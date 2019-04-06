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На 8 апреля финансисты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни
23:44 05.04.2019 |
Перед выходными безналичный курс доллара свалился на 19 копеек, в итоге межбанк закрылся 5 апреля в рамках 26,66-26,70 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Совокупно за неделю американская валюта подешевела на 59 копеек.
«Спекулятивная составляющая рынка больше направлена на валютные качели пары доллар/евро, а наличный рынок старается не отставать в курсовом оптимизме от межбанка, не давая поводов для игры «на повышение», - прокомментировал ситуацию Куринной.
Сегодняшнюю просадку курса объяснили естественным ходом вещей. Валютный рынок наполняли только экспортеры (иностранных фондов, активно торговавших во вторник-среду, не было). Поначалу покупателями выступали наши импортеры, но быстро «сдулись». Как только рыночный спрос начал сникать, скупать «американца» вышел Нацбанк.
По разным оценкам, НБУ приобрел $25-30 млн. Начинал свои приобретения по 26,80 грн./$, а закончил по 26,65 грн./$.
«Валютное предложение заметно превышало спрос. Было много доллара. На активной продаже стояли как агропроизводители, так и металлурги», - прокомментировал ситуацию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
На этой волне финансисты сильно опустили наличные курсы продажи доллара людям -сразу на 10-15 копеек: средняя стоимость перед выходными оказалась в рамках 26,90-27,05 грн./$. Минимальная - на 26,78 грн./$, максимальная - на 27,40 грн./$. При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 26,40-26,86 грн./$.
На следующей неделе финансисты допускают дальнейшее укрепление гривны.
«В понедельник торговля на межбанке, скорее всего, начнется в рамках 26,60-26,70 грн./$. Не вижу причин для сокращения экспортной выручки, так что курс доллара может еще снижаться», - сказал Гриненко.
Очень осторожный на этот раз прогноз выдал Олег Куринной - 26,70-27,0 грн./$.
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