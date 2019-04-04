Курс доллара на межбанке раскачали и опустили к вечеру 3 апреля

Елена Лысенко / UBR.ua

3 апреля безналичный курс доллара потерял 13 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,05-27,07 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Утром валютные котировки отскакивали наверх, и достигали 27,18 грн./$, однако после курсового отката финансисты не делали из этого большой трагедии.

«Иностранцы, так же, как и вчера, продавали валюту, чтобы оплатить купленные гривневые гособлигации (Минфин разместил их на 6,8 млрд. грн.). Но уже не в таких больших объемах, как вчера. Рынок на это среагировал. Он сейчас очень хрупкий - достаточно кому-то выйти даже не с самой огромной покупкой доллара, и это влияет на курс», - объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Влияние крупных валютных покупок на курс сегодня было непродолжительным.

«После них спрос и предложение выровнялись, что откатило котировки почти до стартового уровня», - отметил Куринной.

Нацбанк на межбанк не выходил, вероятно до сих пор переваривает ралли, которое устроил вчера. По подсчетам казначеев, 2 апреля регулятор сначала приобрел $70-80 млн., а затем продал порядка $30 млн с курсовой разницей по 38 копеек: выкупал по 26,85 грн./$, а продавал по 27,23 грн./$.

На наличном рынке наблюдалась спокойная ситуация. Финансисты отмечали снижение спроса на доллар, и на 5 копеек сузили средний курсовой коридор на продаже валюты людям - до 27,15-27,30 грн./$. Минимальная цена приподнялась на 7 копеек - до 27,05 грн./$, а максимальная не изменилась - 27,40 грн./$. Выкупали валюту у населения в рамках 26,80-27,05 грн./$.

На завтра банкиры прогнозируют спокойную валютную торговлю.

«Скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 27,0-27,05 грн./$. Рынок уже переварил выплаты по НДС, которые происходили на прошлой неделе, так что торговля может быть спокойной. Гривна может укрепляться», - считает Юрий Гриненко.

Более высокие котировки на 4 апреля заложил Олег Куринной - 27,05-27,15 грн./$.