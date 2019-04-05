Доллар на межбанке устремился вниз. Село сдает валюту на посевную

Елена Лысенко / UBR.ua

4 апреля безналичный курс доллара провалился на 18 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 26,85-26,89 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Финансисты говорили о стабильных валютных продажах отечественных экспортеров.

«Достаточно активно конвертировали выручку как агропредприятия, так и металлурги. Нерезиденты завершили свои валютные продажи вчера», - уточнил Гриненко. Его слова подтвердили коллеги, и отметили отсутствие Нацбанка

«Главными факторами влияния на курсовую динамику сегодняшнего дня стали общий баланс спроса и предложения, спокойствие регулятора и его невмешательство в торги на ревальвационном тренде. Который поддерживается наличным рынком, опережающими межбанк темпами», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средний курсовой коридор на продаже наличного доллара людям 4 апреля сузился на 5 копеек - до 27,15-27,25 грн./$. Сразу на 14 копеек рухнула минимальная стоимость - до 26,91 грн./$, а максимальная осталась на вчерашнем уровне - 27,40 грн./$. При этом выкуп валюты у населения производился на уровне 26,70-26,96 грн./$. Финансисты отмечают активизацию по продаже «американца»: говорят, что активнее всего его сдают в регионах сельхозпроизводители, которым гривня нужна для посевной.

Если сдача доллара продолжится, она может активнее давить на безналичный рынок. Банкиры могут опускать наличный курс выкупа доллара и перепродавать собранную валюту на межбанке. Это будет стимулировать укрепление гривны на межбанке.

«Завтра межбанковская торговля может начаться в рамках 26,80-26,90 грн./$, и если продолжат доминировать сегодняшние настроения, то нацвалюта может еще немного окрепнуть. Экспортеры обеспечивают рынок валютой, и наличные тенденции формируют соответствующие настроения», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Выше находятся безналичные прогнозы Олега Куринного - 26,90-27,0 грн./$.