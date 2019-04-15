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Евросоюз изменил Газовую директиву
12:29 15.04.2019 |
Совет Евросоюза утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на газопровод "Северный поток-2", по которому газ из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря. Голосование прошло на заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 15 апреля. Как передает корреспондент DW, изменения поддержали 27 государств-членов ЕС, Болгария воздержалась.
Это последний этап принятия изменений в Газовую директиву, являющуюся часть Третьего энергопакета ЕС. На текущей неделе документ должны формально подписать во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. После этого обновленную директиву опубликуют в Официальном журнале ЕС, и на 20 день после обнародования она вступит в силу.
После чего газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран, будут работать по тем же правилами, что и находящиеся на территории государств-членов Евросоюза. Наибольшее влияние это окажет на "Северный поток-2".
Значение для "Северного потока-2"
Строительство "Северного потока-2" измененная Газовая директива автоматически не прекратит. Ведь завершать его или нет - это решение частной компании Nord Stream 2 AG, принадлежащей "Газпрому". Впрочем, для того чтобы новый газопровод разрешили ввести в эксплуатацию, ему придется соответствовать намного более жестким требованиям, нежели, например, "Северному потоку-1", действующему с 2011 года. Эти условия, как отмечают в Брюсселе, призваны обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей.
Основных таких требований четыре. Первое из них предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая "голубое топливо" добывает и продает (так называемый "анбандлинг" или разъединение активов). Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует. Потому если "Газпром" захочет запустить трубопровод, придется создавать отдельного оператора, независимого от российского монополиста. Эту независимость будет проверять национальный регулятор Германии (Федеральное агентство по сетям). Но Еврокомиссия будет контролировать соблюдение правил сертификации.
Второе требование - доступ третьих компаний к "Северному потоку-2". На практике это, скорее всего, будет означать, что часть его мощностей придется держать пустыми. Кроме того, конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать германский регулятор. В-четвертых, газопровод должен будет работать прозрачно, в частности в вопросе безопасности поставок.
Возможны ли исключения?
Действие Газовой директивы распространится как на новые, так и на уже работающие трубопроводы. Впрочем, предусмотрены возможности исключений. Уже существующим газопроводам, например "Северному потоку-1", получить освобождение от выполнения этих требований будет просто. А вот к новым проектам требования будут предъявляться более жесткие.
Делать ли исключение для "Северного потока-2", будет решать германский регулятор. Но Еврокомиссия сможет это решение заблокировать. Другой путь - заключить межправительственный договор между Берлином и Москвой, однако и он невозможен без согласия Брюсселя.
Внести такие изменения Еврокомиссия предложила еще в ноябре 2017 года, но длительное время Болгария и Австрия их блокировали. Лишь в начале 2019-го их начала активно продвигать Румыния, когда стала на полгода председателем в Совете ЕС. После того, как в феврале был найден компромисс, изменения в директиву начали проходить все этапы утверждения ускоренными темпами.
Новая редакция директивы имеет большое значение для переговоров между Украиной и РФ по транзиту газа со следующего года. Нынешний контракт между Киевом и Москвой истекает 31 декабря. Запуск "Северного потока-2" позволит России поставлять по нему часть газа, ныне транспортируемого в ЕС через территорию Украины.
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