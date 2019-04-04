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Нефьодов примет участие в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы
18:41 04.04.2019 |
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов подал документы на конкурс на замещение вакантной должности главы Государственной таможенной службы.
"Конкурс, говорят, хуже задания в стране нет, реформы туда еще не добрались, контрабас вечен", - написал он, указав хештег "вызовпринят".
Министр финансов Оксана Маркарова отметила это сообщение "лайком".
Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы принимает документы на конкурсы на замещение должностей глав таможенной и налоговой служб до 16 часов 5 апреля.
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