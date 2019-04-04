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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Без надзора Кремля. Как США помогают Украине продавать свое оружие во всем мире

09:10 04.04.2019 |

Экономика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

За все время независимости нашего государства экспорт оружия был одной из наиболее доходных занятий государственных структур.

Правда, одновременно это была своеобразная "кормушка" для чиновников, приближенных к власти - после многочисленных оффшорных прокладок до бюджета доходила лишь минимальная сумма.

При этом нельзя забывать, что Кремль строго следил за тем, чтобы украинский военно-промышленный комплекс не составлял ей конкуренцию на мировом рынке. Поэтому существовал прямое государственное правило украинским оружейникам при разработке перспективных образцов вооружения использовать детали и агрегаты только российского или местного производства, что автоматически ограничивало их экспортные возможности.

Россияне "благосклонно" оставляли украинцам только нишу торговли поддержанной советской техники и боеприпасами - благо на складах после развала Союза этого добра было более чем достаточно. Фактически более или менее независимым от Москвы оставалось только обслуживание по всему миру самолетов марки "Антонов". Все остальное было "заточено" под российские нужды - россияне весомо рассудили, что не зачем организовывать производство тех или иных запчастей или продукции военного значения, если можно за копейки купить это в Украине. Так, все межконинентальные ракеты были завязаны на днепропетровский "Южмаш", производство вертолетных двигателей - на запорожскую "Мотор Сич", корабельных турбин - на николаевский "МашЗоря".

Однако нельзя сказать, что за 1992-2013 г. не появлялись чисто отечественные образцы. Они реально были, но по большей части это было продолжение советских разработок конца 1980-х гг. Это, например, корректируемый артиллерийский снаряд "Квитнык", большинство самолетов марки "Антонов". Исключением из правил стал разве что основной боевой танк "Оплот" и бронетранспортеры БТР-3/4.

Естественно, что после 2014 г. - аннексии Крыма и начала антитеррористической операции на Донбассе - ситуация с экспортом оружия кардинально изменилась. Во-первых, было принято политически правильное решение о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией. Во-вторых, срочно потребовалось оружие и буквально все возможности военной промышленности для решения внутренних проблем. А возможности оказались небезграничными - такая резкая переориентация вызвала временную приостановку экспортных контрактов. Так, в Национальную Гвардию попали "ангольские" танки Т-64 и "тайские" БТР-3.

Со временем все зарубежные контракты были завершены - с большим скрипом тайский на 49 танков "Оплот" (тут серьезные проблемы возникли с российскими комплектующими) и БТР-3, отправлены в Африку были и Т-64. Однако новых контрактов не последовало - не было возможностей и желающих. Техника с хранения шла в войска, бойкая торговля "избыточным" оружием тоже сошла на нет.

Почти единственной экспортной позицией на сегодня остается продаже противотанковых управляемых ракет КБ "Луч". Ракеты "Скиф", "Стугна", "Корсар", которые являются крайне востребованными на мировом рынке и экспортируются буквально сотнями штук. Общие объемы неизвестны - в печать попадают только отдельные детали достаточно крупных контрактов.

Интересно, что несмотря на продолжающиеся боевые действия достаточно большой процент украинского военного экспорта приходится на запчасти к боевой технике. В тот же Пакистан харьковский "Завод им. В.А. Малышева" поставляет моторно-трансмиссионные отделения на базе дизельных двигателей 6ТД-2 для танков Al-Khalid пакистанского производства. На экспорт также активно идут запасные части для 122-мм гаубиц Д-30, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", минометам калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм и многое другое.

При этом все чаще партнерами по производственной кооперации при выполнении экспортных контрактов становятся зарубежные (не российские) компании. Так, например, запчасти для РЛС, которая устанавливается на модернизированные во Львове истребители МиГ-29МУ-1 родом именно оттуда.

Обратный инжиниринг внутри Украины позволил пока освоить лишь часть деталей, производящихся ныне только на территории России. И это объективный процесс, так как станочный парк значительно устарел, специалистов рабочих профессий осталось немного - поэтому нужны большие средства и время для такого непростого процесса. Однако некоторые результаты уже есть - это и налаживание серийного производства артиллерийских снарядов калибра 152 мм, 155 мм, 100 мм, стволов для танковых орудий, стволов калибра 25 мм и 30 мм.

Однако нельзя не отметить, что пока будущее оружейной промышленности целиком и полностью находится в руках иностранных инвесторов, которые, несмотря на войну, довольно охотно дают деньги как на разработку новых образцов вооружений, так и на модернизацию. За последние несколько лет на саудовские деньги был создан ракетный оперативно-тактический комплекс "Гром-2", проведен серьезный комплекс модернизации, например, ЗРК С-125 (в интересах эфиопского заказчика).

При этом все наработки остаются интеллектуальной собственностью украинских компаний, что позволяет разрабатывать и образцы для вооружения армии. Яркий пример - наработки "Радионикс" по разработке и производству активных, полуактивных, а также пассивных головок самонаведения для ракет класса "земля-воздух", "воздух-воздух" и "воздух-земля", которые позволили создать некий эрзац противокорабельной ракеты на базе С-125, который до принятия на вооружение "Нептуна" сможет усилить нашу береговую оборону на азовском и черноморском побережье. Кстати, есть большая доля вероятности, что именно эти ракеты будут испытаны в ближайшее время, о чем 2 апреля заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Еще одним шансом для наших оружейников являются, как ни странно, американские санкции, которые Вашингтон регулярно накладывает на российский военно-промышленный комплекс. Наши компании не только могут закрепиться на мировом оружейном рынке, но и найти новые ниши для экспорта своей продукции и услуг. Как этим уникальным шансом мы воспользуемся это отдельный вопрос, но серьезные заявки на успех уже есть.

Таким образом, подводя некоторые итоги, стоит отметить, что нынешняя ситуация с военным экспортом не выглядит не так уж чтобы совсем мрачно. Есть отдельные отрасли, где мы еще можем прекрасно конкурировать с той же Россией или Восточной Европой - нам сейчас и в ближайшем будущем есть что предложить. И многое будет зависеть только от расторопности менеджеров "Укроборонпрома" и частной инициативы - ведь уже сейчас небольшие компании постепенно получают возможность выхода на внешние рынки без тотального контроля государственного монополиста.
 

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