Финансовые новости
- |
- 10.04.19
- |
- 20:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Порошенко сдал анализы VADA. Зеленский не придет
17:43 10.04.2019 |
Президент Украины Петр Порошенко в среду сдал анализы в лаборатории Добровольной антидопинговой ассоциации (Voluntary Anti-Doping Association, VADA). Второй кандидат на пост главы государства на этот момент не прибыл для сдачи тестов.
"Я считаю, что это абсолютно прозрачная процедура и наоборот - непрохождение этого теста является унижением Украины. А там, где речь идет о защите интересов страны, никаких компромиссов быть не может", - сказал П.Порошенко журналистам на НСК "Олимпийский" после сдачи анализов VADA в среду.
Он также сказал, что кандидат на пост президенты Владимир Зеленский, которому принадлежит инициатива сдачи анализов, в настоящее время не прибыл.
По словам президента, анализы и тесты должны сдаваться в независимых лабораториях.
Он подчеркнул, что VADA - авторитетная лаборатория, имя которой "гарантирует непредвзятость и прозрачность исследований".
Кроме того, П.Порошенко сообщил, что не платил за эти анализы.
В свою очередь, представитель VADA рассказала, что президент Украины подписал протокол о том, что добровольно принимает в этом участие, пробы будут отправлены в лабораторию в США.
Отвечая на вопрос о том, ждет ли VADA второго кандидата в президенты В.Зеленского, представитель лаборатории сказал: "Представители VADA будут находиться здесь до шести вечера и ждать, появится ли второй кандидат".
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не придет в среду сдавать анализы экспертам антидопинговой организации VADA на в НСК "Олимпийский", сообщает "BBC News Украина" со ссылкой на политического консультанта кандидата Дмитрия Разумкова.
"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - цитирует Д.Разумкова издание в среду.
Он отметил, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".
По словам Д.Разумкова, В.Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко сдал анализы VADA. Зеленский не придет
|10 шагов вникуда. Кого решил развеселить Зеленский своим планом
|Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА
|В Украине разрешили использовать смартфоны и планшеты вместо кассового аппарата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Повторное рукоположение? К чему может привести конфликт поколений в ПЦУ
|МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2019г до 2,5% ВВП
|ЗЕобъединение Куприя: Удастся ли Коломойскому собрать фракцию под Зеленского
|Олигарх у ворот. Получит ли Коломойский $2 млрд за ПриватБанк
|Неползучее наступление. Почему освобождение Горловки - это ключ к Енакиево и Дебальцево
|Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском
Это интересно
|Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG
|Поднебесная чистка: как работают китайские уборщики киберпространства
|Google обещает до 98% экономии трафика в браузере Chrome
|Армия США взяла на вооружение очки дополненной реальности от Microsoft
|СМИ: Facebook намерен привлечь $1 млрд для залогового обеспечения своей цифровой валюты
|Kaspersky Lab обнаружил теневой рынок цифровых личностей
|Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей