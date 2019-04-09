Зеленский или Вакарчук: Кто поможет спастись «Самопомочи»

Ігор Петренко / Depo.ua

Глава партии "Самопомич" Андрей Садовый анонсировал выход части нардепов из партийной фракции в Верховной Раде. Это заявление может свидетельствовать об усилении кризиса в этой политсиле.

Основанием для сокращения количественного состава фракции львовский мэр назвал близкое завершение работы парламента 8 созыва и потребность депутатов определиться с потенциальными новыми попутчиками. При этом Садовый отметил, что его почти уже бывшие коллеги "не продались, не предавали избирателей и принципы, делали то, что могли, хотя были в значительном меньшинстве". А "Самопомич" ожидает "процесс формирования нового состава кандидатов, который состоится по принципу "открытых списков". "Дальше пойдут те, для кого это действительно дело жизни", - патетически завершил свой пост Андрей Садовый.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что из "Самопомочи" намерен выйти заместитель председателя фракции Егор Соболев и "еще как минимум один депутат также размышляет об этом". Кроме того, спикер Рады Андрей Парубий объявил о создании межфракционного объединения "На часи", в который вошли 12 депутатов из разных фракций, а возглавила их представитель "Самопомочи" Елена Сотник. И это тоже звоночек для Садового.

Куда же намерены пойти нынешние члены фракции "Самопомич"? С высокой степенью вероятности можно предположить, что депутаты, которые покинут Садового, вместе с коллегами из других фракций будут ждать переформатирования политического поля под Владимира Зеленского, шансы которого стать президентом оцениваются как достаточно высокие. Не стоит удивляться, если вскоре мы увидим этих нардепов в партии "Слуга народа" - эта структура сейчас полностью виртуальная, и для прохождения в парламент 9 созыва ее следует наполнить публичными фигурами, которых хватает в том числе в "Самопомочи".

На позицию однопартийцев львовского главы могли повлиять и колебания их лидера то в сторону Анатолия Гриценко, то в обратном направлении. 1 марта мэр Львова и кандидат в президенты Садовый объявил о своем решении отказаться от участия в президентских выборах в пользу Гриценко. На специально созванном брифинге было объявлено, что это приведет к победе единого кандидата от демократических сил. Но избиратель таким единым кандидатом Гриценко не увидел - объединение не увеличило электоральный показатель кандидата, который получил 6,91% голосов.

Провалившись в первом туре, Гриценко призвал своих избирателей не голосовать во втором туре за Петра Порошенко, после чего провел встречу с оппонентом действующего президента Зеленским и написал комплиментарный отзыв о нем на своей странице в Фейсбук. В свою очередь, Садовый - также через Фейсбук - объявил, что "Самопомич" будет принимать участие в запланированных на октябрь этого года выборах в Верховную Раду "как самодостаточная политическая сила". То есть отдельно от "Гражданской позиции" Гриценко.

А немногим раньше лидер "Самопомочи" повторно озвучил обещание - после 13 лет мэрства не баллотироваться в городские главы в четвертый раз и продолжить политическую карьеру на общенациональном уровне. Следовательно, может сократиться ресурсная база этой партии, необходимая для обеспечения широкого присутствия в СМИ во время общенациональной избирательной кампании. Возможно, еще и по этой причине, а также из-за снижения рейтингов политсилы и ожидаемого изменения конъюнктуры на улице Банковой с возможным избранием нового президента, у части соратников мэра Львова возникли сомнения в способности партии преодолеть проходной 5-процентный барьер и попасть в новый парламент.

Тем более, что терять членов "Самопомочи" не привыкать. Если в 2014 году на выборах в Верховную Раду прошли 33 кандидата от этой политсилы, то сейчас фракция насчитывает 25 депутатов. В течение каденции из нее поочередно исключили целый ряд членов за различные нарушения. Начали еще в 2015 году, с первого номера партийного списка Анны Гопко, вместе с которой за поддержку представленных президентом изменений в Конституцию относительно децентрализации выгнали Викторию Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко. А после исключили еще двух. Параллельно падали и рейтинги политсилы - в том числе из-за "мусорного кризиса" во Львове, который, как считают СМИ, помогали раздувать из Киева.

Этот процесс затронул не только парламент. Вспомним, как в сентябре 2018 года депутатов и руководителя фракции "Самопомич" в Киевсовете обвинили в коррупционных схемах с распределением земли, и на этом основании со скандалом распустили всю фракцию и исключили из партии восьмерых ее членов во главе с экс-председателем Сергеем Гусовским.

Сегодняшняя неопределенность стимулирует часть нардепов переобуваться на ходу, чтобы успеть засвидетельствовать свое пребывание в рядах поклонников Зеленского. Потому что, в случае его победы, очередь желающих оказаться ближе к ЗЕтелу станет куда длиннее. Каждый здесь сам за себя: кто, как внефракционный нардеп Виталий Куприй, создает парламентское объединение "За Зеленского" в составе себя самого. А кто, как неназванные пока члены "Самопомочи", покидает насиженные места в поисках нового политического убежища.

С другой стороны, зачем всем подряд парламентариям становиться под зеленые знамена, если значительно удобнее чисто технологически быть в оппозиции к молодому неопытному политику, который точно наделает кучу ошибок уже в первые месяцы после своего избрания. И на его критике можно будет строить избирательную кампанию в новый парламент. Вероятно, именно такой позиции отдаст предпочтение и сам лидер "Самопомочи", который оставит за собой часть галицкого электората. За который он будет бороться с националистическими партиями вроде "Свободы", которые тоже считают Западную Украину своим базовым регионом.

Но у "Самопомочи" есть еще одна существенная проблема: если в 2014 году за нее голосовали, как за партию "новых лиц", которые не были в общеукраинской политике, то сейчас упомянутая партия эту свою привлекательность потеряла. В результате Андрея Садового может ждать перспектива стать руководителем "Партии Галичины" - сугубо региональной структуры, которая, чтобы иметь успех у избирателя, вынуждена будет мигрировать к идеологемам, с которыми им будет трудно конкурировать с националистами. Правда, не исключено, что свои слова про самостоятельный поход его партии на выборах Андрей Иванович заберет и, например, примкнет к политическому проекту Святослава Вакарчука. Который, возможно, можно будет увидеть уже вскоре.