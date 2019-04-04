Как Коломойский будет строить партию «Слуга народа»

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Все участники президентской гонки, рассчитывавшие набрать хотя бы несколько процентов, одновременно думали о парламентских выборах. Не стал исключением и выдвиженец партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. Хотя сам он вряд ли способен что-то предпринять для партийного строительства, об этом позаботились его партнеры и старшие товарищи. Прежде всего - Игорь Коломойский, которого, собственно, и подозревают, что он является главным бенефициарием этого проекта.

Зеленский теперь может быть самым крупным политическим капиталом Коломойского. Неожиданно и восхитительно крупным, если смотреть глазами самого Игоря Валерьевича. Многие годы у группы "Приват" (в отличие от группы Рината Ахметова) не было собственной партии, а были только "яйца в чужих корзинах". В июле 2015-го Коломойский попытался исправить это положение: под местные выборы была создана партия "Укроп", которая, впрочем, не смогла пробиться в высшую лигу украинской политики. Партия располагает несколькими депутатами в нынешней Верховной Раде, но попытки сколотить на их основе партгруппу "Укропа" оказались безуспешными. Еще более серьезной проблемой оказалось отсутствие привлекательного лидера. Сначала партию возглавлял Геннадий Корбан, затем - Денис Борисенко, с мая 2016 г. - нардеп Тарас Батенко, о котором подавляющее большинство избирателей может разве что спросить: "А кто это?".

Такой вопрос ни у кого не возникнет насчет Зеленского. Решив двинуть его в президенты, Коломойский распахнул для себя широчайшее окно возможностей. Еще до первого тура он занялся подбором для Зеленского команды, которую можно было бы предъявить народу (и Западу) в качестве профессионалов. Так рядом с Зеленским появились экс-министры финансов Александр Данилюк и экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. А сразу после первого тура, предвкушая победу Зеленского во втором, Коломойский стал искать кандидатов на различные руководящие должности в центре и на местах.

Также идут переговоры о формировании нового большинства в парламенте и переходного правительства. Некоторые депутаты - например, Сергей Лещенко - уже открыто перешли на сторону Зеленского, но основной наплыв перебежчиков, разумеется, будет после второго тура - если, конечно, победит Зеленский. Впрочем, даже если он проиграет, перебежчики тоже будут, только в меньшем количестве. Ведь все депутаты думают о новой каденции. А "Слуга народа" с почти пустым пока списком и ожидаемыми (на основании результатов голосования 31 марта) более 30% голосов - это очень привлекательный паровоз в новый парламент. Да и в мажоритарных округах партийный бренд "Слуги народа" может стать гарантией победы - по крайней мере там, где лидировал Зеленский.

Всем этим "новым лицам" из нынешних структур исполнительной власти и Верховной Рады придется внести посильный вклад в развитие партийной сети "Слуги народа". Однако понятно, что для этого еще необходимо, чтобы существовала сама сеть. Партия "Слуга народа" была создана в конце 2017 г. на базе "Партії рішучих змін" - одного из многих политических стартапов, запущенных специально для дальнейшей перепродажи. Возглавил "Слугу народа" руководитель ООО "Квартал 95" и "Студия Квартал 95" Иван Баканов. То есть выдвижение Зеленского (который, напомним, числится художественным руководителем ООО "Квартал 95") было запланировано еще тогда. Конечно, у Баканова не было ни опыта, ни ресурсов для создания партийной сети. Да это от него и не требовалось. Целый год партия пробыла в состоянии "спящей красавицы", ждущей "поцелуя принца". И перед наступлением 2019-го наконец дождалась.

За три месяца была создана более-менее работоспособная всеукраинская сеть "Зе!офисов", как они сами себе именуют. Их руководители - молодые и амбициозные - сейчас пребывают в эйфории, чувствуя себя стремительно возносящимися в "социальном лифте" на высоту, о которой раньше нельзя было и мечтать. Но их ждет еще немало сюрпризов.

Прежде всего - это то, что многие вакансии будут отданы Коломойским совсем другим людям. Тем, кто давно входят в его кадровую обойму и сейчас возглавляют его крупнейшие промышленные активы (такие как «Днепразот», «Днепроспецсталь», Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, Криворожский железорудный комбинат, Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты, НПЗ «Нефтехимик Прикарпатья», НПК «Галичина» и ряд других). А также тем, которых он перекупит или которые, наоборот, сами выкупят у него франшизу на пользование брендом «Слуги народа» в своем регионе. А что касается партийного строительства, то тут наверняка найдется фронт работы для партии «Укроп».

Коломойский лично участвует в этом политпроекте - возглавляет комиссию партийного контроля «Укропа». На нынешних президентских выборах Коломойский отвел «Укропу» техническую роль: нардеп от Ивано-Франковщины Александр Шевченко, которого «Укроп» выдвинул в президенты, занимался в основном черным пиаром против Порошенко, а сам набрал лишь 0,57% голосов. Но на парламентских выборах именно «Укроп» может стать основой сети структур партии «Слуга народа» - если не во всех регионах, то по крайней мере там, где сам «Укроп» уже располагает влиянием и собственными структурами.

Можно уже спрогнозировать, кто возглавит некоторые ОГА при президенте Зеленском. Ключевую Днепропетровскую область Коломойский доверит возглавить кому-то из самых доверенных своих лиц. Претендентов хватает, среди них и Геннадий Корбан, возглавляющий областную организацию «Укропа». Волынскую ОГА возглавит кто-то из команды нынешнего главы облсовета Игоря Палицы, тогда как сам Палица вполне может возглавить администрацию президента Зеленского (и таким образом фактически подменить собой Зеленского). Львовскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Черниговскую ОГА могут возглавить нынешние нардепы Тарас Батенко, Александр Шевченко, Валентин Дидыч и Александр Дубинин. Киевскую - нынешний первый замглавы облсовета Владимир Майбоженко, Запорожскую - нынешний глава фракции «Укропа» в облсовете Ярослав Гришин. Все они сейчас члены президиума партии «Укроп», но по сигналу Коломойского с легкостью перекрасятся в «Зе!цвет» и вольются вместе со своими областными партструктурами в «Зе!команду».