Почему Зеленский проигрывает Порошенко битву анализами

Ольга МАЦКО / Деловая столица

Вся Украина следит за тем, как Порошенко и Зеленский обмениваются видеороликами и сдают анализы.

"Разгул креатива", - пожалуй, именно так можно описать ажиотаж, который в последнее время происходит не только в соцсетях, но и в медийном поле страны вообще. Шутка ли - кандидаты в президенты записывают видеоролики, ставят ультиматумы и на камеры сдают кровь, чтобы доказать, что они не наркоманы и не алкоголики. Такими темпами запасы попкорна в стране иссякнут за несколько дней. Между тем до второго тура выборов еще больше двух недель, и теперь никто не рискнет предположить, какие еще повороты нас ждут в ходе президентских выборов.

Камнем преткновения оказались публичные дебаты - словесная дуэль, в ходе которой кандидаты должны доказать, что их планы по развитию страны куда лучше, чем планы конкурентов. История знает немало примеров, когда именно телевизионные дебаты меняли исход выборов. Да, избирателям, которые четко определились со своим кандидатом, такие эфиры ни к чему - они свое решение вряд ли изменят. А вот кандидату, который отстает от лидера, такая публичная встреча может добавить голосов. Сегодня в таких голосах отчаянно нуждается Петр Порошенко, и дебаты - один из способов склонить на свою сторону избирателей, которые в первом туре отдали свои голоса Анатолию Гриценко, Игорю Смешко, Юлии Тимошенко, Руслану Кошулинскому, Олегу Ляшко.

Да, им не нравится Порошенко, но Зеленский должен не понравиться им еще больше. Дебаты в прямом эфире - непростое шоу, ведь его участники должны ориентироваться во множестве вопросов, оперировать цифрами, держать удар при неудобных вопросах и при этом вести себя естественно. Владимир Зеленский на эфире вполне может паясничать и отпускать скабрезные шуточки - его избиратель, скорее всего, будет этому только рад. А вот избиратель колеблющийся задумается, хочет ли он видеть во главе страны президента, визави которого в лице Василия Голобородько предложил всей стране скинуться золотыми ложками и обручальными кольцами, чтобы погасить долги перед внешними кредиторами.

В штабе Зеленского прекрасно понимают, что оратор из их кандидата никудышный - фото ужасающегося Абромавичуса на встрече Зеленского с бизнесменами до сих пор вызывает нервный смешок. А о брифингах Зеленского уже можно слагать легенды - они длятся от силы несколько минут. Так что как только встал вопрос о дебатах, в команде Зе! решили действовать нестандартно - и вызвали президента "на стрелку". А как иначе назвать видеоролик, в котором Зеленский буквально выплевывает ультиматумы в сторону Порошенко? В штабе Зеленского явно рассчитывали на то, что президент на провокации не поддастся и остальные две недели до выборов его можно будет весело и беззаботно троллить, увиливая от любых требований хоть как-то обозначить позицию потенциального главы державы по военным, экономическим, да любым вопросам государственного характера.

Молчание Порошенко в ответ на требование Зеленского провести дебаты на стадионе восприняли как нокаут. Мол, заскорузлая власть к таким проявлениям креатива не готова и вообще - ловить ей больше нечего. Но молчание оказалось паузой. И вот уже президент вступает в игру, заявляя "стадион - так стадион". И даже первым приглашает Зеленского сдавать анализы. А дальше команда Зе! начинает со своей же "стрелки" съезжать. Мол, вы нам не туда извинились, и анализы мы на стадион сдавать не поедем, и давайте вообще Юлию Тимошенко арбитром пригласим. Кажется, будто штаб Зеленского денно и нощно придумывает, как бы еще "достать" Порошенко.

То, что президент принял условия игры Зеленского, многие расценили как проявление слабости. Нечего уважаемому человеку втягиваться в пацанские разборки. С одной стороны, это действительно так - дипломат и бизнесмен Порошенко опустился на уровень дворовых пацанов, которые сплевывают через щербинку в зубах и заливисто ржут при виде взрослых дядь. Но на войне ведь все средства хороши. Сам президент всячески демонстрирует: да хоть на стадионе, хоть в кабинете для забора крови, хоть чучелом, хоть тушкой - выйди ты со мной на дебаты. Поговорим как мужики, ой, то есть державные мужи. Сдача анализов, по поводу которой сегодня гудит все информпространство, на самом деле на такой уж и ужас-ужас. Да, трансляция данного действа в прямом эфире - это, конечно, весело, но вовсе не ноу-хау. В 2007-м Юрий Луценко показательно сдавал кровь для анализа на наркотики после того, как предложил пройти такой же тест Леониду Черновецкому и Михаилу Добкину. Черновецкий, кстати, тогда сперва согласился, а потом отказался. Ничего сверхъестественного в том, чтобы пройти тест на наркотическую и алкогольную зависимость нет - требуют же такие справки у желающих порулить автомобилем, а тут целой страной рулить надобно.

Проблема в том, до какой стадии дойдет эта битва роликами и анализами. Ведь пока вся страна изгаляется в рисовании фотожаб и обсуждает веселые картинки, вопросы "а как мы будем жить дальше" остаются без ответа. В случае с Зеленским неизвестно даже, с кем мы будем жить дальше - в штабе кандидата регулярно кормят журналистов завтраками на вопросы о том, а с какой же командой Владимир Александрович намерен прийти во власть. И пока у Порошенко говорят о каких-то налогах, армии, законе о языке, Зеленский продает чистую эмоцию, в большинстве своем направленную ниже пояса - это всегда раскупается на "ура".

Пока что в битве анализов победителей нет, но Зеленскому просто нечего противопоставить требованиям Порошенко очертить свою позицию по тем же вопросам армии или языка. Очевидно, что команда Зеленского и дальше будет бросаться красивыми видеороликами, в которых потенциальный глава государства без склейки не может сказать ничего длиннее двух предложений. Очевидно, что количество абсурдных требований будет расти. Очевидно, что весь свой креатив команда Зе! продолжит направлять на извечное "мы старый мир разрушим", а вот что на его месте появится - поживем, увидим. Вопрос в том, как долго Петр Порошенко будет поддерживать эту игру. Ведь смех смехом, а ни экономике, ни оборонке, ни социальной сфере сейчас как-то вообще не весело. Да, результаты выборов и поведение претендентов на победу во втором туре многие оценивают как самое настоящее торжество демократии. Но пока что это больше смахивает на ярмарочный балаган. А когда ярмарка уезжает, на ее месте остаются горы мусора. В 91-м "Брати Гадюкіни" написали песню со строками: "З півночі повіяв вітер перемін, В країні стало весело, як на КВН". Все уже собрали торбочку с сигаретами, мылом, и теплыми кальсонами?



