Зеленский не захотел обнародовать декларацию за 2018 год

Так в пресс-службе Зеленского ответили на призыв Общественного движения ЧЕСТНО подать декларацию о доходах, имуществе и прибыли кандидата за 2018 год в НАПК, сообщает Общественное.

"Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет подана в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством", - ответили в пресс-службе кандидата.

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 году составили более 1 млрд 527 млн грн. Как указано в декларации П.Порошенко за 2018 год, внесенной в Единый реестр деклараций, 336 тыс. грн его дохода составила заработная плата на занимаемой должности, почти 21 млн грн - проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке (МИБ), 777 тыс. грн получены от отчуждения недвижимого имущества. Кроме того, среди доходов П.Порошенко указал почти 400 млн грн дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд" (ЗНКИФ) Прайм Эссетс Кепитал", а также более 1 млрд 105 млн грн дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG ("Ротшильд Траст АГ"). Около 29 млн грн указаны как возвращение стоимости и инвестиционная прибыль от приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), источник - Министерство финансов Украины.

Отметим, что действующее законодательство не обязывает Зеленского подавать декларацию о доходах за прошлый год, поскольку сейчас он не является должностным лицом.