Олигарх у ворот. Получит ли Коломойский $2 млрд за ПриватБанк

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Олигарх у ворот. Получит ли Коломойский $2 млрд за ПриватБанк

 Сергей Шевчук / LIGA.net

Игорь Коломойский не собирается возвращать ПриватБанк. Его новое требование, которое он озвучил в в интервью "Экономической правде" - компенсация в $2 млрд за национализацию банка.

Коломойский категорически не согласен с обвинениями в мошенничестве, саму национализацию называет ограблением, ее главным заказчиком - Международный валютный фонд. Фамилии идеологов "преступления" Коломойский также называет публично, как и главного "организатора" - президента Петра Порошенко.

LIGA.net решила сделать фактчек заявлений Коломойского.

Тезисы олигарху

В последнее время бизнесмен, который сейчас проживает в Израиле, часто появляется в украинской прессе. "Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало $2 млрд капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - главный месседж его последнего интервью.

Коломойский прямо утверждает, что их с партнером Геннадием Боголюбовым ограбили. Заявления НБУ и нанятых им детективов Kroll о том, что из банка вывели $5,5 млрд, олигарх называет "отговорками тех, кто украл чужое имущество".

В качестве доказательства он ссылается на решение Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать дело ПриватБанка из-за несоответствия дела британской юрисдикции. Среди прочего в решении говорится о том, что адвокаты государственного Привата пытались ввести суд в заблуждение, напомнил Коломойский.

"Представьте, к вам приходят соседи, которым приглянулся ваш дом. Выселяют, - провел аналогию экс-владелец ПриватБанка. - А потом предъявляют вам претензии, что вы плохо в нем жили".

Коломойский настаивает: в банке был капитал - иначе регулятор заметил бы проблемы задолго до первых разговоров о национализации в 2015 году. Операции, которые в Нацбанке прямо называют схемными, он описывает, как способ хеджирования валютного риска.

"Деньги никуда не выводились, они оставались в банке: компания-заемщик отправляла их по контракту на Кипр, а с Кипра эти деньги возвращались в этот же день обратно, - объяснил олигарх. - Ими же и погашались кредиты - в тот же день они заводились обратно. Это было хеджирование, в том числе, чтобы не пострадали гривневые вкладчики".

Главный вывод Коломойского - национализация была не нужна, но на этом настоял МВФ. "Они говорили о том, что мы не дадим Украине деньги до тех пор, пока вы не отберете у них банк", - говорит он.

По версии бизнесмена, в центре "операции" стоял Петр Порошенко. Ключевые организаторы - топ-менеджеры НБУ Валерия Гонтарева (ушла в отставку весной 2017-го) и Катерина Рожкова (сейчас - первый замглавы Нацбанка). Министр финансов Александр Данилюк, который публично поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского, по словам Коломойского, "не был первой скрипкой" в этом процессе.

"Я рассчитываю на честную правовую оценку. Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет, - резюмировал олигарх. - Я никуда не тороплюсь. Вопрос не в деньгах, а в принципе".

Король противоречий

Достоверность заявлений Коломойского практически невозможно проверить. Все они основаны на заведомо спорных утверждениях - олигарх пользуется тем, что пока, ни НБУ, ни следственные органы так и не показали общественности четких доказательств того, что в ПриватБанке действительно было масштабное мошенничество.

Откуда $2 млрд? Сумма компенсации, озвученная Коломойским, - одновременно самое громкое и загадочное заявление олигарха. Откуда взялась эта цифра - пояснить сложно. В 2016 году у банка не было ни капитала сопоставимого объема, ни такой суммы наличными, поскольку он постоянно испытывал проблемы с ликвидностью, говорит глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

По данным НБУ на конец третьего квартала 2015 года, уставный капитал Привата составлял 21,3 млрд грн (на тот момент - $822 млн), в графе "всего собственного капитала" значилась цифра 30,3 млрд грн ($1,17 млрд). "У банка уже тогда был большой долг перед НБУ - примерно 15 млрд грн, - отмечает Паращий. - Эту сумму смело можно отнимать от капитала, как деньги "кредитора последней инстанции".

Ограбили или нет? Коломойский считает себя жертвой и сравнивает свое положение с людьми, у которых назаконно отобрали жилье. Такая метафора не совсем точна: к ней нужно добавить "долг за коммунальные услуги" - кредиты компаниям, связанным с экс-собственниками банка, которые на 100% не обслуживаются, считает замдиректора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

"Выглядит странным, когда владелец требует вернуть стоимость жилья без учета долга на $5,5 млрд", - говорит он.

Вор или не вор? В начале 2018 года Нацбанк презентовал расследование американской компании Kroll. Вывод о $5,5 млрд, которые якобы вытекали из Привата в течение 10 лет до национализации, основан на его результатах. Коломойский, комментируя презентацию, назвал расследование "беллетристикой".

В украинских судах представителям госбанка пока не удалось добиться видимых успехов.

В Лондоне тоже все сложно: помимо риска перевода разбирательства в другую юрисдикцию (вероятно, дело перенесут в Швейцарию), английский суд первой инстанции счел убедительными доказательства юристов Привата по потенциально мошенническим сделкам только на $515 млн, хотя изначально речь шла о $1,9 млрд. Ответчики признают, что "вопросы" могут возникнуть к операциям на $245 млн.

Виноват МВФ? Тема национализации ПриватБанка действительно была одним из ключевых вопросов предоставления Украине очередного транша МВФ в конце 2016-начале 2017 годов. Министр Данилюк подтвердил это в интервью "Левому берегу" практически сразу после того, как банк стал государственным.

Деньги Фонда Украина получила только весной 2017-го - на тот момент правительство выполнило только 3 из 11 структурных маяка программы, но с самым сложным из них - ПриватБанком - справилось, напоминает Паращий.

Роль Данилюка. Вместе с бывшей главой НБУ Валерией Гонтаревой экс-министр финансов объявил о национализации ПриватБанка утром, 19 февраля 2016 года. Коломойский считает, что Данилюк участвовал в процессе вынужденно - как руководитель формального собственника банка в лице Минфина. Само решение о Привате принимал Кабмин и лично премьер Владимир Гройсман.

Этой версии противоречит выступление Данилюка в Верховной Раде в середине 2018 года - как раз перед его отставкой. "Минфин не побоялся взять на себя лидерство по национализации Приватбанка, хотя те, кто должен этим заниматься, прятались по кабинетам", - заявлял тогда Данилюк. - Именно поэтому я инициировал процесс против Коломойского в лондонском суде, подав иск о мошенничестве".

Сейчас Данилюк публично поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского и выступает его советником.

Перспективы и угрозы

Что будет, если политическая обстановка все же позволит Коломойскому реально потребовать компенсацию за ПриватБанк?

Первый результат такого "переворота", учитывая риторку олигарха, - прекращение сотрудничества Украины с МВФ, второй - затихание разбирательств в иностранных судах, считает специалист отдела ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Вряд ли стоит ожидать, что теперь в Украине будет политическая воля выиграть лондонский процесс, - говорит он. - Не говоря уже о том, чтобы получить от Коломойского компенсацию за те деньги, которые были потрачены на спасение ПриватБанка".

В НБУ пока никак не комментируют заявление Коломойского. В апреле в украинских судах пройдет три ключевых заседания по делу Привата, где экс-собственники банка или связанные с ними компании оспаривают сам факт национализации или сопутствующие ей технические детали. Молчание регулятора может быть связано с этим, допустил в разговоре с LIGA.net собеседник, близко знакомый с ходом разбирательств.

Для того, чтобы Коломойский действительно получил компенсацию за ПриватБанк, суд должен принять решение, что национализация была проведена с нарушениями, отмечает Паращий из Concorde Capital. "Но в таком случае дешевле будет вернуть Коломойскому банк обратно, а не платить ему $2 млрд", - полагает он.
 

ПО РУБРИКАМ

12:59 Биржи АТР 9 апреля в основном закрылись ростом на внутренних новостях

12:27 Справочный курс гривни понижен на 2,41 коп. до 26,6724 грн

11:38 Олигарх у ворот. Получит ли Коломойский $2 млрд за ПриватБанк

10:53 Курсы валют по карточным операциям на 09.04.19

10:49 НБУ продал 8 апреля банкам депозитные сертификаты на 18,3 млрд гривен

10:48 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.04.19

10:43 Остатки средств на корсчетах банков 09.04.19

10:36 5 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $23,7 млн до $311,6 млн

09:51 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 08.04.19

09:48 Доллар стабилен на торгах 9 апреля, иена дорожает

07:54 Биржи США закрылись 8 апреля разнонаправленно в ожидании сезона отчетов

08.04 Финансисты прогнозируют гривне серьезное укрепление 9 апреля

08.04 Почему НБУ против ареста активов Коломойского

08.04 Раскрыта схема вывода активов из банка «Петрокоммерц-Украина»

08.04 НБУ включил в список участников валютных интервенций с запросом лучшего курса банк «Восток»

• дальше…

12:52 Поступление ЕСВ в госбюджет увеличилось на 23,2% до 61,3 млрд гривен в январе-марте, - ГФС

12:48 ВВП Украины за 2 мес. вырос на 1,2% - оценка МЭРТ

12:42 С начала действия программы «теплых кредитов» в 2019 было привлечено 250 млн гривен на энергоэффективные мероприятия

09:16 Нефть дорожает на фоне обострения конфликта в Ливии, Brent на 5-месячных максимумах

08.04 Рада может вернуться к налогу на выведенный капитал 11 апреля

08.04 Нефть дорожает на сигналах сокращения предложения, цена Brent выросла до $70,69 за баррель

08.04 Пассажиропоток аэропорта Борисполь вырос на 15%

08.04 Цена аренды государственной с/х земли через аукционы в I кв.-2019 выросла втрое - Госгеокадастр

08.04 Украина может начать формирование резерва нефти и нефтепродуктов до конца 2019 г. - Госрезерв

08.04 Бензин А-95 на АЗС Киева продают за 26,09-30,99 гривни

• дальше…

11:50 Норвегия может снизить добычу нефти

09:45 Россия столкнулась с рекордным оттоком прямых инвестиций

09:33 Еврокомиссар призвал отказаться от контроля на внутренних границах ЕС

09:28 Правопопулисты хотят создать новую фракцию в Европарламенте

09:23 Ливия: целями авиаудара по аэропорту в Триполи были МиГ-23 и вертолет «Чинук»

08:42 Евросоюз берет жесткий курс в отношении Китая

08:31 США могут установить дополнительные пошлины на товары из ЕС

08:22 Начальник охраны Трампа покидает пост вслед за министром внутренней безопасности

08:11 США внесли элитные части армии Ирана в список террористических организаций

08:06 Болсонару: Бразилия и США работают над расколом армии Венесуэлы

08:01 Британский парламент одобрил закон об отсрочке «Брекзита»

08.04 Саудовская Аравия опровергла уход от доллара в нефтеторговле

08.04 В Лондоне старые и загрязняющие авто будут платить дополнительный сбор

08.04 Пророссийский доклад в ПАСЕ существенно изменили - Арьев

08.04 Александр Гольц: Превратится ли Черное море в поле боя?

• дальше…

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

01.04 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

22.03 40% украинских миллионеров — женщины

• дальше…

12:38 ГБР открыло дело против НАБУ по факту организации нелегального игорного бизнеса и провокации взятки руководству полиции в Запорожье

11:57 ФБР не подтвердило и не опровергло расследование против бизнесмена

11:38 Олигарх у ворот. Получит ли Коломойский $2 млрд за ПриватБанк

09:10 Неползучее наступление. Почему освобождение Горловки - это ключ к Енакиево и Дебальцево

08:50 Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском

08.04 Пророссийский доклад в ПАСЕ существенно изменили - Арьев

08.04 «Крысиные бега»: О чем свидетельствует отставка председателя Одесчины Степанова

08.04 Александр Гольц: Превратится ли Черное море в поле боя?

08.04 Зачем республиканцы давят Коломойского

08.04 Ставка на осень: Зачем Гриценко «посмотрел в глаза» Зеленскому

08.04 Коломойскому не нужен «ПриватБанк», хочет получить 2 млрд долларов

08.04 Стоп, снято! Первый эпизод шоу «Зе Анализ» провалился. Что дальше

08.04 ФБР расследует дело против Коломойского - The Daily Beast

08.04 Прощупать оборону. «Зачем гибриды» усилили обстрелы после первого тура выборов

05.04 Зеленский не захотел обнародовать декларацию за 2018 год

• дальше…

12:32 Kaspersky Lab обнаружил теневой рынок цифровых личностей

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

08.04 Google объявила о роспуске совета по этике ИИ

08.04 Amazon тоже хочет вывести на орбиту тысячи спутников для обеспечения доступом в Сеть огромных территорий Земли

08.04 Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели

05.04 Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G

05.04 Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen

05.04 Два студента обманули Apple почти на $1 млн, используя политику возврата iPhone

05.04 Xiaomi заподозрили в намеренном внедрении уязвимости в браузеры MI и Mint

05.04 Илон Маск объяснил наличие камеры в салоне Tesla Model 3

05.04 Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности

05.04 Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету

05.04 Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США

04.04 Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции

04.04 Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно