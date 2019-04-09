Неползучее наступление. Почему освобождение Горловки - это ключ к Енакиево и Дебальцево

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Последние новости с линии соприкосновения все больше напоминают сводки времен активных действий: практически каждый день наша группировка несет потери в 1-2 человека (вражеские в разы больше, но от этого наши не становятся менее чувствительными).

Неофициально появились сообщения о том, что бойцы 54-й отдельной механизированной продвинулись на километр, освободив еще немного донбасской земли от оккупантов. По всей видимости, именно с этой активностью и связаны последние по времени потери - буквально за два эпизода четверо погибших. Увы, но любое наступление всегда связано с большими потерями - и любой, кто призывает прямо сейчас решить вопрос военным путем должен быть готов к этому.

При этом выбор места продвижения не совсем очевиден. Если внимательно посмотреть места последних по времени обострений, то тут и Мариупольское, и Горловское, и Донецкое направления.

На донецком вполне очевидно, что вариантов продвижения без полномасштабных уличных боев в мегаполисе с населением около миллиона человек у нас фактически нет - вся возможная "нейтральная полоса" уже занята. По всей видимости, тут противник просто пытается отбить позиции "Алмазы", занятые нашими армейцами еще в 2017 г.

Под Мариуполем линия фронта вообще представляет собой сеть укрепленных взводных опорных пунктов с редкими наблюдательными пунктами между ними, за которые, собственно говоря, и вспыхивают время от времени ожесточенные схватки. И она стабильна с некоторыми оговорками с февраля 2015 г. по одной простой причине - любое продвижение на открытой степной местности как наше, так и боевиков легко купируется огневой мощью артиллерии. Тем более при наличии всего двух стратегически важных дорог.

Гораздо более перспективным в случае наступления представляется Горловка. Тут территория настолько плотно заселена, что практически везде линия противостояния проходит по населенным пунктам.

Нередка ситуация не только, когда между позициями буквально сотня метров, но и когда один поселок поделен в разных пропорциях между ВСУ и боевиками. Тем более, что к началу 2017 г. нашим военным удалось блокировать рокадную трассу Донецк-Горловка и хотя командование боевиков для снабжения горловской группировки ныне использует объездную дорогу в направлении Макеевка - Землянка - Ясиноватая, что добавляет 30-45 минут дополнительного времени, что может быть критически при возможном рывке нашей группировки.

Возможное освобождение Горловки фактически резко изменит стратегическую ситуацию на северном участке фронта, создав непосредственную опасность Енакиево, а затем Углегорску и Дебальцево - наша группировка получит свободу маневра и поддержку огнем при будущих боях за эти города. В идеале, освобождение Горловки сделает оборону того же Енакиево - бессмысленной.

И еще стоит сказать, про особенности Горловки как населенного пункта - протяженность на 30 км, площадь в 400 квадратных километров, деление города на поселки, сообщающиеся между собой по дорогам. Что делает город на редкость неудобным для обороны, ведь обеспечить сплошную линию его обороны фактически нереально.

С другой стороны, ныне ВСУ за три года "ползучего наступления" удалось взять под контроль господствующие высоты над городом. В случае локального наступления размещение здесь артиллерии позволит получить "огневой контроль" над значительной частью Горловки.

Кроме того, заняты и возможные плацдармы как, например, поселок Южный (он же Чигири), откуда возможно атаковать жилмассив Строители. А тут вполне реально блокировать так называемую "канальскую дорогу" - ведомственный путь, используемый для эксплуатации канала Северский Донец-Донбасс.

Причем выходит "канальская дорога" на трассе Горловка-Донецк в районе ответвления трассы на Енакиево. Таким образом, контроль над ней позволит не только снова отрезать Горловку от Донецка (как это было в 2014 г.), но еще и создать исходную позицию для наступления на Енакиево

Другая удобная исходная позиция для наступления ВСУ - многострадальное Зайцево, причем отсюда можно "двигать" сразу по нескольким направлениям: на поселок Гольмовский, на железнодорожный вокзал Никитовку, а с последнего либо в обход, либо напрямую - на жилмассивы "88 квартал" и "Комсомолец".

Наконец, третья исходная позиция для "мягкого" штурма Горловки - поселки Гольмовский и Доломитное. От Доломитного вполне возможно относительно небольшими силами начать наступление в обход Гольмы с выходом в Калининский район, а из последнего открывается перспектива для наступления в центр Горловки или же на Енакиево. А от Гольмовского при удачном маневре силами и средствами можно быстрым маршем отсечь от центра города район Никитовки с одноименным железнодорожным вокзалом. В результате открывается прямой путь к центру города.

В условиях скоординированного удара с этих трех направлений одновременно и отсутствия подготовленных оборонительных позиций в городе, судьба "3-й мотострелковой бригадой ДНР" решится очень быстро.

Дальнейшее развитие ситуации прогнозировать довольно сложно, но вряд ли россияне решатся на открытый штурм города под контролем ВСУ (а то, что в этом случае наша группировка просто зубами вгрызется в позиции сомневаться не приходится) с просто огромным количеством потерь среди гражданского населения и значит негативным медийным освещением в европейской прессе. И значит - последующим усилением экономического давления.