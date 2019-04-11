Переиграть Зеленского: Каким обещает быть Порошенко после победы на выборах

Андрій Коваленко / Depo.ua

Президент Украины Петр Порошенко проводит мощную кампанию ко второму туру, основной целью которой является демонстрация избирателю своего понимания причин недовольства общества и готовности все изменить уже после 21 апреля. Переиграть Зеленского нужно в плоскости доверия.

В последние практически две недели, которые прошли после первого тура выборов президента, мы стали свидетелями борьбы штабов Порошенко и Зеленского как в плоскости шоу - анализы, видеоролики, вызовы на дебаты, так и в качестве попытки понравиться избирателю. У Зеленского стабильно делают ставку на месседж украинцу, хочет ли он 21 апреля "остаться в прошлом" или же "выберет будущее", где последним является комик. Также у Зеленского рассказали о 10 шагах после возможной победы во втором туре, где присутствует уже не раз упомянутое расширение "нормандского формата" с привлечением США и Великобритании, "аудит государства", реформа Администрации Президента, прямой диалог с РФ, "отстранение" от переговоров Медведчука и немало других вещей, которые понравятся электорату.

Петр Порошенко стал частым гостем разнообразных эфиров на телеканалах и радио, откуда пытается дать понять избирателям, что после первого тура он всех услышал: "Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства. Я услышал вас". "Результаты первого тура выборов - сигнал власти, что ситуация требует решительных изменений. Надо срочно восстанавливать доверие. Если надо было дать урок Порошенко, то Порошенко этот урок получил", - сказал он на "Радио НВ". Это лишь несколько цитат президента. Также Порошенко обещает, что власть будет меняться, никаких бизнес-партнеров и близких людей назначать на должности он больше не будет. Президент признал ошибки в кадровой политике с "отдельными фамилиями" и пообещал открыть социальные лифты для молодежи: "Произойдут существенные изменения в команде, будет большое количество новых молодых людей". Новыми лицами должны стать эффективные лидеры территориальных общин, которые умеют общаться с обществом. Они получат возможность занять руководящие должности. И именно "новая команда" Порошенко будет решать вопросы, которые сегодня вызывают недовольство общества. А таких много: медленные реформы, коррупция, низкий уровень жизни, трудный поиск справедливости в судебной ветви и так далее. Кстати, их Порошенко также перечислял сам.

Относительно "ошибочных фамилий" - конкретики никакой. Пока что из кадровых решений мы увидели увольнение председателя Одесской ОГА Степанова, а также добровольную отставку главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, которого движение "Кто заказал Катю Гандзюк?" обвиняет в причастности к делу. Увольнение произошло аккурат после встречи президента с активистами.

Порошенко, как и Зеленский, играет против Медведчука. Вчера президент на "Радио НВ" назвал его неэффективным представителем Путина: "Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и господина Путина. Он был единственным каналом связи с господином Путиным, который оказался неэффективным. Что и как делать Украине - это совсем не компетенция Медведчука. У него была одна функция - освобождение заложников из подвалов на оккупированных территориях и из России. Обращаюсь к СБУ рассмотреть целесообразность дальнейшего использования Медведчука в гуманитарной группе для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра".

Такой шаг весьма логичен, поскольку демонизированная фамилия Медведчука и постоянные вопросы общественности относительно отношений президента с кумом Путина скорее "минусуют" репутацию Порошенко. Особенно после желания Зеленского "отлучить" Медведчука от переговоров с РФ, хотя на самом деле он уже давно не представляет Украину в Минске. Судьба бизнеса кума Путина в Украине, в частности якобы на рынке сжиженного газа, от которого тот открещивается, в случае победы Порошенко неизвестна. Но глава государства точно обещает, что он не влияет на работу правоохранительных органов, особенно антикоррупционеров, которых даже критикует из-за скандала с коррупцией в оборонке: "Меня удивляет, что расследование по "Укроборонпрому" длится с 2016 года. Что вы ждали три года? Что вам еще было нужно? И почему дело не в суде? Это вопрос к НАБУ, к САП, ко всем правоохранительным органам, - сказал он на "Радио НВ". - А дело по энергетическому сектору... Четыре года! Что вы ждали? Почему умышленно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов? И эта утечка происходит прямо за неделю до выборов. Я просил Сытника: виновных - в тюрьму, проинформируйте общество. Больше я ни к кому не обращался".

Кстати, руководство "Укроборонпрома" пройдет полиграф - это инициатива президента, которая должна продемонстрировать решительную нетерпимость к коррупции и поиск путей ее преодоления. Сам же Порошенко не знал о коррупционных схемах. "Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах. Ни к каким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не был причастен. Я честно смотрю в глаза, в том числе правоохранительным органам", - отметил он на "Радио НВ". Кому-то эти слова покажутся смешными, если вспомнить "эти руки ничего не крали" Ющенко. Но никаких обвинений правоохранителей против Порошенко относительно коррупции не было. Кроме этого, президент хочет, чтобы правоохранители разобрались с теми людьми, которые якобы от имени главы государства могли решать свои вопросы.

На международной арене Порошенко обещает наступление на Россию. Главная цель - санкции и "голубые каски" на Донбассе. После победы на выборах, а поражение Порошенко не рассматривает и цитирует Лину Костенко: "не допускай такої мислі", президент будет инициировать заседание в нормандском формате. Введение миротворцев Порошенко продолжит педалировать в ООН. "Если Россия заблокирует решение о введении на Донбасс "голубых касок", то будут ужесточены санкции. В очень чувствительных сферах. Например, в финансовой, в активах ближайшего окружения Путина. Каждый месяц цена за оккупацию для России должна расти. Я знаю, как это сделать", - сказал он. Кроме этого, продолжится работа по освобождению заложников из России - будут привлекаться международные партнеры и западное давление. А также в энергетическом секторе Порошенко придется сражаться за транзит газа и дальнейшее сближение с ЕС. Никуда не денется поддержка ПЦУ в вопросах вытеснения РПЦ (У).

Конфликт с Россией является одним из ключевых козырей штаба Порошенко. Президент в этой истории подается как сильный лидер, который сможет противостоять агрессору. Билборды с противопоставлением Порошенко руководителю Кремля - тому яркое доказательство. У президента отошли от первоначального месседжа про "марионетку Кремля" и даже не отождествляют Зеленского с Россией. Но избирателю дают возможность задуматься, нужен ли им слабый лидер в переговорах с врагом.

"Путин хочет, чтобы пришел слабый кандидат в президенты, неопытный главнокомандующий. Он хочет использовать это, чтобы выйти из ловушки, в которую сам себя загнал", - говорит Порошенко.

И чтобы окончательно закрепить в головах украинцев доверие к исключительно государственным интересам главы государства, Порошенко в один день с Зеленским (12 апреля) встретится в Париже с президентом Франции Макроном. Спикер штаба Порошенко, господин Медведев, отметил, что решение о встрече Макрона с кандидатами в президенты координировалось по дипломатическим каналам, и президент Украины Петр Порошенко решил, что для Владимира Зеленского было бы полезным "слезть со сцены и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе и международной", и начать приобретать хоть какой-то опыт, который ему понадобится если не сейчас, то в будущем. Послание обществу достаточно сильное - хотя Зеленский и конкурент, но интересы Украины важнее, поэтому неопытного потенциального президента надо испытать Макроном. Понятно, что провал Зеленского в разговоре с французским главой разлетится в СМИ. А успеха быть автоматически не может, так как Зеленский - пока никто, и до возможной инаугурации никакой конкретики в разговорах с ним не будет.

Штаб Порошенко откровенно переигрывает Зеленского также в истории с анализами, которые президент сдал дважды, а комик лишь раз и оконфузился с результатами. Порошенко откровенно переиграл Зеленского на теме дебатов, сначала приняв вызов комика в его стиле - видеороликом "стадион, так стадион", а затем вызвав Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Туда комик не придет, потому что ориентируется исключительно на 19-е число. Порошенко же 14-го будет дебатировать на стадионе один, чем получает дополнительное преимущество в медиа на следующую неделю. А уже 19 апреля, если президент и комик все-таки будут смотреть "глаза в глаза", избиратель получит заряд эмоций, который может повлиять на голос 21 апреля.

Во всей истории предвыборного противостояния можно найти несколько положительных вещей. Во-первых, поражение в первом туре Зеленскому с разрывом практически в 15% действительно могло повлиять на мировоззрение президента. Он говорит, что за последние пять лет "больше всего изменился сам Порошенко". И в случае победы на трудных выборах часть данных обещаний как в программе, так и в медиа президент может выполнить. Особенно в отношении кадров на местах. Вот только будут ли изменения в правоохранительных органах, где кадровые полномочия есть у Порошенко, пока неизвестно. Также Петр Алексеевич постоянно доносит обществу, что президент не является "всем" в парламентско-президентской республике, которой является Украина. И он не отвечает за те решения, которые есть в его полномочиях в соответствии с Конституцией. Поэтому и в коррупционных скандалах, в частности в оборонке, нужно не его винить, а правоохранителей, которые не могут довести дело до финала. Это действительно вещь полезная хотя бы потому, что у людей будут стимулы читать законодательство. Но пока что люди именно от Порошенко ожидали громких посадок даже "друзей" после поражения в первом туре.

Во-вторых, точно можно быть уверенным, что Порошенко продолжит жесткую политику в отношении России, а армия останется в приоритете. Курс на ЕС и НАТО, а также на деоккупацию Донбасса и Крыма сохранится. Но ставка будет делаться на победу.

Кроме этого, президент обещает борьбу с бедностью и защиту малообеспеченных слоев населения. Учитывая, что его победа будет означать сохранение определенной властной стабильности и продолжения работы правительства, в частности в вопросе получения траншей МВФ, то на некоторое улучшение ситуации пенсионеры и другие действительно могут рассчитывать.

В любом случае сегодня видно, что Порошенко хочет быть президентом, тогда как Зеленский критически стремится им стать.