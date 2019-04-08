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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ставка на осень: Зачем Гриценко «посмотрел в глаза» Зеленскому

13:42 08.04.2019 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

Встреча Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского - это обычная попытка торгов, замаскированная под красивые слова.

Анатолий Гриценко, который по официальным данным ЦИК в первом туре президентских выборов получил 6,91% голосов, провел ожидаемую встречу с Владимиром Зеленским "глаза-в-глаза". Встречу пока что безрезультатную. Но такую, которая порождает немало вопросов перед вторым туром выборов, в котором Зеленский встретится с Петром Порошенко.

Комик, сумевший выиграть первый тур и заручиться поддержкой 30,24% избирателей, об этой встрече не вспомнил. Зато Гриценко сначала анонсировал ее в интервью "Украинской правде". Даже ожиданиями от нее делился: говорил, что хочет понять Зеленского, потому что это, мол, и его страна тоже, в которой ему жить. Поскольку Зеленский во втором туре выступает в роли фаворита, мотивы встречи с комиком самого полковника были подозрительными. Мол, Гриценко шел к Зеленскому за должностью или же договариваться о сотрудничестве. Сам полковник не очень-то и опровергал подозрения. Уже упомянутой УП он говорил о возможности дальнейшего сотрудничества с Зеленским следующее: "Не могу сейчас сказать. Смогу после встречи с ним глаза-в-глаза. Это, по факту, человек, который получил шанс стать главой государства. И вопрос страны, народа - это сейчас вопрос №1. И для нас, и для зарубежных партнеров, которые сейчас немного глаза пораскрывали. Должна быть какая-то ясность. И если я увижу искренность намерений, если отпадут полугрязные истории, которые гуляют, если я приду к убеждению, что это для страны может стать определенным шансом, то тогда я буду озвучивать некоторые свои советы. Но я сначала хочу почувствовать этого человека, ведь это и моя страна".

К тому же Гриценко весьма положительно отзывался о нестандартной и несколько непривычной для Украины кампании Зеленского, которой комик спутал всем карты. А вот Петра Порошенко "первый непроходной" называет "убийцей шанса", которого у Украины с ним не будет. И добавляет, что президент якобы вел против него грязную кампанию по уничтожению рейтинга, хотя и признает, что кроме Зеленского и Банковой карты спутал Игорь Смешко, сыгравший на его электоральном поле.

И уже после встречи с Зеленским Гриценко написал о своих впечатлениях.

Здесь важны сразу несколько моментов. Во-первых, Гриценко пишет, что Зеленский не готов быть президентом, но понимает ответственность и будет стараться. Во-вторых, большая часть его поста, кроме первого пункта, скорее является позитивом в адрес комика. И с коррупцией он будет бороться, терпеть ее не будет; и Украину не сдаст России, не развернет ее от ЕС и НАТО в противоположную сторону; унижать украинский язык не будет (почему-то украинец должен радоваться, что унижать не будут. А развивать?); и перед Коломойским обязательств нет, и кадровые назначения в силовые органы никак не распределены, правда, с собственной командой он тоже не определился; ну и на дебаты пойдет, конечно. Кстати, Порошенко пригласил Зеленского 14 апреля на "Олимпийский"... Вот только свой голос за Зеленского Гриценко может отдать лишь тогда, когда тот презентует команду. Еще и такую, которая полковнику близка. А поскольку комик обещал сделать это после второго тура, судьба голоса под вопросом.

В общем - никакой конкретики. Но выводы делать можно.

Первый. Гриценко вряд ли договорился с Зеленским на данном этапе. Речь даже не об условных должностях в СНБО или Минобороны, на что потенциальный президент или повлиять не может, или же способен частично, а о будущих совместных действиях в парламенте. "Гражданская позиция" Гриценко попытается войти в парламент осенью, и полковник очень надеется не растерять свои почти 7% к тому времени. Хотя всем известно, что результат, полученный на президентских выборах, за длительное время до осени может просесть. А преодоление 5% барьера и фракция в парламенте, даже из условных 20 нардепов, дает возможность торговаться с потенциальной властью о месте в коалиции. Об отсутствии договоренностей, даже устных, свидетельствует тональность поста Гриценко. Но это точно не конец истории. Скорее всего, она может продолжиться уже после выборов президента в зависимости от результата Зеленского.

Второй. В парламент Гриценко, скорее всего, пойдет отдельно от "Самопомочи" Садового. Если раньше они с мэром Львова (когда сливались перед выборами) планировали совместную парламентскую кампанию, о чем говорил и сам Гриценко, то недавно Садовый лично перечеркнул эти надежды. "Самопомич" пойдет на выборы самостоятельно и станет прямым конкурентом Гриценко - у них некоторым образом общее электоральное поле. Полковник будет действовать вместе с "Народным контролем", "Европейской партией", "Хвылей", "Ридной краиной" и "Альтернативой", которые ранее сплотились вокруг него. Садовый же удачно замаскировал свой настоящий рейтинг, снявшись в пользу Гриценко в президентской гонке. И теперь никто не знает, есть ли у него хотя бы 2% поддержки. Ассоциация возникает только с показателями Гриценко, что дает шанс Садовому наращивать до осени. В то же время Гриценко, пока он не начал сдуваться, стоит предлагать себя фаворитам президентских выборов. С Порошенко у него точно дела не будет... А с Зеленским можно пробовать.

Третий. Здесь также нужно понимать, каков электорат Гриценко и может ли он как-то собственным избирателем (а за него проголосовали более 1 млн человек) помочь кому-то из участников второго тура. Избиратель - это не чемодан с ручкой. И почти 7% голосов Гриценко, даже поддержав кого-то открыто, не передаст другому кандидату. Зато поощрить своего избирателя голосовать так или иначе он может. Электорат Гриценко - это люди, которые голосовали против Порошенко, видели в экс-министре обороны Гриценко честную и в чем-то сильную руку, которая оказалась слабее Смешко в некоторых моментах, отсюда и результат обоих этих людей. Также были среди избирателей Гриценко люди, которые выступают за борьбу с коррупцией: Найем, Залищук и частично Лещенко в команде полковника должны были их привлечь. И во втором туре электорат Гриценко точно разделится. Сам же полковник явно бросил месседж избирателям, что с Порошенко будущего нет, а с Зеленским - неизвестно, что будет, и он с ним хотя бы разговаривает. Стоит заподозрить, что если бы с Зеленским удалось о чем-то договориться, то и риторика бы резко изменилась на положительную.

В то же время сам Гриценко на данном этапе может быть не нужен Зеленскому. Все предметные разговоры комику актуальнее вести в случае победы во втором туре. Тогда у него уже будет железная позиция силы. И не исключено, что под парламентскую кампанию, в которой будет принимать участие "Слуга народа", будут прорабатываться различного рода политические союзы. Вот только Гриценко стоило бы подумать, как победить и попасть в парламент, конкурируя с "Самопомиччю", "Свободой", той же "Силой людей", "Батькивщиной" и даже в чем-то с БПП, не говоря уже о НФ.
 

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