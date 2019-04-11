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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»

17:24 11.04.2019 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Народный депутат Егор Соболев, вышедший из "Самопомощи", будет создавать собственную партию, в которую, скорее всего, возьмет с собой Семена Семенченко и Виталия Шабунина, но этот вариант - не единственный.

Заявление Соболева не стало неожиданностью, ведь 9 апреля глава партии, мэр Львова Андрей Садовый объявил, что в ближайшее время часть народных депутатов от "Самопомочі" покинет фракцию. "Парламент доживает последние месяцы, и политики определяются со своим будущим и потенциальными новыми попутчиками", - сказал он. Стало явным то, о чем говорили в кулуарах парламента уже не один месяц - многие народные избранники от "Самопомощи" просто не видят ее в следующем созыве парламента и рады найти себе места на корабле не тонущем, как "Титаник".

Обосновал свой демарш Соболев "серьезными разногласиями с руководством партии из-за проблемы очищения от тех, кто подвержен коррупции и прочим соблазнам во власти". Позже он конкретизировал, что имеет ввиду многочисленные коррупционные скандалы, связанные с партийцами на местах - в Запорожье, Виннице, Киеве. Конфликты с верхушкой партии раньше никогда не выносились на поверхность, даже если самый радикальный депутат фракции действовал без ее поддержки. А вспомнить о его извилистом пути в политике и "бурях", сопровождавших этот путь, есть чего.

Еще в 2008 году Соболев уволился из "Пятого канала" из-за разногласий с его владельцем - Петром Порошенко. В июле того же года журналист занял пост главного редактора канала ТРК "Украина", на должности редактора телеканала Соболев пробыл аж два часа. Пять лет спустя он объявил о завершении журналистской карьеры и переходе в политику, создав новое общественное движение "Воля", а в июне 2014 года вместе с Викторией Сюмар и рядом общественных активистов на основе общественного движения создал партию "Воля".

Наверное, не зря нардеп прошел в парламент под номером 13 - уже в феврале 2015 года он дважды подрался с коллегой Вадимом Ивченко во время рассмотрения закона о дерегуляции, который предлагал отдать местным депутатам право изменять назначение и раздавать земли за пределами населенных пунктов. Комитет решил, что этот законопроект имеет коррупционные риски, за что Ивченко, по словам Соболева, начал кампанию в прессе. После того, как Соболев разбил Ивченко лицо, депутат Виталий Хомутынник пожал Соболеву руку за "мужской" поступок.

Дрался нардеп и с полицией во время очередной акции протеста на Майдане, когда он вместе с Семеном Семенченко и Михеилом Саакашвили требовали "большой политической реформы". В конце-концов конфликтного нардепа отозвали с должности главы антикоррупционного комитета внушительными 256 голосами, аргументировав это "невозможностью работать с человеком, который вчера бегал по крыше и пытался устроить государственный переворот.

Названный Соболевым потенциальный компаньйон по дальнейшему походу в политику, нардеп Семен Семенченко, имеет биографию даже поинтереснее, чем бывший журналист. Вся биография Константина Гришина (настоящее имя Семенченко) до 2014 года покрыта мраком - Пять лет назад Семенченко был замечен в захваченной "губаревцами" областной государственной администрации. Впрочем, точно так же Семенченко ездил и на киевский Майдан, бродил среди участников проукраинских митингов в Донецке, пока ему не улыбнулась Фортуна, и журналист Богдан Кутепов в марте 2014-го не пригласил донецкого активиста (а именно так Гришин представлялся в Киеве) в студию "Громадського ТБ".

Считается, что именно Кутепов и придумал Гришину псевдоним Семен Семенченко. Потому что под собственной фамилией светиться на телеэкранах он не мог - его, как оказалось, разыскивали многочисленные кредиторы. По той же причине он надел и маску-балаклаву.

Позже для противодействия бандитам "ДНР" Семенченко сформировал добровольческий батальон "Донбасс", став его командиром. После этого Семенченко и прославился как герой войны, хотя параллельно многие недоброжелатели обвиняли его и в злоупотреблениях, и в присвоении средств. После прохождения в парламент с "Самопомощью" и ухода фракции из коалиции Гришин-Семенченко участвовал практически во всех акциях протеста, проводимых в Киеве, и не только. Самыми известными из них были блокада "торговли на крови"с Донбассом и уже упомянутая беготня по крышам с Саакашвили, "освященная" требованиями политреформы власти.

Кстати, многочисленные активности Соболева-Семенченко, которыми они отличились за последние пять лет, отнюдь не поддерживались их партией и тем более ее руководством. Стоя немного особняком от других нардепов партии Садового, они не координировали свои действия ни с главой фракции Олегом Березюком, ни с мэром Львова. Впрочем, не было как поддержки, так и порицания - скандалов в "Самопомощи" никогда не любили, а сор старались из избы не выносить, другой вопрос - получалось ли это у них.

Возвращаясь к планам "радикалов" Соболева и Семенченко можно спрогнозировать по крайней мере два варианта развития событий вокруг этих двух политиков. Выход нардепов из "Самопомощи" явно произошел с прицелом на будущую парламентскую кампанию, в которой партии Андрея Садового ничего хорошего не светит. Многие депутаты-списочники партий, находящихся на грани прохода в Раду, уже смотрят в сторону пока не оформившейся, но имеющей высокие рейтинги партии фаворита выборов президента - "Слуги народа".

Антикоррупционеры из "Самопомощи" вместе с другими активистами - например, упомянутым Соблевым Виталием Шабуниным, ранее не бывшими в Раде вполне могут "продать" себя Зеленскому как незапятнанных профессионалов. Тем более, в заявленном перечне экспертов, претендующих на должности при президенте Зеленском борцов с коррупцией пока не было. Кроме того, эксперты из Центра противодействия коррупции и других "грантоедских" организаций вполне могут помочь комику с налаживанием сотрудничества с посольствами, которые их, собственно, и финансируют. Словом, предложить выходцам из "Самопомощи" и их друзьям есть чего, дело за малым - договориться с людьми Игоря Коломойского, которые фактически "рулят" нынешней кампанией Зекоманды и так же будут это делать и с кампанией парламентской.

Впрочем, поход "паровозиком" с другой партией - не единственный вариант. В интервью журналистам Соболев проговорился, что среди нардепов и с БПП, и с "Народного фронта" "есть люди, с которыми он пошел бы "в разведку", хотя переманивать их не стал бы. Кроме того, о планах создать собственную политсилу и пойти с ней в парламент, а возможно, и на местные выборы в следующем году косвенно свидетельствует и то, что по словам Соболева, в "данный момент украинской политике не хватает достойных лидеров, которые готовы вести за собой людей."

Условная партия технократов, антикоррупционеров, успешных представителей местной власти и общественных активистов, подкрепленная нардепами из коалиции без неприятного шлейфа могла бы стать этакой "Самопомощью-2", попытавшись повторить успех Садового на выборах-2014 по его же лекалам. В пользу версии с собственной партией для экс-соратников Садового говорит и то, что к осени политпроект Зеленского из-за его неумелых действий может растерять довольно большой "кусок" рейтинга. Времени, чтобы решить, что делать у Семенченко, Соболева и компании не так уж много, и после второго тура они уже скорее всего определятся...
 

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