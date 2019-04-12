План Б. Сможет ли Порошенко выровнять социологию перед вторым туром

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

По последним соцопросам Порошенко не имеет шансов. Однако, судя по поведению команды Зеленского, она вовсе не уверена, что победа у нее уже в кармане.

Журналист Соня Кошкина поделилась со своими читателями свежей социологией - результатами опроса, проведенного с 5 по 9 апреля Украинским центром экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. О подобных исследованиях (с похожими результатами) рассказывают и другие социологические конторы, но опрос Центра Разумкова заслуживает особого внимания потому, что он рассказывает не только о предпочтениях избирателей, но и об их мотивах.

Соотношение сил

Итак, сначала цифры о намерениях голосовать во втором туре. За Владимира Зеленского уже намерены голосовать 49,3%, за Петра Порошенко - 20,6% (разрыв почти в 2,5 раза). Отказ от ответа - 9,7%, неопределившихся - 20,4%.

Если поменять цифры "за" двух фаворитов местами, получится почти точное совпадение с цифрами ответа на вопрос "За кого из них двоих вы бы не проголосовали никогда?": Зеленский - 20,8%, Порошенко - 50,8%.

Ну и вполне логичными выглядят предпочтения на предстоящих осенью выборах в Верховную Раду. За партию "Слуга народа" Зеленского уже готовы проголосовать 22,7%, за "Солидарность" Порошенко - 12,2%, за "Батьківщину" Юлии Тимошенко - 10%, за партию Юрия Бойко - 7,5%, за партию Анатолия Гриценко - 5,5%. Пока еще сложно ответить - 20,4%.

Мотивы за и против

Теперь перейдем к мотивационной части опроса. Респондентов просили назвать "основные причины, на ваш взгляд, почему люди голосовали" за и против одного и другого кандидата. Приведем по четыре позиции, набравшие больше всего.

Мотивы за Зеленского: он - представитель "молодого поколения" (42,6%), люди разочаровались в профессиональных политиках (39,6%), голосование за него - против Порошенко (37,5%), "простой" кандидат "из народа" (34%).

Мотивы против Зеленского: нет необходимых знаний (38,1%), люди не знают его настоящего, его взглядов (35,2%), комедиант не может управлять государством (33,4%), шоумен - не верховный главнокомандующий (30,6%).

Мотивы за Порошенко: безвиз - его заслуга (37,5%), Томос (34,4%), его поддерживает Запад (24,4%), усиление армии (23,7%).

Мотивы против Порошенко: тарифы (56,4%), окружение зарабатывает на оборонке (50,7%), Украиной, как и прежде, правят олигархи (47,7%), ухудшение экономической ситуации (39,6%).

Что не учтено в опросе

Стоит подчеркнуть, что эти данные Центра Разумкова, пересказанные Кошкиной, охватывают от пяти до девяти дней из 20 между первым и вторым туром. В них не учтено то, что уже случилось и еще может случиться до второго тура, в том числе изменение стратегии агитации за Порошенко и торпеды по электоральных позициях Зеленского, уже запущенные и еще только готовящиеся командой Порошенко.

Например, если посмотреть список основных мотивов голосования за Порошенко, то туда не попал аргумент "он не сдал и не сдаст Украину Путину". Соответственно среди основных мотивов против Зеленского нет аргумента "он сдаст Украину Путину". Однако сейчас агитация за Порошенко строится именно на противопоставлении его Путину в решающем голосовании 21 апреля. И по крайней мере для части приверженцев Порошенко это соображение должно выйти на первый план.

Среди уже запущенных пиар-торпед против Зеленского наиболее успешными оказались две. Причем на обе Зеленский сам напросился 3 апреля, когда выступил со своим роликом, в котором призвал Порошенко вместе сдать анализы ("Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент") и провести дебаты на НСК "Олимпийский". "Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь... Нет, - пообещал Зеленский. - Я принимаю вызов".

По сценарию кампании Зеленского, Порошенко должен был отказаться, после чего вместо дебатов состоялись бы два монолога: яркое шоу Зеленского на НСК "Олимпийский" и унылый самоотчет Порошенко в студии "Суспільного". И в штабе Порошенко поначалу тоже склонялись к такому варианту (мол, негоже Президенту выступать в комик-шоу на стадионе), пока не убедились, что Зеленский, как говорится, просто "берет на понт". И тогда Порошенко публично дал согласие по обоим пунктам: проверка на употребление алкоголя и наркотиков и дебаты на "Олимпийском". Не будем пересказывать дальнейшее развитие сюжета, упомянем только торпеды.

Имидж нарика

Первой торпедой стала VADA, которую пригласил Владимир Кличко для тестирования на алкоголь и наркотики обоих кандидатов. Порошенко на тест явился, Зеленский - нет. Это ввело в ступор многих его сторонников, которые искренне верили, что все неувязки с его тестированием в "Евролабе" являются чисто техническими и вовсе не связаны с желанием скрыть наркозависимость. Пройдя тест VADA, Зеленский отмел бы все подозрения и благодаря этому увеличил бы свой отрыв от Порошенко до уровня недосягаемости. А вот упорный отказ пройти тест VADA вызвал вполне обоснованные подозрения в том, что Зеленский и правда наркоман.

В соцсетях разгоняется информация о том, что бедолага неделю на капельницах - пытаются убрать следы. Но и без этого весть о якобы наркозависимости потенциального президента начала распространяться по "радио ОБС" ("одна бабка сказала") вплоть до глухих сел.

Наверное, это никак не повлияет на тех избирателей мужского пола до 40 лет, которые животным страхом боятся мобилизации и будут голосовать за Зеленского во втором туре (как уже проголосовали в первом), игнорируя любые контраргументы, по той лишь причине, что он обещает быстро прекратить войну, и им вовсе не важно, на каких условиях. Но для тех, кому за 40, в особенности для старшего поколения, президент-наркоман - это из разряда абсолютно неприемлемого. И голос бабок (а именно они и представляют собой подавляющее большинство старшего поколения, поскольку мужики покидают этот мир гораздо быстрее) тут может перебить любую агитацию за Зеленского - хоть из телевизора, хоть от московского попа.

Однако в опросе Центра Разумкова аргумент о наркомании не успел войти в число основных мотивов избирателей.

Имидж труса

Не успел туда попасть и другой аргумент - о трусости. Поводом для обвинений в трусости является не только боязнь пройти тест VADA, но и панический страх дебатировать со своим соперником на одной площадке.

Собственно, вторая торпеда заключается как раз в том, что Порошенко арендовал НСК "Олимпийский" на две даты - 14 и 19 апреля. На призыв прийти 14 апреля Зеленский уже ответил отказом, заявив, что будет дебатировать 19-го. Его штаб был уверен в том, что Порошенко 19-го не придет. А теперь - не уверен.

Порошенко уже продемонстрировал свою готовность дебатировать на любой площадке, явившись вечером 11 апреля на программу "Право на владу" канала "1+1". Того самого канала, который сейчас служит машиной для пиара Зеленского и черного пиара против Порошенко. Зеленский, правда, не пришел (объявили, что он "по дороге в Париж"), но пообщался с Порошенко по телефону - и оборвал разговор.





Содержание разговора не будем пересказывать, приведем только реакцию на него журналиста Юрия Касьянова, одного из самых истовых приверженцев Зеленского и критиков Порошенко. "Зеленскому и стоящим за ним ребятам следует сбавить обороты. Они, видать, думают, что ухватили бога за бороду и теперь им можно все. Вот это быдлячество, хамство, клоунада в прямом эфире на всю страну. Эти идиотские предложения проводить дебаты в режиме телеконференции, это позорное бегство от анализов, ставящее в тупик даже самых ярых приверженцев... Вове давно пора понять, что за Зеленского голосуют не потому, что он такой хороший, талантливый, такой весь из себя лидер и заинька. Нет. Голосуют за него только потому, что Порошенко - еще хуже, и все остальные - надоели до чертиков. Поэтому будьте любезны, Вован, ведите себя как кандидат в президенты большой европейской страны со сложной историей и не всегда терпеливыми избирателями. Не то поедете в Ростов оба".

Что касается штаба Порошенко, то там раньше были против дебатов на НСК "Олимпийском" 19 апреля, в последний день агитации, ввиду того, что зрители не успеют "пережевать" полученную информацию. Но теперь расчет может быть сделан на то, что оппонент вновь продемонстрирует, говоря словами Касьянова, "быдлячество, хамство, клоунаду" - или же вообще не явится на дебаты, на которые сам же пригласил. В обоих случаях - сам себя опозорит, причем как раз в последний день агитации, так что ничего исправить уже будет нельзя.

Ожидаемые торпеды

Утром 12 апреля нардеп из НФ Татьяна Чорновол выступила с депутатским запросом, в котором попросила подтвердить или опровергнуть информацию об уклонении Зеленского от призыва в 2014 г. Представитель Минобороны пообещал дать ответ быстро. Говорят, что проигнорированных повесток было четыре.

В ближайшие дни ожидается доклад СБУ по обращению сайта "Миротворец", утверждающего об обнаруженных им сведениях "о том, что спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации принимают непосредственное участие в финансировании предвыборной кампании кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского".

Понятно, что все это будет бить по имиджу кандидата. Но возможно и более радикальное развитие событий.

Согласно действующему законодательству, граждане с расстройствами психики и поведения вследствие употребления наркотических веществ не допускаются к государственной тайне. Это вместе с подозрениями насчет финансирования врагом может быть объявлено основанием для отстранения кандидата от участия в выборах. Конституционность подобного шага, конечно, была бы очень сомнительной, однако, с другой стороны, конституционной обязанностью президента является обеспечивать национальную безопасность. Поэтому такой план Б полностью исключать нельзя.

В таком случае возможны разные варианты: второй тур выборов с единственным оставшимся кандидатом, которому нужно будет набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании; второй тур с участием Порошенко и Тимошенко; новые выборы.

Конечно, чтобы решиться на такой шаг, нужно заранее заручиться твердой поддержкой со стороны Запада. А Запад просто так в слова о наркомане не поверит. В этом свете очень интересно выглядит поступившее Зеленскому приглашение встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Говорят, инициатором этих смотрин были вовсе не представители Зе!команды (и не сам Макрон), а профессионалы из нашего МИДа.