Человек без ядра: Зачем Смешко атакует Порошенко и Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

Нынешние заявления генерала похожи на громкий удар молотком аукциониста, который сигнализирует о начале торгов по продаже полученных в президентской кампании фактически с нуля шести процентов голосов избирателей.

Экс-кандидат в президенты Игорь Смешко, который на выборах занял шестое место (6%), заявил, что во втором туре выборов президента не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского. Кажется, экс-глава СБУ переоценивает стоимость "золотой акции", которую принесла ему эта кампания. Смешко хочет привести в Раду самую большую фракцию. Кто же из участников гонки не хочет. Однако далеко не у всех для этого есть ресурсы. Да и не факт, что люди, которые отдали голоса за бывшего советника Петра Порошенко, отдадут их за Зеленского.

Напомним, в первом посте после завершения выборов Смешко фактически повторил уже озвученные до выборов тезисы про пока самого успешного претендента на президентский пост, дескать: "не знает такого политика, государственного деятеля, специалиста в системных государственных органах управления". А знает "только талантливого актера Зеленского". Вывод Смешко относительно этого кандидата таков: "Напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов - по обстоятельствам. За наименьшее зло против вашей родины и вашей семьи".

Более резко генерал-полковник высказался о Порошенко. Мол, его в команде кандидата не поддерживали "и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, который не оправдал надежд миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем".

Здесь уместным будет вспомнить, что Смешко работал советником действующего президента, и поэтому несет долю ответственности за все то, в чем сейчас обвиняет Порошенко. Но главный его месседж заключается в другом. Он сообщил о намерении идти со своей партией "Сила и Честь" на парламентские выборы, которые состоятся 27 октября. Более того, генерал-полковник не сомневается не просто в победе, но и в своем потенциале "реально претендовать на крупнейшую парламентскую политическую фракцию в Верховной Раде нового созыва".

На чем основывается такой оптимизм? В отличие от других партий, пишет Смешко, у его политсилы есть собственная идеология и "стратегия возвращения управляемости государству, реформирования политической системы, изменения модели экономики, подлинной децентрализации и восстановления верховенства права и прямого действия Конституции в Украине".

Напомним, Игорь Смешко, экс-глава СБУ (2003-2005 годов), о некоторых особенностях карьеры которого рассказывал сайт Depo.ua, считается в экспертных кругах самой большой неожиданностью этих выборов. Кандидат, которому отводили техническую роль второго плана, потратив на гонку 1,4 млн грн, увеличил собственный рейтинг в разы и почти догнал значительно более раскрученного политика, полковника Анатолия Гриценко, который потратился на выборы во много раз существеннее.

Благодаря такой поддержке, Игорь Смешко становится настоящей "золотой акцией" перед вторым туром выборов. И превращается в реального игрока, перед которым открывается поле для маневров. Однако эксперты сомневаются в способности генерала создать относительно большую фракцию в новой Раде. Более того - не все уверены в его способности повторить успех на президентских выборах и преодолеть 5-процентный проходной барьер с партией.

Феномен Смешко, говорит политтехнолог Виталий Бала в эфире Depo.ua, связан с тем, что против него никто всерьез не работал. Второй фактор успеха - карт-бланш этому кандидату на нескольких телеканалах (прежде всего, на ближайшем к сфере влияния Виктора Медведчука "112 Украина"), что дало экс-главе СБУ возможность позиционироваться как "крепкая рука, независимая от нынешней власти и олигархов". При этом существенной проблемой Смешко является отсутствие у него устойчивого электорального ядра. "Он сделал суперзаявку, но теперь ему нужно много тратить, чтобы сохранить результат. Потому что против него никто не работал, а теперь возьмутся", - сказал эксперт во время онлайн-конференции Depo.ua.

Попутно напомним, что, кроме положительных моментов, которые приписывают Смешко, в частности недопущения кровопролития во время Оранжевой Революции 2004 года, за ним тянется и негативный шлейф. В частности, связанный с отравлением Виктора Ющенко перед президентскими выборами-2004 во время ужина на даче тогдашнего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. На этом ужине присутствовал и Смешко. И от того, будут ли поднимать против него негатив, этот или другой, и кто это будет делать - будут зависеть перспективы этого политика.

Есть еще одна версия заявлений генерала: желание напомнить о себе тем лицам из окружения кандидата в президенты Владимира Зеленского, которые в случае победы последнего будут помогать молодому хозяину Банковой расписывать кадровые «пасьянсы», то есть распределять должности в исполнительной власти. Как рассказал Depo.ua во время марафона "Ночь выборов" политический эксперт Тарас Черновол, у Зеленского рассматривают возможность предложить Смешко кресло главы СБУ и публично об этом объявить. Но, напомним, глав спецслужбы назначают через голосование в парламенте, где у Зеленского до осени не будет своей партии и неизвестно, будет ли 226 голосов. Поэтому результат голосования за это назначение - под большим знаком вопроса. А вот назначить на руководящий пост в Совбез может без помощи депутатов любой из победителей выборов.

Пользуясь терминологией игроков, Игорь Смешко возвращается в большую игру, имея на руках козырь в виде 1,200 млн голосов избирателей. Это дает ему основания сознательно завышать ставки. Впрочем, в случае, если Порошенко сделает почти невозможное и победит во втором туре, эти ставки сразу превратятся в пепел.