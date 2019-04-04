У «стадионного» ролика Зеленского обнаружился российский шлейф

Правообладателем видеоролика с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, в котором он предлагает провести дебаты на стадионе, является российская компания.

Об этом сообщил журналист Андрей Булгаров, передает "ДС".

"Управление авторскими правами всего видео, что транслируется с Youtube-канала "Зе!Президент" официально передано Kedoo Entertainment Russia. Украинцы эту компанию не знают, да и с чего бы нам знать! А вот россиянам она прекрасно известна. Уже несколько лет как эта фирма заключила контракт с Первым каналом (Россия), ВГТРК, а также с рядом других крупных производителей российского медиаконтента. И вот уже несколько лет данная контора "под крышей" очень авторитетных людей в Кремле занимается банальным рэкетом ютуб-пользователей. Выставляются страйки, вымогаются деньги", - написал Булгаров на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий скриншот.

Журналист, комментируя возможность проведения дебатов между Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко, поинтересовался у первого, "если Вы, еще не будучи президентом, пользуетесь услугами фирмами страны-агрессора для защиты своих авторских прав, то кого вы позовете защищать свою жизнь, когда президентом станете?".

"Еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России. Kedoo_Entertainment_Russia. - фирмочка, которая имеет корпоративные права о ролик на нашем стадионе", - прокомментировала информацию первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Kedoo Entertainment Russia является также правообладателем трансляции пропагандистской программы "60 минут" на телеканала "Россия 24", сообщил пользователь Богдан Зябленко, опубликовав видео, доказывающее это утверждение (см. ниже).

"Всё проверено мной лично, путем повторной перезагрузки видео на моем канале. Кто не понимает, Youtube распознает право собственности и происхождения любого ролика при попытке распространения третьим лицом", - пояснил он.