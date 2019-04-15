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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему в УПЦ МП растерялись от успеха Зеленского

13:55 15.04.2019 |

Политика

 Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Потенциальное поражение Петра Порошенко во втором туре выборов и даже в большей мере взаимная нетерпимость, которую демонстрируют лидеры гонки, заставляют волноваться за некоторые достижения нынешнего президента. В частности, за Томос об автокефалии, Православную церковь Украины и соглашения с Вселенским патриархом. Станет ли Владимир Зеленский, став президентом, поддерживать церковную повестку Порошенко, или она падет жертвой характерного для украинского политикума неприятия всего, что сделали "папередники"?

Главным вопросом кажется судьба Томоса и ПЦУ - что с ними теперь будет? Еще один главный вопрос - не сдаст ли Зеленский назад, вольно или невольно, по неграмотности и неведению не подыграет ли Московскому патриархату, не навредит ли молодой ПЦУ. Однако есть еще один - уже не главный, но все равно любопытный - вопрос: почему козырный туз - Томос об автокефалии - так невыразительно сыграл в предвыборной партии Порошенко.

На первый вопрос однозначного ответа нет. Сам главный герой отмалчивается. Но это молчание не может длиться вечно, потому что соперники не дремлют и подбрасывают под ноги дымовые шашки. Так Томос или "термос"? Не хочет ли кандидат Зеленский извиниться перед православными украинцами за "издевательство" с эстрады над "святым". "На коленях", - подсказывают особо экзальтированные прихожане Киевского патриархата. Перед Кадыровым, мол, извинялся за оскорбление чувств мусульман - теперь пускай и за "термос" ответит.

Подливают масла в огонь из Москвы, рисуя страшные картины разгула политической пропаганды со стороны ПЦУ - если им верить, то отдельные батюшки обещают электорату Зеленского "гореть в аду, во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа". По стилю очень напоминает наместника Киево-Печерской лавры, признаться. Не знаю, кто сплагиатил владыку Павла - промосковские СМИ или батюшки из ПЦУ. Впрочем, комментарии со стороны российских спикеров в большинстве своем не излучают оптимизма и чаще всего представляют собой троллинг или стеб. Из чего можно сделать вывод, что они и сами пока не разберут - к добру Зеленский для Московского патриархата или к худу.

Пока главный герой молчит, его штаб отдувается, как может. При этом наблюдается попытка понравиться обеим церковным сторонам. Там заявляют про приверженность принципу невмешательства в церковные дела и соблюдение законности - что трактуется в пользу УПЦ МП, по не вполне понятным причинам. Впрочем, можно предположить, что молодая ПЦУ нуждается и будет нуждаться в ближайшее время в поддержке властей на местах и на международной арене. Равнодушие власти к ее проблемам закрепит существующий статус-кво, что очевидно на руку Моспатриархату. Но в то же время из штаба приходит другая информация: о поддержке Томоса, о том, что это "историческое событие", "большое достижение", "святая вещь", на которую не то что посягать не будут - всячески поддержат.

В ПЦУ, впрочем, довольно холодно ответили, что судят о людях по делам, которые они совершили, а не по словам. Никаких подробностей, но намек предельно прозрачный: Порошенко добыл Томос, а от Зеленского пока слышали только "термос". Впрочем, по словам обещали не судить. Может, это и "термоса" касается.

Комментарий штаба о том, что Томос не потеряет актуальности при президенте Зеленском, многие расценили как пилюлю для УПЦ МП. Возможно, там на что-то надеялись - и сам Зеленский со своим образом "хохла", как и тот тип оригинального жанра, в котором он работает, выглядят очень по-советски. Но одно дело органично вписываться в смеховую культуру СССР, болтать про "на колени перед Путиным" и смешить публику "термосом", пока ты комик и этим зарабатываешь себе на хлеб с маслом, и совсем другое дело, когда уже почти чувствуешь рукою вес булавы. То есть пора сменить роль, начать говорить совсем другие слова и тренировать мышцы лица на совсем другие гримасы.

В УПЦ МП не спешат праздновать Зеленского, несмотря на его пророссийский или даже проимперский имидж. И вовсе не потому, что этот имидж уже разрушается его штабом комментариями об оккупации, агрессии, возвращении территорий и компенсациях. Зеленский "свой" для советской-постсоветской публики. Но не для советской-постсоветской церкви. Для нее Зеленский версус Порошенко - как Чужой против Хищника. И если в УПЦ МП местами и можно различить благосклонность к Зеленскому, то она выражается только в одном - в горячем желании поражения для Порошенко. По возможности - разгромного поражения. Просто моральной сатисфакции для. Кто, мол, поднимет руку на святую церковь - тому по носу. Явственно.

Прохладное отношение к Зеленскому со стороны УПЦ МП можно объяснять по-разному. Начиная с того, что он - как напомнил один из авторов "Религий в Украине" - еврей, а у русского православия, как известно, традиционно сложные отношения с еврейством. И за его спиной - что бы он сам ни говорил - стоит еще один еврей, Игорь Коломойский.

Зеленский - колоссальный вызов для УПЦ МП образца митрополита Онуфрия, потому что, кажется, трудно представить себе две большие противоположности, чем лицедей, для которого "ничего святого" и "идеальный монах". Тот консерватизм, доходящий до фундаментализма, который стал присущ Киевской митрополии при нынешнем митрополите Киевском, - нечто совершенно несовместное с тем мироощущением, которое породило и двинуло на самый главный пост страны Владимира Зеленского. Который, конечно, будет "уважать", "поддерживать", "блюсти права", "гарантировать" и т. д. Но представьте себе его на пасхальной службе с постным лицом или в колонне крестного хода... Животики не надорвите.

Это может оказаться интересным экспериментом, Зеленский не вписывается в консервативный дискурс, на который ориентируется традиционно украинская власть, безотносительно к ее внешнеполитическим векторам и предпочтениям. До сих пор наши президенты - все, включая почти честного атеиста Кучму, - демонстрировали лояльность церкви, "прислушивались" к ее голосу по "моральным" вопросам, а некоторые из наших президентов даже откровенно состояли в вип-православии. Голос церкви оставался если не решающим, то весьма весомым в вопросах, касавшихся государственной политики в области общественной морали. Связь элит - политических, олигархических и церковных - была очевидной. Но в случае победы Зеленского она может перестать быть таковой. У Владимира Зеленского нет никаких очевидных церковных предпочтений, как были они у всех его предшественников. Рядом с ним нет ни одной фигуры в облачениях. Это очень интригующий поворот в сюжете - такого у нас еще не было.

Это вовсе не значит, что консервативная повестка дня растворится в воздухе и у нас наступит разгул либерализма. Вовсе нет. Украинцы в принципе консервативны - даже когда они не связаны с церковью. Но при президенте Зеленском церквям - всем без исключения - придется переформатировать и свою лоббистскую деятельность, и свою проповедь, для того чтобы удержать позиции по многим вопросам "моральной" повестки дня.

Нельзя исключить того, что избиратель Зеленского хотя бы отчасти голосовал и за изменение этой повестки. Консерваторы - особенно близкие к церкви - шипят по поводу того, как им надоели либералы со своим гендером, абортами, свободой секса и прочей аморалкой. Другая часть населения, в свою очередь, шипит, как ей надоели попы, постоянно покушающиеся на гендер, аборты, свободу секса и прочие удовольствия. Мне отчего-то кажется, что во второй категории избирателей Зеленского гораздо больше, чем в первой.

Потому-то, возможно, и не сыграл козырный туз Петра Алексеевича - в обществе довольно высоки антиклерикальные настроения. На фоне обретения Томоса они даже немножко обострились. И когда Зеленский шутил про "термос", он прекрасно знал, что запрос на эту шутку у его зрителей есть - далеко не все равнодушные к церковному вопросу люди присоединились к "атеистам Киевского патриархата". Многих невротизация Томосом только раздражала. Не то чтобы они были против автокефалии - им она глубоко безразлична. Можно только пожалеть, что команде Порошенко, как и команде патриарха Филарета, не удалось убедить этих людей в том, что автокефалия - это не блажь, а Томос - не термос.

Как можно только пожалеть о том, что церковный вопрос потонул в иррациональном раздражении властью со всеми ее идеями и атрибутами, включая показную воцерковленность, да и просто в духовной нищете масс, для которых центр вселенной - телевизор, а исповедание - консьюмеризм. Но других избирателей у Украины для вас нет.

Что касается требования "извиниться за термос", прозвучавшего со стороны штаба Порошенко, это был неудачный ход. В стремлении нанести удар конкуренту штаб жертвует эффективностью - возможностью привлечь на сторону Порошенко тех, кто пока не определился. Требование извиниться перед верующими, оскорбленными дурацкой шуткой, - удар сразу по двум чувствительным точкам общества. Первая - это отсылка к абсурдному российскому закону об оскорблении чувств верующих. То есть у нас теперь тоже есть "чувства верующих", которые вечно кем-то "оскорблены". И этими "оскорбленными чувствами" можно манипулировать в политических целях. И если Зеленский должен извиниться перед нами, "как перед Кадыровым", значит, что мы - это тот же Кадыров, только версия "лайт" (пока).

Вторая чувствительная точка - это свобода слова. Когда появляется что-то "святое", над чем нельзя смеяться даже профессиональному шуту, в воздухе начинает отчетливо вонять авторитаризмом. "Термос" прекрасен, как проба на прочность. Или в данном случае на "святость". Если Томос не выдержит столкновения с Зеленским - то, может, он и правда "не настоящий"? Комики - передний край обороны свободы слова. Что же до качества их шуток, то оно соответствует вкусам смеющихся масс.

Понять, почему в медиа связали возможную победу Зеленского с шансом для УПЦ МП и угрозой для Томоса и ПЦУ, довольно легко. Потому что и УПЦ МП, и эстрадный образ Зеленского - родом из СССР. И то, и другое - что-то вроде заповедника. Заповедника империи или заповедника совка - как где. Но эти заповедники разные. И далеко не всегда готовы или даже способны поддержать друг друга.
 

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