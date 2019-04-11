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Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
15:44 11.04.2019 |
Президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда.
Об этом он сказал в Верховном Суде на церемонии принятия присяги судьями Антикоррупционного суда, передают Українськi Новини.
Указ о назначении судей огласил заместитель главы Администрации Алексей Филатов.
"38 судей приступают к исполнению обязанностей в абсолютно новом суде", - заявил Президент.
Он призвал Антикоррупционный суд безотлагательно начать свою работу.
Порошенко отметил, что судьи данного суда имеют особые гарантии безопасности.
Кроме того, он подчеркнул, что не намерен вмешиваться в его работу.
Президент доволен тем, что около 40% победителей конкурса в Антикоррупционный суд не являлись ранее судьями, а были адвокатами и научными деятелями.
Как сообщали Українськi Новини, Высший совет правосудия рекомендовал Порошенко назначить 38 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд.
13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.
Высший антикоррупционный суд временно будет располагаться в помещениях Печерского районного суда Киева на ул. Крещатик и Крестовом переулке.
6 марта Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) определила победителей конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.
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