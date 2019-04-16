Валютчики рассчитывают на поступление вадюты не только от экспортеров, но и на иностранных кредиторов

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара плавно скатывается вниз: к закрытию безналичных торгов 15 апреля он потерял 2,5 копейки, и остановился в рамках 26,71-26,73 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Покупатели и продавцы доллара выходили невпопад.

«Утренний рост котировок на сохраняющейся предвыборной нервозности и сдержанном предложении валюты был недолгим, после выхода на рынок крупных продавцов расстановка сил изменилась, остановив и развернув курсовой тренд и вернув котировки к стартовому уровню, но с более узким спрэдом», - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты говорят о растущих продажах доллара со стороны агропроизводителей и металлургических предприятий. И главное - со стороны нерезидентов. Они начали заранее готовится к покупкам гривневых облигаций Минфина: если раньше доллар для этих нужд продавался во вторник-среду, то теперь - с минувшей пятницы и до сегодняшнего дня.

Наличный курс мало менялся на фоне межбанка. 15 апреля средний курс продажи доллара людям находился в рамках 26,90-27,0 грн./$, минимальный составил 26,80 грн./$, максимальный - 27,40 грн./$. При этом выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,50-26,85 грн./$.

На завтра финансисты прогнозируют широкое начало торгов.

«Скорее всего, 16 апреля межбанк будет открываться в рамках 26,68-26,75 грн./$. Если нерезиденты продолжат активные продажи доллара, то гривна может укрепиться. Можем двигаться в сторону 26,60 грн./$», - считает Юрий Гриненко.

Более пессимистическую оценку на вторник выдал Олег Куринной - 26,70-26,80 грн./$.