Финансовые новости
- |
- 15.04.19
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Порошенко одобрил кодекс по процедурам банкротства
13:22 15.04.2019 |
Президент Петр Порошенко одобрил Кодекс по процедурам банкротства.
Об этом он сообщил в ходе встречи с бизнесом, передают Українські Новини.
"Я сегодня подписал закон о банкротстве", - сказал он.
Данный закон был принят Верховной Радой в конце октября прошлого года.
Положения кодекса изложены в двух книгах: "Корпоративное банкротство" и "Восстановление платежеспособности физического лица".
Согласно пояснительной записке, кодексом предлагается ликвидировать лишние барьеры и упростить доступ к процедурам, в частности самого должника, увеличить возможности для санации и создать эффективные механизмы внесудебного урегулирования, исключить все положения, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это, объединить мировое соглашение и санацию в единую процедуру.
Также кодекс предлагает предоставить обеспеченным кредиторам право инициировать дело о банкротстве, предусмотреть возможность участия обеспеченных кредиторов в голосовании при принятии решений, установить, что во время процедуры санации должника по ходатайству обеспеченного кредитора суд может принять решение о прекращении действия моратория на его требования, если предмет обеспечения не будет использоваться для процедуры санации должника.
Также кодексом предлагается передать ключевые полномочия от комитета кредиторов к собранию кредиторов, уменьшить кворум при повторном проведении первого собрания, если первая попытка не удалась из-за неявки кредиторов с необходимым количеством голосов; ввести голосование по одобрению плана санации классами кредиторов, обеспечить участие кредиторов в выборе арбитражного управляющего, установить обязанность арбитражного управляющего раскрывать кредиторам информацию о финансовом состоянии должника и ходе производства по делу о банкротстве через Интернет; установить приоритетность требований текущих кредиторов перед конкурсными.
При этом в части введения механизмов восстановления платежеспособности физических лиц предлагается создать отдельную систему регулирования специфических правоотношений, связанных с необходимостью решить проблему чрезмерной задолженности физического лица, которая будет действовать наряду с системой банкротства юридических лиц и предпринимателей. Таким образом, вся система регулирования правоотношений, связанных с невозможностью рассчитаться по своим долгам, будет представлена в одном кодексе, что в целом будет способствовать более эффективному применению правовых норм по решению проблем неплатежеспособности.
Дела о банкротстве физического лица в соответствии с предложенным проектом должны рассматриваться хозяйственным судом по месту жительства физического лица, что позволит обеспечить удобное для граждан и профессиональное рассмотрение такой специфической категории дел.
Как сообщали Українські Новини, в марте 2018 Рада приняла Кодекс по банкротствам в 1 чтении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил кодекс по процедурам банкротства
|Евросоюз изменил Газовую директиву
|S&P ожидает замедления роста ВВП Украины в 2019г до 2,5% при ослаблении гривни до 28,6 грн/$1
|«Я прийшов, тебе нема»: Что даст Порошенко концерт на «Олимпийском»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Гройсман: К парламентским выборам готов
|Нерезиденты стали заранее готовится к покупке нового выпуска гривневых облигаций
|План Б. Сможет ли Порошенко выровнять социологию перед вторым туром
|«Бытовое хамство» Зеленского: Что даст Порошенко скандальный эфир на «1+1»
|Несмотря на выборы. Сколько военной помощи от США получила Украина в последние дни
|Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом
Это интересно
|Lockheed Martin планирует построить корабль для доставки людей на Луну к 2024 году
|SpaceX запустила тяжёлую ракету Falcon Heavy и вернула все три ускорителя
|Израильский луноход «Берешит» разбился при посадке на Луну
|Amazon подслушивает разговоры пользователей через колонки Echo
|Топ-10 самых нелюбимых брендов в мире
|Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов
|Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology