На что рассчитывают «гибриды», усиливая натиск под Мариуполем

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Ответом на продвижение нашей группировки на Попаснянском направлении ожидаемо стала активизация боевиков на другом участке.

На этот раз таким местом стало Волновахское и Мариупольское направления, которые очень часто объединяют общим термином Приазовье.

Стоит сказать, что тут никогда не было тихо - время от времени даже шли ожесточенные бои. География театра боевых действий на участке от Мариуполя до Волновахи имеет свои особенности - почти сплошная степь с редкими населенными пунктами и высотами от Азовского моря и потом линия фронта стабилизируется по неглубокой речке Кальмиус.

Ныне этот район является зоной ответственности частей оперативно-тактической группировки "Восток" и традиционно это прежде всего части морской пехоты (две бригады на ротационной основе), 79-я десантно-штурмовая бригада и части обеспечения.

Со стороны противника тут стоит так называемая 1-я отдельная "Славянская" мотострелковая бригада (г. Комсомольское, после деоккупации - Кальмиусское) и 9-й отдельный полк (место базирования - г. Новоазовск).

Примерно неделю назад противник серьезно усилил свои части тут, перебросив так называемый отдельный разведывательный батальон "Спарта". Это достаточно хорошо вооруженное и мотивированное подразделение сразу же начало активные боевые действия.

Фактически здесь развернулась самая настоящая "необъявленная" война с рейдами диверсионных и разведывательных групп и переходом к прямым столкновениям с массированными ударами артиллерии (по некоторым данным даже реактивной).

И это, к сожалению, не могло не привести к резкому увеличению потерь. На сегодня наиболее драматичные события развернулись тут 11 апреля.

С нашей стороны в открытый доступ попали как минимум два боевых эпизода. В ходе вражеской атаки на взводный опорный пункт (по всей видимости, в районе Широкино) погиб старший солдат, командир десантно-штурмового отделения 70-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Чибинев (брат Героя Украины Валерия Чибинева).

В тот же день в районе с. Гранитное (это между Мариуполем и Волновахой) противник смог поразить противотанковой управляемой ракетой внедорожник Land Rover 35-й бригады морской пехоты. В результате машина сгорела, а шесть бойцов получили ранения разной степени тяжести. К сожалению, для старшего матроса Владимира Лысаковского они оказались смертельными и на следующий день он умер в госпитале.

И наконец в этот же день в подконтрольных оккупационным властями СМИ появились сообщения о якобы еще одном боестолкновении в районе Широкино. Оно стоит того, чтобы быть приведенным полностью: "11 апреля на Мариупольском направлении, в районе Широкино, нашими военнослужащими была обнаружена группа противника. В ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты вынуждены были отступить на исходные позиции, понеся при этом потери: один убитый и двое раненых. Один раненый - старший солдат Тофан И.И., брошенный на поле боя командованием группы, был обнаружен группой досмотра НМ ДНР. На месте ему была оказана первичная медицинская помощь. Для проведения дальнейшего дознания военнослужащий передан представителям МГБ Республики".

К сожалению, пресс-службы нашей группировки никак не комментируют это сообщение, хотя, судя по социальным сетям, боец с такой фамилией реально служит в 79-й бригаде. Нет и видео от боевиков, что впрочем пока не вызывает удивления. Они обычно выкладывают видео допроса через несколько дней, которые нужны их специалистам чтобы психологически сломать военнопленного, чтобы он смог прочитать на камеру написанный российскими пропагандистами текст.

Кроме того, именно 11-12 апреля местные жители в социальных сетях массово сообщали о применении артиллерии со стороны боевиков именно в районе Стыла, Гранитное, Новоласпа. Причем боевики использовали не только "традиционные" 122-мм калибры, но и судя по всему более мощные артиллерийские системы типа 152-мм и даже реактивные системы залпового огня. Общее впечатление о таком массированном применении - "как в 2014 году".

Косвенно обострение признают и боевики. По крайней мере, за 12 апреля на этом направлении их пропагандисты сообщают двух погибших. Вообще стоит отметить, что они признают свои потери очень редко и вполне вероятно погибло больше.

Также необходимо отметить, что обострение именно тут не имеет для противника почти никакого практического значения для возможного локального обострения.

Снова-таки необходимо отметить, что пригодными для возможного массированного применения бронетехники являются только две стратегически важные дороги, которые имеют конечный пункт Новоазовск. И обе широко использовались россиянами во время вторжения августа 2014 г. и вполне рассматриваются нашим Генштабом как направления возможного удара в случае возобновления крупномасштабных боевых действий вокруг Мариуполя. Поэтому понятно, что за последние пару-тройку лет противотанковая оборона здесь была усилена основательно.

Высадку десанта с моря силами только оккупационного корпуса стоит рассматривать как вообще что-то маловероятное - во "флоте ДНР" только пара реквизированных рыбацких плоскодонок. В тоже время наши армейские подразделения практически в режиме "нон-стоп" готовятся отражать атаку с моря, причем с привлечением армейской авиации и систем залпового огня.

Интересно отметить и другое - буквально на днях появились полуофициальные сообщения, что на Приазовское направление переброшены все три недавно принятые на вооружение турецких ударных беспилотника "Bayraktar" TB2. И с большой долей вероятности можно предположить, что очень скоро наши военные смогут испытать свои новинки что называется "в поле".

Сколько такое обострение может длиться пока непонятно, но очевидно, что на полномасштабный штурм даже отдельных взводных и ротных опорных пунктов без массированного применения артиллерии командование оккупационной армии вряд ли решится. А такие активные боевые действия обязательно привлекут внимание ОБСЕ, а значит чисто теоретически могут вызывать и нежелательные политические последствия для Кремля.