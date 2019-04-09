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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Повторное рукоположение? К чему может привести конфликт поколений в ПЦУ

17:31 09.04.2019 |

Политика

 Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

В ПЦУ назревает конфликт поколений. Который также можно считать конфликтом по линии ПЦУ - УПЦ КП. В течение недели стороны обменялись нелицеприятными высказываниями, которые очерчивают позиции сторон.

Нельзя сказать, что это большой сюрприз. Нет ничего необычного в конфликте поколений вообще и в церкви - в частности. Особенно учитывая нашу специфику. Патриарху - 90, митрополиту Киевскому всего 40. Харизмы больше у старшего, реальных рычагов власти - у младшего. На стороне старшего - восторженные поклонники, на стороне младшего - товарищи по партии, а также греки и в перспективе - власть. Ей греться в лучах славы удобнее возле патриарха Филарета, но договариваться и выстраивать политику с ним неимоверно тяжело. Наконец, на митрополита Епифания обращены взгляды той части православной общественности, которая искренне надеется на коренные изменения внутри церкви - по греческим лекалам или по каким-то иным, но чтобы реформы, чем глубже, тем лучше. В то время как патриарх Филарет, на которого направлены обожающие взоры фанов, совершенно откровенно говорит о том, что никакие изменения не нужны - все в УПЦ КП работало, было нормально, по-нашему, привычно, а все эти греческие выдумки нам чужды и может даже вредны.

О наболевшем чужими устами

Старт полемике дало обращение митрополита Белгородского УПЦ КП Иоасафа Шибаева, опубликованное сначала на его странице в ФБ, а потом перепечатанное "по благословению патриарха Филарета" на официальном сайте УПЦ КП. В этом обращении владыка делится с братьями и сестрами "невыносимой тяжестью, которая вот уже два месяца тяготит и гложет". Владыка ставит нас в известность, что "всех обманули", включая предстоятеля церкви, и "саму Церковь направили по какому-то лживому пути, сделали ложь началом ее бытия". Все это, по словам владыки, проделки "молодой команды", которая отодвинула патриарха от власти под тем предлогом, что так хотят греки. Обещали, что управлять будут совместно патриарх и митрополит - а вышло, что нет.

Владыка Иоасаф утверждает, что стал невольным свидетелем первого заседания Священного синода - на котором он предполагал присутствовать (владыка был многолетним членом Синода УПЦ КП), но оказался за дверью, откуда все и услышал. На заседании буквально "глумились над Старцем-Патриархом". В "непочтительной, буквально хамской форме" требовали отобрать у него управление Киевской епархией.

Справедливости ради, надо бы напомнить, что Киевской епархией в нормальной ситуации должен управлять именно митрополит Киевский (он потому и Киевский, что управляет Киевской епархией), так что "глумление над Старцем" и "буквально хамством" оказывается простое требование соблюдать правила. Но в отношении некоторых людей, вероятно, подобные требования кому-то кажутся настоящим глумлением, чтобы не сказать кощунством.

Пост оказался исключительно эмоциональным и откровенным - ложь обличена и названы главные лжецы. Ими оказались люди, находящиеся сейчас у рычагов власти в ПЦУ. Что позволило наблюдателям заподозрить неладное - это просто нервный вскрик или полноценный бунт на корабле, который пока и так не отличается устойчивостью?

Нельзя сказать, что митрополит Иоасаф неправ кругом. Действительно, процесс подготовки и к Объединительному собору, и к первому Синоду епископов ПЦУ был покрыт толстым-толстым слоем тайн, недомолвок, шушуканий и откровенных фейков. Однако учитывая все то, что произошло и продолжает происходить с ПЦУ и вокруг, невольно начинаешь подозревать, что все это было не столько способом ввести в заблуждение противника, сколько средством для сдерживания своих.

В заключение своего пламенного выступления митрополит Иоасаф призывает свою паству молиться за патриарха Филарета и напоминает, что "только благодаря ему и его трудам у нас есть своя, уже официально признанная церковь". Из-за чего возникает подозрение, подкрепленное публикацией на официальном филаретовском сайте, что мысли патриарха созвучны.

Новая церковь или ребрендинг

"Старцу-Патриарху", чья жизненная программа внезапно оказалась выполнена, как капитану Смоллетту, становится скучновато. Он Герой Украины, он привел украинскую церковь к канонической автокефалии и пр. - и тут жизнь пошла мимо. Все норовят встречаться, вести переговоры, решать вопросы, делать дела и селфи не с ним, а с митрополитом Киевским. Оно и понятно: официально именно он - глава церкви. В уставе ни слова нет про "почетного патриарха". Титул оказался "пенсионерским". А рука тоскует по мечу...

У митрополита Иоасафа, впрочем, есть и свои интересы: владыка представляет зарубежную (российскую) епархию УПЦ КП. Которая, согласно Томосу и уставу, должна перейти под управление Вселенского патриархата. Это решение было принято, вероятно, без четкого согласования с самими зарубежными приходами. Во всяком случае, именно зарубежные приходы особенно громко возмущаются тем, что должны идти под греков. Таким образом, антигреческая оппозиция формируется именно в зарубежье.

Зато украинские владыки ПЦУ высказались о выступлении митрополита Иоасафа критично. По их мнению, условия греков, может, и не идеальные, может, когда-нибудь их и поменяют, но пока данное слово придется держать. А своими амбициями и властолюбием (митрополит Иоасаф был многолетним членом синода УПЦ КП и российским экзархом УПЦ КП - о чем критики, кстати, вспомнили) придется поступиться. Иначе и Томоса можно лишиться...

Повторюсь: ничего неожиданного. Формирование партий и их столкновение по линии желания/нежелания реформ и передела власти обязательно должны были случиться. Немалая часть УПЦ КП привыкла жить в том статусе и по тем правилам, которые сформировались в расколе. И их вполне устраивал этот модус вивенди. Выстраивание новых отношений в новой церкви неизбежно должно было натолкнуться на противодействие тех, кто всерьез поверил в ребрендинг УПЦ КП. И в этом смысле конфликт поколений - это хорошая новость: может, и ребрендинг, но не такой уж однозначный.

Этот переход на новые рельсы, возможно, прошел бы мягче, если бы не обстоятельства. Во-первых, политический момент как никогда острый, и противостояние партий внутри церкви рассматривается под углом президентских выборов. Петр Порошенко так очевидно работал на Томос и ставил на ПЦУ, что любой разброд и шатание в его "детище" может быть использован против него. Во-вторых, в воздухе висит вопрос о признании ПЦУ православным миром. Тут без греков никак не обойтись. Томос, может, и не заберут, но лоббировать ПЦУ на международной арене уже не будут.

Повторное рукоположение и другие ужасы

А на этой арене начинают вырисовываться контуры линии фронта. В него могут войти два рубежа: общеправославное собрание и повторное рукоположение епископов ПЦУ. Особенно четко просматривается последняя позиция - действительность хиротоний оказалась камнем преткновения неожиданно для многих. Формальных возражений против автокефалии почти нет - но вот хиротонии... С ними нужно что-то делать.

Надо сказать, что история с признанием ПЦУ оказалась сильно политизированной - ведь это вопрос не столько о ПЦУ, сколько о том, что может и что не может себе позволить Вселенский патриарх, и какая роль в делах, касающихся мирового православия, у всех остальных церквей. Признание стало местом страсти - и потому, что это признание не только (и не столько) ПЦУ, сколько права вселенского патриарха как первого среди равных, и потому что на непризнание ПЦУ (а значит, и права Вселенского как первого среди равных) поставил оппонент, Московский патриархат. Если бы ставки не были так высоки, признание могло идти по совершенно иным лекалам и сценариям - постепенного врастания украинской церкви в мировое православие путем совместных богослужений, официальной переписки, визитов, сначала частных, а там и официальных. Пока украинская автокефалия не станет в порядке вещей.

Но в нашей ситуации мягкие сценарии не подходят. Украинский вопрос - это вопрос о правилах игры не только в украинской церкви, но и в мировом православии. Вопрос, который требуется прояснить.

Поэтому нам следует быть готовыми к болезненным сценариям. О чем, кстати, в своем комментарии к обращению владыки Иоасафа упомянул епископ Евстратий - скандал в ПЦУ может привести к тому, что украинский вопрос будет поставлен в зависимость от всеправославного консенсуса, на котором настаивает Москва. Консенсус - не консенсус, но компромиссом в воздухе пахнет. Не самым легким компромиссом. Пока что во Вселенском патриархате отбиваются тем, что если украинские епископы "достаточно каноничны для нас, они каноничны и для вас". А если украинский Томос "не такой", то это может оказаться прецедентом для пересмотра других аналогичных томосов.

Однако глядя на осторожные официальные позиции поместных церквей, имеет смысл рассматривать не только оптимистичные сценарии. В частности, возможность непризнания хиротоний и повторного рукоположения. Это требование может показаться и нам и, тем более, епископам несправедливым. Но компромисс может выглядеть именно так: признание автокефалии в обмен на повторное рукоположение.

Патриарх Филарет и его "митрополитбюро" на это ни за что не согласятся и используют как еще один пример вероломства - и греков, и всех прочих участников. А на что сможет (и не сможет) согласиться "молодая команда"?

У ПЦУ впереди много испытаний. Внутреннее расхождение между поколениями может оказаться одним из самых простых. Само это расхождение естественно и имеет право быть. Те, кто хочет остаться в УПЦ МП, как известно, получили гарантии своего права там оставаться. Такие гарантии должны быть и у тех, кто захочет остаться в УПЦ КП. С патриархом, с зарубежными епархиями, с неприкосновенными хиротониями, с правом выхода из состава синода только вперед ногами, без "греческого диктата", греческой же поддержки и канонического статуса. Просто некоторым "раскольникам" так же трудно расставаться со своей исключительностью, как и "каноничным".
 

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