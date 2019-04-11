Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он сказал в Верховном Суде на церемонии принятия присяги судьями Антикоррупционного суда, передают Українськi Новини.

Указ о назначении судей огласил заместитель главы Администрации Алексей Филатов.

"38 судей приступают к исполнению обязанностей в абсолютно новом суде", - заявил Президент.

Он призвал Антикоррупционный суд безотлагательно начать свою работу.

Порошенко отметил, что судьи данного суда имеют особые гарантии безопасности.

Кроме того, он подчеркнул, что не намерен вмешиваться в его работу.

Президент доволен тем, что около 40% победителей конкурса в Антикоррупционный суд не являлись ранее судьями, а были адвокатами и научными деятелями.

Как сообщали Українськi Новини, Высший совет правосудия рекомендовал Порошенко назначить 38 из 39 победителей конкурса в Антикоррупционный суд.

13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Высший антикоррупционный суд временно будет располагаться в помещениях Печерского районного суда Киева на ул. Крещатик и Крестовом переулке.

6 марта Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) определила победителей конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.