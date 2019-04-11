Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом

Посол США в Украине Мари Йованович в январе призвала премьер-министра Владимира Гройсмана не вмешиваться в процедуры корпоративного управления в государственных предприятиях.

Об этом говорится в письме Йованович Гройсману, которое оказалось в распоряжении ЭП.

"С тревогой узнали, что 16 января Кабинет Министров заявил о прекращении полномочий Правления "Нафтогаза" с 22 марта. Данное действие Кабинета Министров противоречит давно отстаиваемым принципам корпоративного управления и бросает вызов полномочиям Наблюдательного совета", - говорится в письме, датированном 30 января.

"Мы также обеспокоены тем, что правительство может рассмотреть возможность вмешательства в процедуры корпоративного управления в других государственных предприятиях, включая процесс отбора членов Наблюдательного совета аэропорта "Борисполь", - заявила Йованович.

В письме отмечается, что Украина достигла существенного прогресса в области корпоративного управления и реформирования энергетического сектора.

"Вмешательство государства в независимость и полномочия наблюдательных советов государственных предприятий может поставить под угрозу различные пакеты помощи Украине, для которых реформа корпоративного управления является фактором или условием", - подчеркнула Йованович.

"В случае с "Нафтогазом" мы также стремимся предотвратить публичный конфликт между правительством и руководством "Нафтогаза", который может подорвать доверие к репутации Украины как надежного партнера по транзиту газа для Европы. Такой конфликт отвечал бы интересам России в то время, когда международное сообщество решительно поддерживало Украину перед лицом российской агрессии", - говорится в письме.

Йованович призывала Гройсмана не принимать дальнейших мер в связи с предлагаемым прекращением полномочий правления "Нафтогаза".

"Ваша твердая приверженность принципам надлежащего корпоративного управления обеспечит процветание украинского народа в будущем", - резюмировала дипломат.



