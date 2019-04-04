Подстава Путину из Стокгольма. Как России усложнили переговоры с Украиной по транзиту

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Новое арбитражное разбирательство между «Нафтогазом» и «Газпромом» отложено до весны 2021 г. Как это повлияет на переговоры между компаниями о новом транзите?

Завалили друг друга исками

Стокгольмский арбитраж рассмотрит иск «Газпрома» о расторжении контрактов с «Нафтогазом України» в апреле-мае 2021 г. Одновременно там же будет рассматриваться иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму $11,58 млрд. В сентябре прошлого года арбитраж принял решение, что два судебных процесса должны быть объединены в один. Немного позднее - в конце декабря - был сформирован арбитражный состав.

Напомним, что 28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж принял принципиальное для Киева решение по транзитному контракту. Он обязал «Газпром» выплатить украинской компании $4,63 млрд за непрокачку предусмотренных транзитным контрактом 110 млрд куб. м газа в год. А в декабре 2017-го присудил «Газпрому» $2 млрд в споре компаний по контракту от 2009 г. на поставку газа, так что «Газпром» с тех пор должен «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Однако в апреле 2018-го «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа и на его транзит. Но 10 июля 2018-го «Нафтогаз» подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма требование о пересмотре тарифа на транзит газа через территорию Украины с 18 марта 2018 г. и о взыскании с «Газпрома» $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 г. до окончания срока действия нынешнего контракта на транзит (то есть до 31 декабря 2019-го).

При этом несмотря на принятые вполне определенные судебные решения, «Газпром» не выплачивает компенсацию и не поставляет газ в Украину по определенным арбитражем ценам.

Судьба транзита

Новое соглашение о транзите (пока не существующее) - и есть главная интрига. Если Россия прекратит транзит своего газа в Европу через территорию Украины, мы можем потерять $3 млрд валютных поступлений в год, а с учетом мультипликативного эффекта - до 4% ВВП. С одной стороны, в России декларировали как намерение сохранить транзит газа через Украину при урегулировании спора по компенсациям «Газпрома» для «Нафтогаза», так и готовность снабжать Европу уже в 2020 г. без использования украинской ГТС.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что решение Стокгольмского арбитража рассматривать споры только в 2021 г. на пользу украинской стороне. Хотя бы потому, что «Газпром» будет все оставшееся время находиться под давлением неизвестности. Если это наложится на неудачу с завершением «Северного потока-2» в отведенный срок, то Украина вполне может получить в 2020 г. транзит российского газа на выгодных для себя условиях.

«Думаю, в Стокгольмском арбитраже учитывали, что если сейчас взяться в ускоренном порядке рассматривать спор между «Газпромом» и «Нафтогазом», то это может повлиять на заключение нового транзитного контракта. А сам факт того, что вся эта история начнется с весны 2021 г., как раз и демонстрирует, что арбитражное разбирательство никоим образом не должно повлиять на переговорный процесс по транзиту, - сказал в комментарии для «ДС» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич. - Проще говоря, арбитраж решил отойти в сторону и не мешать договаривающимся. Хотя, по моему мнению, на настоящий момент его подписание крайне неочевидно. Там никакой определенности нет и не было, ее не существует в принципе».

По словам эксперта, на самом деле в Стокгольме лежит целый ряд исков: от «Нафтогаза», который касается обесценивания украинской ГТС, а также два иска от «Газпрома» по расторжению действующих контрактов. И отзывать их стороны не собираются.

«Максимум, что могут потребовать россияне от «Нафтогаза», - пойти на уступку по уже принятому решению по спору о компенсации за транзит. Но «Нафтогаз» такого желания не выказывает. Так что я не вижу никакой базы для компромисса, эти иски никто отзывать не будет», - резюмировал Марунич.

Пока российская позиция базируется на том, что с конца 2019 г. газотранспортный коридор «Северный поток-2» должен начать работу и вскоре выйти на транспортировку 55 млрд куб. м российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию. Противники проекта - Польша, страны Балтии, Украина и США - утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Последние события (например, неуступчивость Дании), правда, заставляют усомниться в том, что «Северный поток-2» будет запущен в срок. А это уже обнадеживает наших экспертов, совсем было приунывших после недавних сообщений о категорическом нежелании «Газпрома» пользоваться транзитными услугами Украины.

«Поскольку теперь понятно, что никакого вердикта в Стокгольме не вынесут до 2021 г., сторонам придется безо всяких условий вступать в переговоры и что-то делать с транзитом. Поскольку без транзита через украинскую территорию «Газпром» не сможет обойтись еще как минимум лет пять, - сказал «ДС» партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин. - Если смотреть на спор хозяйствующих субъектов («Нафтогаза» и «Газпрома»), то все арбитражные дела надо оставить в стороне и договариваться в нормальной обстановке, чтобы итоговое решение было win-win. То есть каждая сторона должна будет сделать шаги навстречу, чтобы в итоге прийти к нормальному решению».

Также надо учитывать, что контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. Совсем недавно, в марте нынешнего года, «Нафтогаз» направил «Газпрому» запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом. В ответ российский монополист пообещал расторгнуть действующие соглашения с украинской стороной, включая договор по транзиту газа в Европу через украинскую территорию и с использованием ее ГТС.

«На самом деле в Стокгольме рассмотрение дела не так уж и отложили. В арбитраже прикинули, что примерно столько времени (до весны 2021-го) у них займет исследование всех обстоятельств, - пояснил президент центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар. - Но отложенное арбитражное разбирательство - это элемент давления на «Газпром». Так «Нафтогаз» может фактически принуждать российскую сторону к подписанию контракта на транзит после 2019 г., причем на условиях НАК, то есть на основе европейского законодательства. И «Газпром» по этому поводу сильно нервничает. Возможно, Стокгольмский арбитраж и не удовлетворит на все $12 млрд иск «Нафтогаза», но даже относительная сумма, выплаченная Украине, для «Газпрома» будет означать проигрыш».

Есть и такая позиция: потребление газа в Европе в ближайшие годы будет расти, и только после 2030-го «зеленая» энергетика начнет реально теснить углеводородную. А значит, без транзита через Украину «Газпрому» все равно не обойтись, и сейчас мы видим просто попытки запугать украинскую сторону, заставить ее отказаться от судебных исков.

«За прошлый год «Газпром» заключил с европейскими потребителями огромное количество контрактов, поставив собственный рекорд по заявленным поставкам в ЕС, - сказал «ДС» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России Леонид Фридман. - У него нет нужных для этого газотранспортных мощностей, если исключить украинскую трубу. По моим данным, Кремль через министерство энергетики уже приказал «Газпрому» исходить из того, что придется качать газ через Украину. Но спектакль с «отказом от украинского транзита» перед нами все равно разыграют, это обязательно».

Есть, конечно, вероятность того, что «Газпром» (точнее, Кремль, реально им управляющий) просто с 1 января закроет газовые краны на российско-украинской границе. И начнет возить «выпадающие» объемы для европейских потребителей в виде сжиженного газа по морю, с Ямала.



Но более вероятно все же, что в январе 2020 г. мы увидим кризис, когда «Нафтогаз» и «Газпром» будут не в состоянии договориться. А оказавшийся без поставок газа ЕС будет активно прессинговать Киев для заключения договора на условиях Брюсселя и Москвы. Неприятный вариант, но к нему Украине тоже стоит быть готовой.