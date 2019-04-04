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Три паровоза на запасном пути. Что будут делать после выборов Гриценко, Смешко и Ляшко
19:31 04.04.2019 |
После того как ЦИК окончательно подсчитала результаты первого тура, для группы кандидатов-середняков настало время определяться со своим политическим будущим.
К этой группе можно отнести трех кандидатов - Анатолия Гриценко, набравшего 6,91% голосов, Игоря Смешко (6,04%) и Олега Ляшко (5,48%). Этих троих еще можно назвать кандидатами-паровозами, чья главная цель участия в президентской гонке не победить, а обеспечить такой результат, который позволит протянуть за собой как можно больше вагончиков-кандидатов в парламент следующего созыва. И теперь, когда голоса окончательно подсчитаны, каждый из середняков сделал свое заявление, в котором попытался ответить на два насущных вопроса своих избирателей - кого поддерживать во втором туре и что же теперь их проигравший кандидат планирует делать дальше?
Самым длинным поствыборным заявлением отметился Анатолий Степанович. Он поблагодарил 1,3 млн своих сторонников, похвалился тем, что провел кампанию "достойно и честно" и пообещал сохранить, и усилить свою команду к парламентским выборам.
Касательно же второго тура, то тут Гриценко оказался верен своей предвыборной риторике. За Порошенко он не проголосует никогда, поскольку тот "опозорился и должен уйти" и это "твердая ценностная позиция". Казалось бы, такой ответ предполагает, что Гриценко теперь поддерживает Владимира Зеленского и призывает своих избирателей голосовать за него, но нет. В этом вопросе Гриценко еще не определился: "Взвешиваю шансы и одновременно риски для страны, еще недостаточно информации получил. За неделю буду иметь позицию и решения. Вам сразу сообщу".
Это звучит как начало торгов Гриценко с командой Зеленского. Анатолий Степанович дает понять, что готов публично перейти на сторону кандидата Зе, и обеспечить тому часть своего электората, но, видимо, хочет чего-то взамен. Правда, нет никакой уверенности, что в штабе Зеленского захотят связывать себе руки какими-либо договоренностями с Гриценко. Учитывая разрыв после первого тура, голосование против всех - это голосование в пользу Зеленского.
От главной "темной лошадки" этих выборов Игоря Смешко, наверное, с наибольшей вероятностью можно было бы ожидать поддержки действующего президента, но и экс-глава СБУ высказался, пусть и не прямо, но в пользу Зеленского. Дескать, за Порошенко Смешко ни при каких условиях голосовать не будет, а вот Зеленский - это "талантливый актер", к которому Смешко испытывает "человеческую симпатию". "Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю", - подытожил он. Свое же политическое будущее Смешко видит в парламенте, куда должна пройти его партия, "основанная на идеологии консервативной демократии".
Смешко, как видим, понимает, что его публичная поддержка Зеленскому не слишком нужна, но пытается держать нос по ветру и явно делает ставку на победу лидера первого тура. Ну а комплименты о талантливом актере - это, чтобы возможный будущий президент, который уже обещал мстить всем "лайнометам и фейкерам", не дай бог не обиделся.
Что же касается Олега Ляшко, то его заявление было самым коротким и, на удивление, наименее содержательным. Олег Валерьевич традиционно поблагодарил свой миллион избирателей за поддержку, пообещал и впредь бороться за восстановление экономики, благосостояние людей и сильное государство.
"Мыльные пузыри быстро лопнут. А я обещаю ежедневно работать на Украину и украинцев. Все впереди!" - подытожил Ляшко, так и не дав ответа, за кого же теперь голосовать его избирателям. И хотя "мыльный пузырь" звучит как намек на Зеленского, он слишком завуалирован, чтобы избиратель "радикала" смог сделать однозначные выводы.
И тут нужно понимать, что Ляшко уже достаточно давно находится в орбите олигарха Рината Ахметова, чему СМИ уже нашли достаточно доказательств. И позиция Ляшко по такому важному вопросу, как второй тур президентских выборов, не может быть не согласована с Ахметовым. Судя по высказыванию Ляшко, Ахметов искать контакты с Зеленским и его олигархическим партнером Игорем Коломойским пока не спешит, но и откровенно против выступать не собирается. И пока у Ахметова не появится четкого плана на будущее, не стоит ждать чего-то подобного и от Ляшко.
Таким образом, из трех кандидатов-паровозов двое уже склоняются в сторону Зеленского, а один сохраняет нейтралитет. Похоже ни Гриценко, ни Смешко, во всяком случае пока, не видят себя в качестве оппозиции к возможному президенту Зеленскому и сейчас вполне могут рассчитывать протянуть свои партии в парламент на волне тренда поддержки комика, если не в качестве его партнеров, то в качестве симпатиков его юмористического таланта и личного обаяния. А там уже вполне осязаемая перспектива попроситься к партии "Слуга народа" в правящую коалицию.
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