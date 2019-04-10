10 шагов вникуда. Кого решил развеселить Зеленский своим планом

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского представили план действий в случае победы на выборах, который на поверку оказался дикой помесью популизма, заимствований у предшественников, да и просто фантазий.

Первые 10 решений потенциального президента Зеленского касаются практически всех аспектов жизни государства. Даже тех, которые по Конституции в компетенцию президента точно не входят - этого Зеленскому его советники, видимо, так и не обьяснили.

Во-первых, комик решил начать "решительное наступление" на зарубежном фронте, но здесь его идеи вызывают впечатление смеси планов предшественников с непониманием самого смысла предполагаемых действий.

Зеленский хочет расширить "нормандский формат" за счет Великобритании и США - идея, многократно звучавшая под названием "Будапешт плюс" у Юлии Тимошенко и красиво выписанная, но не имеющая абсолютно никаких перспектив из-за сопротивления России - участницы обеих конфигураций. К тому же, для приглашения в новый формат США Зеленский почему-то собирается ехать к Меркель и Макрону. Проведение же "прямых переговоров" с Россией при участии международных партнеров - вообще оксюморон, ведь прямые переговоры на то и прямые, что не предполагают никаких других участников и посредников, кроме двух договаривающихся сторон.

Ситуация с информированностью Зеленского о том, что происходит в государстве и вне его так и не улучшилась, и об этом свидетельствует еще один подпункт его международной программы - выведение из переговорного процесса экс-главы АП Виктора Медведчука, который уже давно не представляет Украину в Минске.

Во-вторых, у комика хотят "устранить конкуренцию" между Минобороны и Генштабом. Не отрицая, что в каком-то виде она присутствует, тут нужно учесть, каким же способом хотят ее победить. Появившаяся в СМИ информация о возможном назначении министром обороны Анатолия Гриценко, если она правдива, говорит о том, что надежда на плодотворное сотрудничество с Генштабом умерла, не родившись, ведь о легендарной недоговороспособности Анатолия Степановича знают все, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой.

В-третьих, президент Зеленский собирается назначить судей Высшего антикоррупционного суда по результатам конкурса. Тут в принципе и комментировать нечего, можно только попросить штабистов Зекоманды рассказать шефу, что конкурс уже проведен, и судьи будут назначены еще до инаугурации нового главы государства. Если же имелся в виду новый конкурс - это вообще попахивает грандиозным международным скандалом, ведь в отборе судей по настоянию Запада принимали участие иностранные эксперты, которые утверждают, что конкурс прошел максимально прозрачно и полностью согласно процедуре.

В-четвертых, у "президента" Зеленского почему-то считают одним из первоочередных заданий внесение в Верховную Раду закона о медиации. О том, что такой проект закона уже существует, сообща внесен в Раду представителями нескольких фракций и даже проголосован в первом чтении, опять-таки в Зе!команде ничего не знают.

В-пятых, в блоке экономических законопроектов мы видим просто "фонтан" идей, которые либо реализованы действующим главой государства, либо аргументированно отброшены как неосуществимые в данный момент.

К таким относится идея о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, бурно обсуждавшаяся экспертами и политиками на разных площадках. Внедренный лишь в Грузии, Эстонии и Литве - странах, не соизмеримых по масштабу в Украиной, он к тому же вызвал резкую критику МВФ из-за возможного падения доходов бюджета, которое невозможно будет компенсировать. Стоило бы прислушаться к представителям структуры, благодаря которой украинская экономика все еще на плаву...

Что касается Службы финансовых расследований и ратификации Международной конвенции об обмене налоговой информацией - эти шаги уже на 99% подготовлены нынешним правительством, поэтому тут Зеленский явно хочет присвоить чужие заслуги.

Пятипроцентная налоговая амнистия с 2020 года, деталей которой в штабе раскрывать не захотели - это, по сути "прекрасное далеко", которого все на словах хотят, но конкретных действий не предпринимают. Главное условие для осуществления этой идеи - согласие ключевых политических сил и игроков, связанных с влиятельными бизнесменами, которые не торопятся давать амнистии капиталов "зеленый свет".

В-шестых, у Зеленского пообещали внести кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. Открываем Конституцию и видим, что внесение президентом кандидатур на эти должности - это его прямая функциональная обязанность. Кроме того, сделать это можно только после ухода предыдущего правительства, за который должен проголосовать парламент.

В-седьмых, в команде Зе озаботились урегулированием общенациональных и местных референдумов и узакониванием народных петиций, а также процедурами отзыва нардепов и импичмента главы государства. Эта "сборная солянка" объединена одним - в своих предвыборных обещаниях ее используют уже много лет популисты самого разного толка, а придя к власти как-то очень быстро об этом забывают.

В-восьмых, в команде Зеленского озаботились таинственным "аудитом государства в течении трех-четырех месяцев. О чем здесь идет речь - сложно понять. Провести можно аудит отдельных структур, органов власти, компаний - например, "Укрзализныци", "Нафтогаза", либо того же НАБУ. Но, во-первых, на это нужно очень много денег - об источниках такого финансирования ничего не говорится, а в бюджете лишних денег, как известно, нет. Во-вторых, об успешных случаях аудита вышеупомянутых структур до сих пор говорить не приходится.

В-девятых, анонсирован некий "секретный план" для Рады и налаживание сотрудничества Зеленского с депутатами. Тут видится явное противоречие с политикой "прозрачности", которую всячески декларирует Зеленский. Кроме того, в "налаживании сотрудничества" без конкретики слышится явный коррупционный мотив, а в других вариантах, которые обещают внедрить в случае провала сотрудничества - и вовсе угроза, которую актер явно поспешил озвучить сразу после обещания "пряника".

В-десятых, советники конкурента Порошенко решили реанимировать старую тему реформы Администрации президента. Закрепление за ведомством функций канцелярии и органа, который "нарабатывает новые идеи и дает толчок" - идея, которая пришла в голову еще Виктору Ющенко в 2004 году. Как мы помним, кроме смены вывески президентской канцелярии это ни к чему не привело, но Зеленскому все это знать незачем - главное яркая идея в красивой обертке, которая понравится народу, все остальное - маловажные детали. По такому принципу и построены все его "10 шагов", о которых, кстати, тоже впервые заговорил Ющенко - что ж, недалеких история ничему не учит.

В принципе, все эти 10 шагов рассчитаны не на электорат Зеленского, который голосует просто "против всех", а в первую очередь на избирателей Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Игоря Смешко и Олега Ляшко. Видимо, поэтому мы встречаем там и их идеи. Весь этот план напоминает "10 шагов на встречу людям" Виктора Ющенко - мол, коротко и ясно, и чтоб не говорили, мол, ясности в будущих действиях нет. Все есть. И команда есть. Вот, пожалуйста, вчера представлено ряд советников по всем направления - от диджитал до внешней политики. Таким образом, "обязательная программа" кандидата выполнена.