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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Данилюк-разрушитель. Почему Зеленскому не предлагают разогнать Нацполицию?

18:20 03.04.2019 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Генеральная прокуратура Украины, СБУ, Государственная фискальная служба и судебная система в существующем сегодня виде не нужны, и это не первоапрельская шутка, а мнение человека из команды кандидата Зе, с которым нужно считаться.

Наполеоновские планы триумфатора первого тура президентских выборов Владимира Зеленского перед избирателями открыл член его команды, экс-министр финансов Александр Данилюк, который ранее столь "революционными" идеями не отличался. Планы эти оказались хоть и радикальными, но совсем не новыми - ликвидировать все силовые органы, чьей работой недовольны граждане, а потом с чистого листа создать новые, но теперь уже с честными и порядочными сотрудниками.

"Прокуратура - провал, суды - провал, СБУ - провал, ГФС - полный провал! Поэтому есть единственный подход, который нам придется применять, - это старый подход революции: до основания и затем", - сказал Данилюк, уточнив, что нужно "запустить эти структуры заново".

После реформирования СБУ, как считает Данилюк, "это должна быть контрразведка", а "госслужба и вовсе должна больше напоминать работу в частном секторе, быть более эффективной и гибкой". Подобные планы, добавил экс-министр, вполне поддерживает и Зеленский, потому что "человек не из системы".

Не нужно обладать исключительной проницательностью, чтобы понять - Данилюк сказал именно то, что хотел бы услышать потенциальный избиратель Зеленского. Идея о том, что во власти все без исключения воры и моральные уроды, маленькому украинцу близка, потому что проста, понятна и легко объясняет неидеальность его жизни. Это вам любой таксист расскажет и доходчиво объяснит, как все исправить: разогнать, ликвидировать, а то и расстрелять, если хотите. Все то же самое обществу предлагала Надежда Савченко и герой Зеленского Василий Голобородько в его "программном" сериале "Слуга народа".

Данилюк, разумеется, несколько умнее Савченко, а потому радикальному расстрелу парламента предпочитает "радикальное реформирование". Вот только затея эта выглядит безукоризненно лишь в качестве лозунга, реализация такого сценария на практике чревата очень серьезными рисками, о которых ни Данилюк, ни тем более Зеленский предпочитают не задумываться.

ГПУ, СБУ, Фискальная служба, а тем более суды - это тысячи людей-госслужащих, которые пришли в эти учреждения не вчера и прошли специальную подготовку, чтобы работать там. Радикальный подход Зеленского, видимо, предполагает принцип метлы. Выглядит это так: большинство госслужащих этих учреждений увольняют либо еще проще - создают новые структуры, поменяв местами буквы в названиях или придав им другой статус, например, назвав СБУ Министерством нацбезопасности.

Увольнение тут не конец, а только начало проблем, и проблемы эти создаст себе в первую очередь Зеленский. Сотни тысяч выброшенных на улицу людей не смогут быстро найти себе работу, ведь бывший прокурор или налоговик явно не пойдет на стройку или "на клубнику в Польшу". Эти люди создадут колоссальное социальное напряжение, с которым тому же Зеленскому придется что-то делать.

Но это далеко не единственная проблема. "Зе-революционерам" стоит напомнить, что принцип "разрушения до основания" уже не единожды пытались применить в новейшей истории Украины, но никогда не получали быстрого и ожидаемого результата.

Многие уже забыли, как после Оранжевой революции 2004 г. пытались кавалерийской атакой с шашками наголо искоренить коррупцию в ГАИ. В один прекрасный день автоинспекцию просто ликвидировали, а тучных милиционеров с полосатыми палками, которых так ненавидел (и надо признать вполне справедливо) простой автолюбитель, распределили в другие подразделения. Вот только коррупция от этого нисколько не уменьшилась, а количество ДТП заметно возросло. Так что со временем ГАИ пришлось восстановить, а практически все старые коррумпированные кадры вернулись на работу еще раньше по решениям судов.

Та же история случилась и с самым "демонизированным" органом власти - Администрацией президента. Превратив его в секретариат, якобы уменьшив количество функций и сделав его сугубо вспомогательным органом, президент Виктор Ющенко на самом деле только поменял вывеску, которую уже через несколько лет вернул на место Янукович.

В значительной мере то же самое можно сказать и о Генпрокуратуре, Госфискальной службе. Прокурорское ведомство пытался реформировать чуть ли не каждый новый генпрокурор, опять-таки со времен Ющенко, не обошла эта участь и ГПУ послемайданного периода. Как и в полиции, под предлогом обновления состава и искоренения коррупции объявили конкурсы с тестированием, полиграфом и прочими полезными вещами. Все эти нововведения, впрочем, радикально не поменяли ситуацию.

В своем перечне на ликвидацию Данилюк не упомянул Национальную полицию. То ли это просто ответный реверанс министру внутренних дел Арсену Авакову за его симпатии кандидату Зеленскому, то ли в Зе-команде считают реформу полиции удачной.

Но реформа Нацполиции потому и удачная, что не делалась по принципу "до основания, а затем", а была постепенной и продуманной. Да и удачная она достаточно относительно. Недовольных новой реформированной полицией хоть пруд пруди, а очень многие работники новой полиции - это все те же старые милиционеры, прошедшие переаттестацию. Недавний скандал "Ложись, Бандера!" это лишний раз подтверждает, так что перед Нацполицией стоит еще очень долгий путь эволюционного дореформирования.

Что касается судов, то призывы разогнать всех "проворовавшихся" судей регулярно звучат в стране с 2014 г., а то и раньше, но на такой радикальный шаг пока никто не решился, хоть он и был очень соблазнительным для власти, пришедшей после Революции достоинства. Уволить всех судей - дело нехитрое, но где потом набрать новых, квалифицированных и честных? Это ведь в масштабах страны десятки тысяч людей, которые должны иметь соответствующее образование, каждого надо проверить, а потом перепроверить, и все это требует немало времени. Может затянуться и на годы. Как все это время будет жить страна вообще без судебной власти?

И самое главное - никто ведь не даст гарантии, что новый, молодой и прогрессивный судья не соблазнится открывшимися перед ним коррупционными перспективами, даже если его предварительно проверят и перепроверят на детекторе лжи.

"Махая шашкой", у Зеленского всего лишь потакают вечным чаяниям украинцев, которые отчего-то думают, что на место старого коррумпированного эсбэушника, прокурора, судьи или фискала тут же можно найти десяток более профессиональных и высокоморальных кандидатов с улицы.

Это не означает, что все упомянутые Данилюком структуры не нуждаются в реформировании, но как бы кому-то ни хотелось красивых радикальных шагов, реформировать силовые структуры придется долго, продуманно и не спеша. Оставлять страну вообще без прокуратуры, судов и СБУ во время войны - неоправданный риск.

Что же касается Данилюка, то у него были все возможности реализовать свою реформаторскую потенцию в качестве министра финансов, но его работа во власти запомнилась только громкими скандалами.

 

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