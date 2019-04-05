Совет Европы ведут к перевороту: как планируют отменять наказание России в ПАСЕ

Сергей Сидоренко / Европейская правда

В понедельник в Страсбурге начнется весенняя сессия ПАСЕ. Так и хочется пошутить - "снова решающая". Но шутки в сторону. Факты весьма красноречивы: сторонники "прощения" россиян подготовили новую стратегию и кое в чем уже достигли успеха.

Во-первых, государства Западной Европы, похоже, уже договорились, кто станет новым генсеком СЕ. Чтобы гарантировать его победу, из списка кандидатов вычеркнули его главного конкурента, проукраинского политика. Это противоречит правилам организации - но такова политическая целесообразность.

Во-вторых, на апрельскую сессию ПАСЕ вынесут решение, подготовленное открытым лоббистом РФ. Его цель - вернуть в Страсбург россиян без шанса на возобновление санкций против них. Для этого Ассамблея должна отказаться от полномочий наказывать государства-нарушители.

В-третьих, в игру на стороне Москвы снова включился генсек Турбьерн Ягланд, который в пятницу официально предложил изменить правила организации, вернув Россию в ПАСЕ.

Это были плохие новости, а теперь хорошие: к счастью, поражение Украины не гарантировано.

Западные правительства действительно склоняются "простить" россиян. Но решение будут принимать не они, а рядовые депутаты, которые, во-первых, не в восторге от идеи ограничения своих полномочий, а во-вторых - далеко не все горят желанием брать на себя ответственность за поощрение агрессора.

Но опасность действительно реальна. И очень многое будет зависеть от того, как эффективно сработают на этой неделе украинские депутаты в Страсбурге - и, наконец, поедут ли они туда вообще в разгар президентской кампании.

Под влиянием нидерландского Кокса

В понедельник утром, за несколько часов до старта очередной сессии, в Страсбурге соберутся руководители политических групп, комитетов ПАСЕ вместе с президентом Ассамблеи и ее заместителями.

На этой закрытой встрече первые лица ПАСЕ, как обычно, примут проект повестки дня, включая пункт о "срочных дебатах" - то есть о внеплановом пункте повестки, по которому Ассамблея принимает резолюцию. Перечень претендентов на "срочные дебаты" обычно утверждается за пару недель до этого на предварительном заседании, и только в случае каких-то чрезвычайных события его дополняют новыми предложениями.

Но на этот раз руководители ПАСЕ планируют отступить от правил.

Президент Ассамблеи, социалистка Лилиан Мори Паскье, а также лидер группы "Объединенные левые", нидерландский парламентарий Тини Кокс (которого многие считают главным лоббистом интересов Москвы в ПАСЕ) предложат коллегам "подготовить" доклад, которого нет в предварительном списке.

Причем это решение способно полностью перевернуть распределение полномочий в Совете Европы.

Проект резолюции авторства Кокса на самом деле уже готов, представлен руководству ПАСЕ на заседании президентского комитета 3 апреля в Хельсинки, а также передан членам политического комитета. Один из депутатов дал "Европейской правде" возможность ознакомиться с документом.

Его название на первый взгляд звучит довольно нейтрально и размыто: "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего". Но на самом деле у документа есть четкая цель: отобрать у ПАСЕ право налагать санкции на Российскую Федерацию!

Что в бумагах?

Свой обширный доклад о "Роли и миссии Ассамблеи" нидерландский депутат начал готовить еще осенью прошлого года, когда провалилась попытка пророссийского лобби продавить "прощение" РФ через изменение регламента Ассамблеи. Критические ошибки на этом пути допустил Ягланд, который вел игру за спиной у депутатов, чем настроил большинство против своей идеи.

Поэтому проект изменений в регламент стал "токсичным" и был похоронен. Но группа поддержки РФ не оставляла попыток предложить его в другой обертке. Ею стал отчет Тини Кокса.

Большую часть пятистраничного проекта решения Ассамблеи составляют нейтральные утверждения, под которыми подписалось бы большинство парламентариев. Но его суть - в нескольких коротких пунктах, которые предлагают ограничить право ПАСЕ наказывать государства, нарушающие принципы организации. Основная идея этого проекта - то, что любые санкции должны приниматься только совместным решением Ассамблеи и комитета министров (орган Совета Европы, в котором представлены правительства всех 47 государств-членов СЕ).

В частности, предлагается "ввести синергию между двумя уставными органами и ограничить их право на односторонние действия". "Должны быть совместные действия в случае, когда государство-член нарушает уставные обязательства... эта совместная процедура должна обеспечить высокую легитимность, влияние, соответствие и доверие к принимаемым мерам", - говорится в проекте Кокса.

Что будет, если ПАСЕ примет проект Кокса?

К счастью, моментального снятия санкций с россиян все равно не произойдет - но откроется путь к этому.

К примеру, изменения регламента могут технически утвердить в мае на заседании руководящего органа Ассамблеи - постоянного комитета, где процент оппонентов России - значительно ниже, чем в целом в ПАСЕ. Параллельно проведут аналогичное решение в комитете министров, и - вуаля - уже в июне россияне вернутся в Страсбург.

Украинский нардеп Сергей Кираль ("Самопомощь"), представлявший группу консерваторов на заседании президентского комитета ПАСЕ в Хельсинки, подтвердил, что намерения - очень серьезные. "Сегодня все руководство ПАСЕ и Совета Европы 90% своего времени в организации работает над вопросом возвращения россиян. В Хельсинки это было хорошо видно", - пояснил он.

Кираль, правда, сообщил: на встрече в Хельсинки Ягланд утверждал, что настолько быстрого изменения правил не будет. "Недостаточно времени, чтобы провести изменения до июня. Даже Ягланд не видел в этом никакой перспективы", - рассказал он.

Однако то, что генсек работает над возвращением россиян - доказанный факт. В пятницу он сам подтвердил это документально - в годовом отчете о работе на посту генерального секретаря. В нем генсек предложил подходы, одобрение которых позволило бы вернуть российских депутатов в Страсбург. В частности, он предлагает запретить ПАСЕ лишать национальную делегацию права голоса и законодательно зафиксировать, что полное участие в двух уставных органах СЕ - комитете министров и ПАСЕ - является не правом, а обязанностью стран-членов.

Стоит отметить, поддержка Ягландом прощения россиян - не нова, но впервые она зафиксирована документально. Да еще и столь радикально.

И если его идеи воплотятся в жизнь, это означает, что российские депутаты вернутся в Страсбург вообще без ограничений, а к тому же - без угрозы того, что на них когда-нибудь наложат санкции в Совете Европы. А значит - с чувством безнаказанности за дальнейшие действия. "То, что все будущие санкции придется утверждать в комитете министров, будет означать паралич санкционной процедуры, ведь за всю историю организации КМСЕ ни разу не применил санкции ни к одному члену", - напоминает Сергей Кираль.

Расклад сил

Насколько реален блицкриг по сценарию Ягланда, Мори Паскье и Кокса?

Можем заверить, что угроза - весьма серьезная. Не в пользу Украины играет сразу несколько факторов.

Во-первых, до сих пор неясно, решатся ли украинские депутаты поехать на неделю в Страсбург в разгар президентской гонки. И это - ключевой вопрос, ведь нашим депутатам придется немало поработать в кулуарах, чтобы объяснить коллегам из других стран опасности "прощения" России.

Во-вторых, не в нашу пользу играет Brexit.

Британские парламентарии больше всех поддерживают Украину в вопросах, касающихся российской агрессии. Потеря такого союзника во время ключевого голосования нам наверняка не поможет.

Проект Кокса, как ожидается, будут голосовать 11 апреля. Но в тот же день, после саммита ЕС, парламент Великобритании может снова рассматривать вопрос о том, как уменьшить потери и опасности от своего выхода из Евросоюза (что наверняка для них важнее сессии ПАСЕ). И даже если именно этот день окажется свободным и часть британских друзей все же доедет до Страсбурга, то провести там всю неделю для лоббирования наших поправок они наверняка не смогут.

Но не все потеряно.

В ПАСЕ есть много депутатов (в том числе из западных стран), которые не в восторге от идеи того, что именно их голоса запустят процесс прощения агрессора. К примеру, в правительствах Германии или Франции не скрывают, что готовы делать все для сохранения России в Совете Европы - но немецким и французским депутатам не слишком нравится перспектива того, что ключевое решение по снятию санкций будет принято их голосами.

И в ближайшие дни украинские коллеги должны объяснить это тем, кто сомневается.

В конце концов, делегация украинского парламента уже не раз доказывала свою способность работать вместе в Страсбурге, откладывать в сторону внутриполитические распри и порой даже достигать невозможного.

Хотя стоит признать, что не все зависит от нас. Серьезный сдвиг (либо в одну, либо в другую сторону) может произойти в следующий вторник, когда российский лидер Владимир Путин встретится с финским коллегой Саули Ниинистьо. Многочисленные источники ЕвроПравды уверяют, что эта встреча будет посвящена прежде всего дальнейшему членству России в Совете Европы. В СЕ есть договоренность, что Ниинистьо станет неким "связным" между Путиным и европейскими руководителями.

Какие аргументы готовит Кремль на эти переговоры? Узнаем уже через четыре дня.