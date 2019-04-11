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Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
17:47 11.04.2019 |
Квартиры и дома кредитных должников не имеют права захватывать без специального постановления суда: о проникновении в жилье и устранении препятствия в пользовании имуществом. Ни банкиры, ни коллекторы, взыскивающие жилье после невозвратов по ипотеке, не могут без него обойтись.
Такой вывод в своей правовой позиции сделала Большая палата Верховного суда, рассматривая дело №2-23/2008. После того, как человек выиграл соответствующий иск в Европейском суде по правам человека.
«Статья 30 Конституции Украины предусматривает, что проникновение в жилище допускается не иначе как по мотивированному решению суда, добавляя, что в неотложных случаях или, в частности, с целью спасения имущества законом может предусматриваться иной порядок проникновения в жилище», - отмечается в заключении БП-ВС.
Банкиры и коллекторы обычно путают два понятия - взыскание залога и проникновение на территорию заемщика. Верховный же суд сейчас их четко разграничил.
«Он уточнил, что кредиторам и коллекторам недостаточно иметь при себе постановление суда о взыскании объекта недвижимости по проблемному кредиту. Они должны получить еще одно - дополнительное - постановление суда о проникновении в жилье и устранении препятствия в пользовании имуществом. Оно может казаться формальным, ведь банкиры уже представили, что забрали залог. Но оно обязательно. Без него банкиры, коллекторы и даже присутствующие с ними люди спортивной наружности - нарушают закон. Все до одного. Их можно привлекать к ответственности за злоупотребление, а пострадавший заемщик имеет право на возмещение морального и материального ущерба. Вообще решение суда должна исполнять Государственная исполнительная служба», - объяснил старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
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