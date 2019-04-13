Елена Лысенко / UBR.ua

Валютная неделя на межбанке завершилась мизерным снижением курса доллара: 12 апреля он потерял полкопейки, и остановился вечером в рамках 26,73-26,7550 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. «Американца» всем хватило, даже больше - образовался небольшой излишек.

Потому Нацбанк снова скупал валюту для пополнения своих золотовалютных резервов. Не очень агрессивно - ровно и спокойно. Совокупно, по оценке казначеев, приобрел порядка $15 млн. в диапазоне 26,68-26,69 грн./$.

«Разнонаправленные курсовые движения сегодняшнего дня стали отражением утреннего участия регулятора в торгах, оперативно выкупившего излишек предложения с целью недопущения проседания курса ниже индикатора 26,7 грн./$. И последующего противостояния спроса и предложения с переменным успехом», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Спрос на доллар был не очень большой, а ключевыми валютными продавцами стали госбанки и банки с иностранным капиталом. Говорят, что нерезиденты стали заранее готовится к покупке нового выпуска гривневых облигаций, которые будут размещаться в будущий вторник, 16 апреля. Заранее - чтобы не обваливать сильно курс американской валюты и не проигрывать на этом.

Наличные курсы перед выходными не изменились. Средняя цена продажи доллара находилась в рамках 26,95-27,0 грн./$, минимальная - на 26,80 грн./$, а максимальная - на 27,40 грн./$. Выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,50-26,90 грн./$.

На следующую неделю финансисты дают очень осторожные прогнозы.



