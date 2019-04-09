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Финансисты прогнозируют гривне серьезное укрепление 9 апреля
21:09 08.04.2019 |
Новая неделя на межбанке началась с удешевления доллара: 8 апреля он потерял 2 копейки, и зафиксировался в рамках 26,64-26,68 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Таким образом, с начала этого месяца «американец» подешевел уже на 61 копейку.
По словам казначеев, в первой половине дня возник небольшой избыток доллара и его приобрел Нацбанк: около $10 млн. в среднем по 26,65 грн./$.
Появление лишней валюты объяснили сразу двумя факторами: стабильными продажами украинских экспортеров, а также вбросами иностранцев. Завтра пройдет очередное размещение гривневых гособлигаций Минфина, и по рынку уже расходятся слухи о том, что часть ОВГЗ купят нерезиденты. Конечно, продав перед этим доллар.
«Сегодняшняя курсовая динамика обусловлена сохранением перевеса валютного предложения над спросом на фоне сокращения запасов гривневой ликвидности в системе (остатки на корсчетах банков снизились до двухмесячного минимума) и приближения очередного аукциона Минфина, как точки приложения гривневого ресурса», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Из-за просадки безналичного валютного курса рухнул и наличный. Средняя стоимость доллара на продаже людям опустилась на 10 копеек, и оказалась в рамках 26,85-26,95 грн./$. Его минимальный ценник просел на 26,75 грн./$, а максимальный не изменился - 27,40 грн./$. При этом выкуп «американца» у населения происходил в рамках 26,45-26,80 грн./$.
Завтра финансисты допускают новый раунд укрепления гривни.
«Межбанк, скорее всего, откроется широко - 26,60-26,68 грн./$. И если нерезиденты проведут валютные продажи соизмеримые с теми, что мы имели неделю назад (под предыдущее размещение гривневых гособлигаций), то курс доллара продолжит активное снижение. Может уйти и к 26,50 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
Более осторожный прогноз на 9 апреля сделал Олег Куринной - 26,60-26,80 грн./$.
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