Прощупать оборону. «Зачем гибриды» усилили обстрелы после первого тура выборов

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне абсолютно пустых предвыборных дебатов, которые пока больше похожи на шоу, ситуация на линии соприкосновения на Донбассе за последние несколько дней значительно ухудшилась.

Боевики из состава гибридных формирований перешли к активным боевым действиям, что практически сразу сказалось на наших потерях. Причем активизация прошла сразу на нескольких направлениях, что может означать "прощупывание обороны" перед каким-то локальным обострением.

А пока мы видим только постоянные обстрелы - причем зачастую с использованием запрещенных Минском орудий калибра 152-мм и 120-мм минометов. Учитывая достаточно хорошо подготовленную в инженерном отношении линию фронта, огневые средства используются противником в комплексе. Сразу после минометного обстрела следует мощный удар 152-мм калибром. При этом основными объектами являются блиндажи с личным составом. Задача предельно ясна - нанести максимальные потери.

Именно по этому сценарию развивались, например, события 2 апреля, когда боевики подвергли артиллерийскому обстрелу позиции штурмовой роты 46-го отдельного батальона специально назначения "Донбас-Україна" 54-й отдельной механизированной бригады. В тот день в районе Новозвановки Попаснянского района прямым попаданием был разрушен блиндаж, в котором погибли старший солдат Яна Червона из Харькова и младший сержант Александр Милютин из Сумской области.

Вообще Луганское направление в течение последних дней стало самым "горячим" - кроме уже упоминавшегося случая в районе хутора Вильный (входит в состав г. Золотое все того же Попаснянского района) погибли двое бойцов снова-таки 54-й бригады. Причем в этом случае произошло это при отражении атаки противника - в ходе скоротечного ближнего боя.

Неспокойно и под Донецком. Военными отмечаются постоянные попытки противника забросить к нам в тыл диверсионные группы, регулярные обстрелы из всего, чего только возможно - от АГС-17 до 120-мм минометов. К сожалению, и тут не обошлось без потерь - 5 апреля в районе злосчастных Песков погиб военнослужащий 57-й мотопехотной бригады старший солдат Юрий Фармагей (по некоторым данным был застрелен снайпером).

Не до конца понятна история с погибшим бойцом Добровольческого Украинского Корпуса Романом Федоришиным. Официально он погиб в дорожно-транспортном происшествии в Авдеевке, однако есть и другие данные, по которым обстоятельства его гибели боевые. Ситуация в принципе ожидаемая - добровольцы находятся на фронте на "птичьих правах" и официальные власти крайне негативно относятся к случаям их гибели.

Стоит сказать, что и "гибриды" не очень комфортно чувствуют себя в ближайшем тылу. Так, в ночь на 7 апреля в Первомайске Луганской области (место базирования так называемого "6-го полка Народной Милиции") вдруг взорвался "Урал" с боеприпасами. По первоначальным сведениям, никто не погиб, однако информация об этом событии крайне скудно попала в эфир - прежде всего это сообщения местных жителей в социальных сетях.

Вторым фронтом российской агрессии, который может полыхнуть буквально в ближайшие дни остается Черноморско-азовский регион. На фоне постоянных заявлений нашего военно-политического руководства о том, что Украина не откажется от своего права на свободное судоходство в Азовском море и Керченском проливе, на прошедшей неделе активизировалось НАТО.

При этом судя по всему "первую скрипку" пытается играть Вашингтон. Иначе сложно объяснить слова посла США при НАТО Кей Бейли Хатчисон: "Очень важно, чтобы Румыния, Болгария, Украина, а также Грузия имели гарантии безопасности в Черном как для судоходства, так и по безопасности на суше. Это недопустимо, что они [россияне] удерживают украинских моряков в тюрьме в Москве прямо сейчас. И, следовательно, мы намерены убедиться, что имеем возможность сдержать очень агрессивную Россию".

Уже прямо сейчас в Черном море под флагом проведения учений "Щит моря-2019" значительно усилена морская группировка НАТО. Так, только за последние несколько дней через Босфор проследовали как минимум два фрегата - Королевских ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта Мария".

Конечно, это не означает, что прям завтра НАТОвские союзники пойдут в сопровождение очередного конвоя ВМС Украины, который по логике развития событий должен до 21-го числа сделать очередную попытку пройти Керченским проливом. Однако при поддержке с воздуха и моря в любом случае вариант "избиения" как это было 25 ноября прошлого года у россиян не пройдет однозначно. Вряд ли дойдет дело до вооруженной стычки, но и такой вариант нельзя отметать что называется "с порога".

В рамках возможного усиления возможностей Украины для противостояния российскому флоту стоит рассматривать и очередной этап испытаний противокорабельного комплекса берегового базирования Р-360 "Непутн", который прошел в Одесской области. И хотя можно говорить, что вряд ли это был последний этап с поражением реальной цели (это точно не преминули показать), однако и продемонстрированные возможности крылатой ракеты как-то курсовая устойчивость и способность перемещаться между реперными точками показывают, что проект вышел на финальную стадию и до принятия на вооружение буквально считанные месяцы.

Появление такого мощного вооружения если не кардинально изменить расстановку сил в Черном море, то по крайней мере заставит россиян считаться с ВМСУ и ВСУ в целом.

То есть можно говорить о том, что ближайшие дней 10-15 могут оказаться решающими для всей летней кампании. Глядя на действия противника, можно будет с полной уверенностью говорить о том, собираются ли они реально воевать в ближайшие месяцы или снова нас ждет еще полгода вялотекущей позиционной войны.