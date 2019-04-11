Доллар на межбанке раскручивают и тянут курс наверх

Елена Лысенко / UBR.ua

Иностранцы перестали укреплять гривну. Их валютные распродажи больше не заканчиваются провалом курса доллара - наоборот, он растет второй день подряд: 10 апреля межбанк закрылся подорожанием «американца» сразу на 14 копеек (вчера - на 5 копеек) - до 26,83-26,87 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Валюту на межбанке раскупали практически с той же скоростью, с которой ее продавали. Профицита не чувствовалось.

«Сегодняшний рост курса доллара стал продолжением вчерашнего тренда, заданного преобладанием спроса над предложением, не переломленного даже проплатами нерезидентов за гривневые ОВГЗ и сокращением гривневого ресурса на корсчетах банков», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Почему доллар дорожает

Странно, что в условиях повышенного спроса на доллар, его выкупал Нацбанк. Казначеи сообщили, что он сегодня приобрел порядка $25 млн. в рамках 26,71-26,75 грн./$. Его действия объясняли двумя причинами:

1. попыткой помочь иностранцам, заводящим сейчас доллар в Украину, подороже продать свою валюту;

2. острым дефицитом американской валюты в золотовалютных резервах НБУ, когда на очень нужна для выплат по внешнему госдолгу Украины.

Нерезиденты продолжают работать по вчерашней схеме: продают доллар на пиках роста его курса. Как и прежде, под выкуп гривневых выпусков гособлигаций: 9 апреля Минфин разместил их на общую сумму 7,73 млрд. грн. Сегодня последний день для оплаты ОВГЗ, так что завтра иностранцы уже не будут заваливать межбанк валютой.

Наличный курс

Из-за подорожания безналичного доллара поднялась и стоимость наличности. Средний курс продажи «американца» людям поднялся на 5 копеек, и он вышел на 26,90-27,05 грн./$. Минимальный ценник приподнялся до 26,8470 грн./$, а максимальный остался на 27,40 грн./$.

Выкуп валюты у людей производился в рамках 26,40-26,90 грн./$.

Что будет с курсом

На этом фоне банкиры сделали на удивление единодушные прогнозы.

«11 апреля межбанк, скорее всего, откроется в рамках 26,80-26,90 грн./$. Курс доллара не должен больше расти. Обычно по четвергам-пятницам происходит хотя бы небольшое укрепление гривны», - считает Юрий Гриненко.

Ровно такой же курсовой коридор на завтра заложил и Юрий Гриненко - 26,80-26,90 грн./$.