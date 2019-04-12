Несмотря на выборы. Сколько военной помощи от США получила Украина в последние дни

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Несмотря на то, что страну лихорадит предвыборная гонка, перевооружение армии и военная помощь из-за рубежа продолжает идти по плану.

Так, 9 апреля автомобилевоз "Sea Amazon" под флагом Мальты доставил в порт Одесса из Соединенных Штатов 175 тонн вооружения. Что именно находилось в составе этой партии достоверно неизвестно. Журналистам местных изданий удалось узнать увидеть 35 армейских автомобилей типа "Хамви": 15 санитарных и 20 боевых.

Эти машины состоят на вооружении ВСУ еще с 2001 г. Самое большое количество было поставлено уже в ходе войны - с 25 марта по 18 июля 2015 г. тремя партиями морем и воздухом были переброшены 130 HMMWV производства с 1986 по 1995 годы двух модификаций: 30 HMMWV М1114 UAH (UpArmored Humvee) с дополнительным бронированием и защищенной башней MCTAGS (Marine Corps Transparent Armored Gun Shield) и 100 небронированных М998.

Одновременно с прибытием американского груза в Одессу в СМИ появились сообщения о поставке большой партии современных средств связи, приборов ночного видения и тепловизоров снова-таки из пакета американской помощи. Военные источники говорят, что практически все пошло на вооружение 35-й бригады морской пехоты. Эта вторая подобная бригада в составе военно-морского флота Украины создана "с нуля" и в первую очередь нуждалась в современном оборудовании.

В числе поставленных приборов (общая сумма около $100 млн) входят довольно современные модели, в том числе 50 комплектов панорамного командирского прицела Raytheon Commander's Primary Sight с тепловизором третьего поколения, 300 комплектов панорамных очков ночного видения GPNVG-18 (Ground Panoramic Night Vision Goggle), производства L-3 Warrior Systems, 150 комплектов тепловизионных прицелов ARCHER TSA-7R/640/75 LRF PR с дальномером.

И конечно, средства цифровой связи - производства фирмы Harris. Причем тут и модульная двухканальная радиостанция для цифровой и голосовой связи Harris Falcon III AN/PRC-158, и носимая модульная сетевая радиостанция Harris Falcon III AN/PRC- 117G, и портативные Harris Falcon III® RF-7850S SPRTM (причем если предыдущих по 150 комплектов, то портативных - 400 штук).

Стоит заметить, что все указанные средства связи имеют высочайший уровень защищенности, модуль шифрования уровня Top Secret, являются помехоустойчивыми и не поддаются прослушке.

Не отстают от западных партнеров и наши оружейники, которые регулярно выкатывают новые и модернизированные образцы для вооружения ВСУ.

На днях появились детали по комплексу крылатых ракет наземного базирования РК-360МЦ "Нептун". Судя по опубликованным данным от производителя дальность стрельбы ракетой Р-360 составляет до 280 км. При этом масса боевой части составляет 150 кг, что позволяет поражать корабли класса "крейсер", "эминец", "фрегат", "корвет" и десантные суда. Утверждается, что при любой погоде и времени суток при активной огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В состав батареи входят шесть пусковых установок и шесть транспортно-заряжающих машин, при этом максимальный боекомплект будет составлять 72 ракеты.

То есть если будут реализованы планы военных в три батареи, то нашей военной промышленности надо будет выдать 18 пусковых установок, столько же транспортно-заряжающих машин и 216 ракет. Учитывая имеющиеся мощности, на производство ракет по самым скромным подсчетам может уйти до двух лет.

Впрочем, принятие на вооружение комплекса можно ожидать не ранее конца текущего года, так как впереди еще два важных этапа государственных испытаний, в том числе и пуски с головкой самонаведения.

Кроме того, показанный на полигоне комплекс явно неполный - нет самого основного элемента радиолокационной станции наведения. По всей видимости, это будет "Минерал-МЭ" производства ГП "НИИ РС "Квант-Радиолокация". Правда, на сегодня известно об изготовлении одной РЛС, да и та в июне 2018 г. была поставлена в США.

Вполне вероятно, сейчас идет производство модернизированного варианта, хотя вполне может быть и что-то новое. Как это было, например, с шасси с бронированной кабиной для "Нептуна", которое до испытаний нигде не светилось.

Понемногу повышаются и возможности боевой авиации. Не так давно был передан очередной отремонтированной штурмовик Су-25М1 и вот летчикам передается и Су-24М. этот фронтовой бомбардировщик сейчас достаточно важен, так как параллельно с береговым вариантом "Нептуна" разрабатывается и его вариант воздушного базирования. И его носителем будет именно Су-24.

И это не считая передач Ан-26 и вертолетов. Кстати, по всей видимости, ремонт и модернизацию боевых вертолетов Ми-24 в Украине освоило и еще одно предприятие - запорожский "Мотор-Сич". Правда, снова-таки стоит отметить, что ремонт и частичная модернизация парка устаревших советских самолетов и вертолетов является только временной мерой.

В любом случае металл имеет тенденцию к старению и несмотря на все ухищрения настанет момент, когда 35-ти - 40-летние самолеты и вертолеты будут просто разваливаться в воздухе. Есть надежда, что к тому времени будет решен вопрос с получением либо в лизинг, либо на других условиях боевой авиатехники западного производства. Правда, это потребует перестройки всей системы управления и функционирования Воздушных Сил, но это просто веление времени.

Таким образом, можно говорить о том, что перевооружение и модернизация вооруженных сил постепенно набирают обороты и в обозримом будущем наша армия будет в полной мере выполнять возложенные на нее функции - прежде всего сдерживания внешней агрессии.