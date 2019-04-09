ЗЕобъединение Куприя: Удастся ли Коломойскому собрать фракцию под Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

Вчера на согласительном совете ВР нардеп Куприй анонсировал создание депутатского объединения под кандидата, который пока остается фаворитом выборов.

Позже в комментариях журналистам Куприй сообщил, что уже успел подать документы о регистрации объединения спикеру Рады. И будто бы сегодня на пленарном заседании должно прозвучать соответствующее объявление. Правда, нардеп опасается, что этого не произойдет, поэтому поспешил анонсировать свой шаг днем ранее. К ЗЕобъединению уже "присоединились несколько депутатов", однако их фамилии и точное количество Куприй не назвал.

Чтобы оценить серьезность ситуации, напомним, кто он, "основатель новой парламентской коалиции". Был одним из 39 кандидатов в президенты. По итогам голосования стал четвертым сзади с 0,02 процентами голосов: за него проголосовали чуть более 4,5 тыс избирателей.

Уроженец Днепропетровщины Виталий Куприй начал с бизнеса: в частности, возил одежду из Турции на рынки области. Побывал в нескольких политических партиях. Стал вторым на внеочередных выборах мэра Каменского 2008 года. На выборах в Верховную Раду 2012 года баллотировался в этом городе по округу №30 как внефракционный - занял четвертое место с 10,88% или 8 420 голосов.

Принимал участие в Революции достоинства. Википедия пишет о нем как о "дежурном коменданте КГГА, главе юридической службы". "Фишка" Куприя - тема борьбы с коррупцией: возглавлял общественную организацию "Всеукраинское объединение юристов "Имеем право!", а после Майдана - комиссию по борьбе с коррупцией и преступностью в Каменском, был советником председателя Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского по вопросам правоохранительных органов и борьбы с преступностью, внештатным советником Министра экологии по вопросам борьбы с коррупцией.

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 2014 года победил на округе № 29 в Днепропетровской области с 29,71% или 16 688 голосов, опередив ближайшего соперника на 11%. Победу одержал благодаря баллотированию от партии "Блок Петра Порошенко". В Раде стал членом фракции БПП. Получил должность заместителя председателя комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности. Но уже в марте 2015-го Куприй обвиняет Петра Порошенко в «дестабилизации власти в Днепропетровской области» и выходит из президентской фракции, становится внефракционным и вступает в ряды контролируемой Игорем Коломойским партии "УКРОП". Эти его действия совпали по времени с увольнением Коломойского с кресла главы ОГА Днепропетровщины.

Кстати, он собирался взять на поруки обвиняемую в терроризме Надежду Савченко. И вот, в июле 2018 года, Куприй объявляет о выходе из "УКРОПа" и самостоятельном походе на выборы. На одном из телеканалов нардеп вел собственную программу «Общественная прокуратура», продолжая играть на теме коррупции.

Между прочим, за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую Куприй не голосовал. Зато активно и регулярно атаковал Петра Порошенко как до, так и во время президентской избирательной кампании. Огласку получил инцидент, который произошел 26 ноября прошлого года на внеочередном заседании парламента, где был принят режим военного положения. Тогда Куприй начал нецензурно выражаться во время выступления Петра Порошенко, по поводу чего тот сделал депутату замечание. После введения военного положения Куприй написал заявления в Генпрокуратуру, СБУ, НАБУ и Главное следственное управление Нацполиции, назвав это решение преступным. А через несколько дней внес в Раду проект обращения к Петру Порошенко с просьбой объявить России войну.

Начиная с 2015-го, депутат не раз выступал с обвинениями в адрес главы государства. Обещал, что тот сядет за решетку за коррупцию. Кричал о подготовке "БПП" фальсификации выборов президента. Обещал 10 тысяч гривен тому, кто предоставит ему доказательства нарушений избирательного законодательства. Подал в суд иск с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Петра Порошенко кандидатом в президенты из-за будто бы конфликта интересов части членов ЦИК с Порошенко.

В сентябре 2018 года НАБУ обвинило Куприя в незаконном обогащении: в бюро подозревают, что депутат зарабатывал на оформлении минимум 118 депутатских запросов в Генпрокуратуру в интересах коллеги из фракции Радикальной партии, а также днипровца Сергея Рыбалки, за что получал по 5 тысяч евро. Куприй на это ответил, что НАБУ преследует оппозиционного депутата.

Похоже, вчерашние заявления этого деятеля логично ложатся в канву его предыдущей биографии. Пиар - его стихия: обычно за громкими заявлениями стоит лишь желание напомнить о себе. Вопрос лишь в том, уполномочил ли беспокойного депутата кто-то из окружения возможного будущего президента создавать такое объединение, или имеем дело с его личной инициативой.

Возможно, через Куприя в публичный оборот запущен тезис о том, что в нынешней Верховной Раде у Зе есть определенное количество депутатских "штыков". Или это заявление является попыткой начать торги за теплое место возле нового политического зеленого "солнца". Напомним, до окончания срока работы парламента 8 созыва у Зеленского нет собственной фракции в здании на Грушевского. Если победит Зе, его команде придется в парламенте пробовать складывать пазл из подручного материала.

Кто может войти в гипотетическую новую группу? Видится она не численной. Внимательными к пожеланиям Зе-президента будут члены "УКРОПа" в Раде, к которым присоединится какое-то количество внефракционных, преимущественно беглецов из "БПП", которые ищут политического убежища и шансов продолжить свое существование в парламенте еще на каденцию. Однако, учитывая то, кто собирает воедино депутатскую команду под Зе, здесь дело, очевидно, не в самой этой группе, а в процессе. Надо сначала говорить, что в Раде начался броуновское движение под фаворита, затем это движение имитировать, и главное при этом - получать эфиры на дружественных Зеленскому каналах. Почему? Потому, что в парадигме образа, который выстраивают этому кандидату, нынешняя ВР должна выглядеть его врагом, вся без исключения, чтобы в случае победы на президентских выборах играть на ненависти своего избирателя к депутатам. В этой парадигме Куприй ничем не отличается от всех тех, кого Голобородько в своем сериале мечтал расстрелять.