Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта

17:56 03.04.2019 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Результаты первого тура президентских выборов показали серьезный кризис правых сил. Если они не предложат обществу какие-то свежие взгляды и нестандартные шаги - рискуют закончить свою политическую историю в качестве мелких маргиналов.

Кандидат от объединенных националистов, бывший заместитель председателя Верховной Рады и председатель секретариата "Свободы" Руслан Кошулинский, которого лидер партии Олег Тягнибок, словно предчувствуя неладное, делегировал баллотироваться вместо себя, набрал по результатам подсчета почти 100 процентов бюллетеней 1,62% голосов - его поддержали чуть более 307 тысяч украинцев.

Более 5% (именно такой барьер должны преодолеть партии, чтобы попасть в Верховную Раду на парламентских выборах) "свободовец" получил только в Ивано-Франковской (6,86%) и Тернопольской (5,46%) областях. Даже на родной для Кошулинского Львовщине его результат составил 4,66%. В остальных областях представитель "Свободы" не набрал и 3% голосов. Скажем, в Киеве, где с определенной симпатией относятся к этой партии и выбирают ее представителей депутатами парламента и горсовета, цифры за Кошулинского мизерные - 1,46%: меньше, чем полторы тысячи избирателей решились проголосовать за него.

Даже на третий день после голосования сайт "Свободы" не распространяет официальную позицию партии относительно полученного результата. Зато фейсбук-страница ВО публикует воззвание одного из лидеров партии, экс-нардепа Юрия Сиротюка, который называет тех, кто проголосовал за Кошулинского, "армией размером в нынешние Вооруженные Силы".

Заметим, достигнутый Кошулинским результат действительно стал лучшим для "свободовцев" и националистов вообще на всех президентских выборах. На предыдущих баллотировался сам Тягнибок, получив 1,16% голосов - это 210 тысяч избирателей. Следующим за ним в этом составленном избирателями рейтинге популярности 2014 года оказался другой известный представитель правой среды, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош - с результатом 0,70%. Участия в выборах-2019 Ярош, как известно, не принимал.

Похожим был показатель Тягнибока и на выборах президента 2010 года: тогда "Свобода" и ее лидер впервые приняли участие в президентской кампании. Иметь такого главу государства пожелали 1,43%, или 352 тысячи украинцев. Оставим за скобками вялость кампании нынешнего претендента и почти полное его отсутствие в главном мотиваторе украинского избирателя - ведущих телеканалах. Кошулинскому пришлось ограничиться личными встречами с избирателями. В партии говорят, что олигархи - владельцы телевизионных кнопок - не допускали их кандидата к эфирам. Пусть это правда. Но, вместе с тем, тенденция вырисовывается ясная: если руководство "Свободы" не изменит линию поведения, не откажется от "забронзовелости", которую вменяют партийным лидерам рядовые члены Всеукраинского объединения, то не видать Тягнибоку с побратимами следующего парламента.

Они рискуют повторить свою же историю образца 2014 года, когда непрохождение в Раду ("Свобода" получила 4,71% голосов и чуть-чуть не дотянула до проходного барьера) оправдывали тем, что у них украли голоса. "Правый сектор" получил тогда 1.80% и составил компанию "Свободе", а Конгресс украинских националистов вообще взял микроскопические 0,05%. Депутатами стали лишь несколько националистов по одномандатным округам - "правосек" Дмитрий Ярош и "свободовцы" Александр Марченко в Белой Церкви, Юрий Бублик на Полтавщине, Олег Осуховский на Ровенщине, Михаил Головко на Тернопольщине и Андрей Ильенко с Юрием Левченко в столице.

А ведь в 2012-м "Свобода" на парламентских выборах впервые попала в Раду с весомым результатом - 10,44% (почти 2,13 млн избирателей), 12-ю мажоритарщиками (среди них такие яркие, как Ирина Фарион и Юрий Михальчишин) и создала заметную фракцию из почти 40 членов. Но уже через два года ситуация для партии кардинально изменилась. Парадоксально, что произошло это после Майдана, где свободовцы участвовали вместе с представителями других правых организаций и гражданского общества. Но правда и в том, что злую шутку с националистами сыграл их поход во властные кабинеты. Некоторые деятели не прошли испытания, а накопленный ими негатив очень ударил по рейтингу политсилы Тягнибока.

Еще одна из возможных причин сокращения числа избирателей "Свободы" заключается (и в дальнейшем будет оставаться трендом) в желании их электората увидеть новые лица. Когда на небосклоне появился Андрей Билецкий с его "Нацкорпусом" и "Нацдружинами", то смог перетянуть на себя внимание националистического избирателя. Политсила Билецкого не традиционна для отечественных националистов, значительная часть ее представителей - русскоязычная, сам "белый вождь" из русифицированного Харькова. Они также жалуют Бандеру и Донцова, однако их национализм все же более космополитичен (если это слово здесь можно применить), чем у "старонационалистов" из "Свободы" или "Правого сектора". Про "армию Билецкого" заговорили после нескольких массовых мероприятий в центре столицы, в частности, факельного шествия по Крещатику. А на первых полосах СМИ и даже в заявлениях Государственного департамента США они появились, когда организовали настоящее "сафари" на президента Порошенко, преследуя того на предвыборных встречах в регионах. Некоторые медиа писали, что акции под антикоррупционными лозунгами были согласованы в штабах основных конкурентов главы государства в борьбе за главное кресло в политической системе страны, но прямых доказательств этого не предоставлено.

Так или иначе, организации Билецкого громко заявили о себе. Но, в случае избрания президентом Владимира Зеленского, и для "Нацкорпуса", и для других правых партий, могут начаться трудные времена. Прямым намеком можно считать крайне негативный образ националистов в сериале "Слуга народа", где их изобразили тупыми ура-патриотами. Учитывая, что национализм ходит рядом с антисемитизмом и ксенофобией, эти политсилы попытаются максимально маргинализировать.

Хотя может быть и вариант, когда власть Зеленского (в случае его победы) поделит "нациков" на правильных - "Нацкорпус", который своими акциями очень послужил штабу Зе, и неправильных - "Свободу", С14, "Правый сектор". Правильных можно эффективно использовать, завязав на них тему "ватности" Зеленского и его окружения. Проще говоря, пусть лучше об этом говорят Билецкий и компания, чем на свои знамена такую тему повесят серьезные политики с серьезным ресурсом. А вот неправильных "нациков" будут вытеснять из политики, и плечо никто не подставит. Собственно, это закономерный результат их деятельности в течение последних лет, когда правые по своей идеологии "свободовцы" в своей риторике скатились до откровенного левого популизма в стиле коммунистов, а вместо поддерживать, мягко и аккуратно, политику действующего президента, Кошулинский присоединился к безудержным критикам Порошенко. Это был заведомо проигрышный политтехнологический ход, "свободовец" в этой роли смотрелся слабо. Поэтому итог единого кандидата в президенты от националистических сил никого и не удивляет.
 

ПО РУБРИКАМ

16:49 Депозитные ставки для физлиц 03.04.19

16:45 Курс доллара снижается к евро 3 апреля, иена дешевеет из-за оптимизма инвесторов

16:08 НБУ до мая раскроет механизм применения санкций по финмониторингу – Чурий

13:56 Фондовые индексы АТР выросли 3 августа, Hang Seng завершил в плюсе седьмую сессию подряд

12:28 НБУ понизил справочный курс гривни на 20,26 коп. до 27,0849 грн

11:41 «Теплые» кредиты в Украине выдают уже четыре банка

11:23 Курсы валют по карточным операциям на 03.04.19

10:49 Остатки средств на корсчетах банков 03.04.19

10:45 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 03.04.19

10:44 НБУ продал 2 апреля банкам депозитные сертификаты на 20,1 млрд гривен

10:38 В январе-феврале страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 18,2% до 661 млн гривен

10:21 1 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $48,4 млн до $198,4 млн

09:14 Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и валютные - на $122 млн

09:01 Золото дорожает 3 апреля на ослаблении доллара

07:48 Биржи США 2 апреля не продемонстрировали единой динамики на опасениях по поводу глобального роста

• дальше…

19:04 В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

13:05 Крымские иллюзии россиян

12:47 Из-за «панамских досье» выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро

08:43 Евросоюз во ВТО обвиняет Индию и Турцию в нарушениях

08:30 Лагард: взяточничество наносит ущерб в размере 2% от мирового ВВП

08:14 Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

08:07 Алексис Ципрас стал первым высокопоставленным греческим политиком, посетившим соседнюю Северную Македонию

07:57 «Вечный» президент Алжира Бутефлика уходит в отставку. Он правил страной 20 лет

07:51 Заявление Мэй об отсрочке «Брекзита» вызвало противоречивую реакцию в Лондоне и Брюсселе

02.04 «Брексит»: Тереза Мэй решила просить ЕС еще об одной отсрочке

02.04 ВТО составила рейтинг крупнейших экспортеров и импортеров

02.04 «Исламское государство» разгромлено, но не исчезло

02.04 ВТО ухудшила прогноз роста мировой торговли в 2019 г. до минимума за 3 года

02.04 НАСА: ракетные испытания Индии - реальная угроза для МКС

02.04 ЕС констатирует растущую вероятность хаотичного «Брекзита»

• дальше…

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

01.04 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

22.03 40% украинских миллионеров — женщины

22.03 Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

21.03 На украинских трассах сделают шумовую разметку

21.03 Валовое поглощение офисов в Киеве в 2018г сократилось на 6,5% - CBRE

20.03 Более 200 аптек подали заявления на заключение договоров с НСЗУ

20.03 Строительство пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку полностью законно – КГГА

19.03 Новые станции метро на Виноградарь откроются в декабре-2021, Троещине ждать метро еще минимум 4-5 лет – мэр Киева

• дальше…

18:20 Данилюк-разрушитель. Почему Зеленскому не предлагают разогнать Нацполицию?

17:56 Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта

15:05 Не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства

14:51 На что рассчитывает Садовый, решив идти в Раду без Гриценко

14:19 Порошенко давно внес проект отмены е-декларирования для активистов, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского - И.Геращенко

12:44 Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

10:54 САП обвиняет НАБУ в системных ошибках во время расследования преступлений в сфере ОПК

09:38 Разорвут ли Порошенко с Коломойским «Народный фронт»

09:08 Карать за каждый выстрел. Почему оккупанты на Донбассе несут критические потери

02.04 В команде Зе хотят разрушить Генпрокуратуру, СБУ и ГФС

02.04 ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления должностными лицами из-за полета Бойко и Медведчука в Москву

02.04 Порошенко против Зеленского: За кого проголосует избиратель Тимошенко, Бойко и Смешко

02.04 Обреченная на одиночество. Каким будет политическое будущее Тимошенко

02.04 Порошенко победил на большинстве участков непосредственно на передовой, тогда как Зеленский больше в тылу

02.04 Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,4% - данные 97,1% протоколов

• дальше…

18:51 5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге

17:31 Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

13:53 Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы

12:41 Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore

11:53 Xiaomi собирается купить HTC

02.04 Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году

02.04 Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах

02.04 Смартфон Nokia X71 с чипом Snapdragon 660 анонсирован официально

02.04 Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1,3 млрд

02.04 Новый квантовый двигатель обладает большей мощностью, чем его традиционные аналоги

01.04 Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета

01.04 Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после теракта в Крайстчёрч

01.04 Конец мучениям: Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower

29.03 Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno

29.03 Обновлённый робот Boston Dynamics Handle с захватом на присоске легко управляется на складе

• дальше…

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно