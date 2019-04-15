Президент Петр Порошенко одобрил Кодекс по процедурам банкротства.

Об этом он сообщил в ходе встречи с бизнесом, передают Українські Новини.

"Я сегодня подписал закон о банкротстве", - сказал он.

Данный закон был принят Верховной Радой в конце октября прошлого года.

Положения кодекса изложены в двух книгах: "Корпоративное банкротство" и "Восстановление платежеспособности физического лица".

Согласно пояснительной записке, кодексом предлагается ликвидировать лишние барьеры и упростить доступ к процедурам, в частности самого должника, увеличить возможности для санации и создать эффективные механизмы внесудебного урегулирования, исключить все положения, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это, объединить мировое соглашение и санацию в единую процедуру.

Также кодекс предлагает предоставить обеспеченным кредиторам право инициировать дело о банкротстве, предусмотреть возможность участия обеспеченных кредиторов в голосовании при принятии решений, установить, что во время процедуры санации должника по ходатайству обеспеченного кредитора суд может принять решение о прекращении действия моратория на его требования, если предмет обеспечения не будет использоваться для процедуры санации должника.

Также кодексом предлагается передать ключевые полномочия от комитета кредиторов к собранию кредиторов, уменьшить кворум при повторном проведении первого собрания, если первая попытка не удалась из-за неявки кредиторов с необходимым количеством голосов; ввести голосование по одобрению плана санации классами кредиторов, обеспечить участие кредиторов в выборе арбитражного управляющего, установить обязанность арбитражного управляющего раскрывать кредиторам информацию о финансовом состоянии должника и ходе производства по делу о банкротстве через Интернет; установить приоритетность требований текущих кредиторов перед конкурсными.

При этом в части введения механизмов восстановления платежеспособности физических лиц предлагается создать отдельную систему регулирования специфических правоотношений, связанных с необходимостью решить проблему чрезмерной задолженности физического лица, которая будет действовать наряду с системой банкротства юридических лиц и предпринимателей. Таким образом, вся система регулирования правоотношений, связанных с невозможностью рассчитаться по своим долгам, будет представлена в одном кодексе, что в целом будет способствовать более эффективному применению правовых норм по решению проблем неплатежеспособности.

Дела о банкротстве физического лица в соответствии с предложенным проектом должны рассматриваться хозяйственным судом по месту жительства физического лица, что позволит обеспечить удобное для граждан и профессиональное рассмотрение такой специфической категории дел.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2018 Рада приняла Кодекс по банкротствам в 1 чтении.