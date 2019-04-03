Вызов на НСК «Олимпийский»: Что Порошенко должен рассказать Зеленскому о дебатах

Андрій Коваленко / Depo.ua

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал президента Украины Петра Порошенко на дебаты, которые предлагает провести на НСК "Олимпийский".

Похоже, Владимира Зеленского задело заявление Петра Порошенко 31-го марта на пресс-конференции после результатов экзит-полов про "марионетку Коломойского". Зеленскому понадобилось три дня, чтобы прийти в себя и записать креативный ролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". И дал президенту 24 часа, чтобы подумать.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу отморожусь, спрячусь. Нет. Я - это не вы в 2014 году. Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

И добавил, чтобы в знак уважения к трети граждан Украины Порошенко публично сказал, что "дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским".

Здесь стоит напомнить, что первым о дебатах начал говорить именно Петр Порошенко. Президент пообещал их инициировать, и недавно Общественное пригласило участников второго тура прийти в студию 19-го апреля.

Зеленский еще 31-го марта на пресс-конференции ответил, что ему безразлично, с кем идти на дебаты, и он готов. Но очень быстро политтехнолог комика Дмитрий Разумков сказал, что запроса от народа нет, поэтому дебаты и не нужны.

В команде Порошенко, очевидно, придумали флешмоб #ХочуБачитиДебати, который начал распространяться по соцсетям. В нем люди призвали Зеленского не бояться и прийти. У комика отреагировали уже описанным выше вызовом Порошенко на стадион. И здесь нужно расставить несколько точек над "И".

В Законе о выборах президента Украины не указывается место, где проводятся дебаты. Они транслируются за средства государственного бюджета, которые платит ЦИК, и должны состояться "в последнюю пятницу перед днем повторного голосования, между 19 и 22 часами, в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут". Дебаты могут транслироваться как на Общественном, так и других телеканалах. Важная статья из закона: "Проведение теледебатов за счет средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и проведение выборов, между кандидатами на пост Президента Украины, включенными в избирательный бюллетень для повторного голосования, организуется Национальной телекомпанией Украины".

То есть, Владимир Зеленский в принципе не нарушает правил игры. Но вызов Петра Порошенко на дебаты, которые комик предлагает провести на НСК "Олимпийский" - это исключительно его инициатива. Не он определяет условия проведения теледебатов. Поэтому ему легко можно отказать и пригласить в тот же цирк.

Конечно, заявления, которые звучат в видео о "медкомиссии" и "здоровом президенте", упоминания про 2014-й год, когда Порошенко не шел на дебаты с Тимошенко (но пошел с Цушко и Шкиряком), а также "думай..." в конце видео - это оскорбление президента. И обычная провокация. Зная немного вспыльчивый характер Порошенко, в теории, он может на это согласиться. Но может и проигнорировать, но вот это явно скажется на кампании.

Во-первых, Зеленский превращает саму идею политического противостояния в шоу. Это хайп, который должна заценить его аудитория. Если Порошенко откажется - Зеленский удачно выходит из ситуации, когда его обвиняли в трусости из-за отказа приходить на эфиры "5 канала", а также идти на все те же дебаты с Порошенко до сегодняшнего ролика.

Во-вторых, дебаты - это не бокс. И все заявления про медкомиссию, которую якобы должны пройти участники - это также расчет политтехнологов Зеленского на ассоциации с шоу, в котором поднимаются ставки. У Порошенко вполне могут отказаться хотя бы из-за мер безопасности. На НСК "Олимпийском" не так просто будет их организовать.

В-третьих, Порошенко может отказаться от дебатов на НСК "Олимпийском" хотя бы потому, что он - действующий президент, а Зеленский - кандидат. И он не может выдвигать условий. Порошенко не занимается шоу - он государственник. У Зеленского явно ставят на возможный отказ Порошенко, потому выдвинули условия, на которые тот скорее всего не может пойти, потому что это унизительно.

В-четвертых, Порошенко может согласиться, но на дебаты в студии Общественного, как и планировал с самого начала. И объяснить Зеленскому, что политика - вещь серьезная. Привести пример американских дебатов, где присутствует "троллинг" между кандидатами, но сохраняется этикет. Хотя, конечно, про "марионетку Коломойского" он сам нарушил определенные нормы.

Более того, Общественное в теории также может не иметь возможности организовать трансляцию на "Олимпийском". Если Порошенко согласится, он все равно может проиграть, потому что пошел на условия Зеленского, который не имеет никаких прав их выдвигать.

В любом случае, политическая борьба между Порошенко и Зеленским переводится комиком в шоу вполне сознательно. Ибо в плоскости шоу он живет. И именно такое шоу нужно людям, которые за него голосуют. Команде Порошенко есть над чем подумать, потому что в такой борьбе трудно оставаться сугубо в политической плоскости.

Кстати, в БПП уже заявили, что Петр Порошенко, как европейский политик, не будет дебатировать на стадионе, а готов встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты.

Так или иначе, наша избирательная кампания превратилась в дворовые разборки, и это ее не очень красит.