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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ

11:41 11.04.2019 |

Политика

 Дмитро Кулеба, представник України в Раді Європи

1. ПАРЄ проголосувала за резолюцію, яку хотіли Росія і її друзі. Але до неї включили критично важливу правку, яку хотіли Україна і її друзі.

Решту вигідних нам правок системно валила коаліція голосів, якої не було ніколи до цього, а тепер вона була.

Дехто цю коаліцію створив. І ми знаємо, хто.

2. Ця резолюція росіян не повертає і не створює механізму повернення. Але створює можливість для його створення у майбутньому.

Завдяки згаданій правці цей механізм, якщо буде створений, не скасує автоматично наявні повноваження ПАРЄ застосовувати санкції. А це головна вимога росіян.

Але їх ще будуть дуже сильно пробувати скасувати. Коротше, буде війна інтерпретацій.

Як воно буває в дипломатії, все складно і заплутано. І взагалі, як каже маленький українець, "чим ви там, дипломати, займаєтеся?".

3. Наші депутати на чолі з Володимиром Ар'євим працювали добре. Попри емоції нещодавнього першого туру, вони молодці.

Ту критично важливу правку протягнула Олена Сотник. Борислав Береза ще й яскраво повоював на інформаційному фронті в прямому ефірі Скабеєвої.

Взагалі кожен зробив, що міг - Сергій Соболєв, Марія Іонова, Сергій Кіраль, Павло Унгурян, Георгій Логвинський, Леонід Ємець, Віктор Єленський, Сергій Власенко, Олег Ляшко.

4. Лейтмотив адептів повернення Росії: ми ніколи не визнаємо Крим, ми будемо вас підтримувати, ми будемо критикувати Росію, але давайте їх повернемо.

Особливо затяті намагаються переконати, що Україні так буде навіть краще.

Не менше мені подобаються ті, хто крутить від Росії носом, розказує, що це капець, а не країна, але потім, скрєпя серцем, голосує за вигідні Росії норми, бо "так буде краще для всіх".

5. Поглиблюється лінія розколу Західна - Центральна/Східна Європа.

Західну Європу дратує, що східні сусіди заважають робити велику політику за правилами Заходу. І це стосується не лише українського питання.

6. Дуже кумедно спостерігати, як провідні держави разом із лідерами РЄ, які традиційно вчать нас усьому доброму і критикують за все погане, впадають у відверте лицемірство, маніпуляції і глухоту до протилежної думки, коли їм треба зробити те, що їм дуже сильно хочеться зробити.

Спроби повернути Росію до ПАРЄ без виконання нею умов, які сама ж ПАРЄ висунула до Росії, триватимуть і надалі.

Це розхитуватиме Раду Європи, яка ставатиме дедалі слабшою.

Вона втрачатиме свій авторитет і важелі впливу. Це стратегічно в інтересах Росії та інших потенційних порушників.

Герої проекту "Повернення" на кожному кроці розказуватимуть, що вони просто хотіли зробити РЄ сильнішою та ефективнішою і захистити права простих росіян, але злі українці та їхні друзі їм завадили.

Утім, наші опоненти можуть і перемогти. Сили для цього задіяні неспівмірні з нашими.

Але РЄ від безумовного повернення росіян все одно сильнішою не стане, а просто підважить себе зсередини і дискредитує себе, насамперед в Україні.

А це одна з вкрай небагатьох країн, де РЄ має реальний вплив.

8. Готуйтеся до нової Європи. Стару ще будете згадувати незлим тихим словом.

9. За своє місце і права у цій новій Європі доведеться воювати головою і ліктями. Ціна кожної помилки дедалі суттєво зростатиме з кожним місяцем.

Ціна кожного голосу на підтримку - також. Як на мене, корекція нашої політики неминуча незалежно від результату виборів.

10. Як би не було складно, але зрештою все буде добре.
По материалам: Европейская правда
 

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