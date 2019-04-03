Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта

Ігор Петренко / Depo.ua

Результаты первого тура президентских выборов показали серьезный кризис правых сил. Если они не предложат обществу какие-то свежие взгляды и нестандартные шаги - рискуют закончить свою политическую историю в качестве мелких маргиналов.

Кандидат от объединенных националистов, бывший заместитель председателя Верховной Рады и председатель секретариата "Свободы" Руслан Кошулинский, которого лидер партии Олег Тягнибок, словно предчувствуя неладное, делегировал баллотироваться вместо себя, набрал по результатам подсчета почти 100 процентов бюллетеней 1,62% голосов - его поддержали чуть более 307 тысяч украинцев.

Более 5% (именно такой барьер должны преодолеть партии, чтобы попасть в Верховную Раду на парламентских выборах) "свободовец" получил только в Ивано-Франковской (6,86%) и Тернопольской (5,46%) областях. Даже на родной для Кошулинского Львовщине его результат составил 4,66%. В остальных областях представитель "Свободы" не набрал и 3% голосов. Скажем, в Киеве, где с определенной симпатией относятся к этой партии и выбирают ее представителей депутатами парламента и горсовета, цифры за Кошулинского мизерные - 1,46%: меньше, чем полторы тысячи избирателей решились проголосовать за него.

Даже на третий день после голосования сайт "Свободы" не распространяет официальную позицию партии относительно полученного результата. Зато фейсбук-страница ВО публикует воззвание одного из лидеров партии, экс-нардепа Юрия Сиротюка, который называет тех, кто проголосовал за Кошулинского, "армией размером в нынешние Вооруженные Силы".

Заметим, достигнутый Кошулинским результат действительно стал лучшим для "свободовцев" и националистов вообще на всех президентских выборах. На предыдущих баллотировался сам Тягнибок, получив 1,16% голосов - это 210 тысяч избирателей. Следующим за ним в этом составленном избирателями рейтинге популярности 2014 года оказался другой известный представитель правой среды, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош - с результатом 0,70%. Участия в выборах-2019 Ярош, как известно, не принимал.

Похожим был показатель Тягнибока и на выборах президента 2010 года: тогда "Свобода" и ее лидер впервые приняли участие в президентской кампании. Иметь такого главу государства пожелали 1,43%, или 352 тысячи украинцев. Оставим за скобками вялость кампании нынешнего претендента и почти полное его отсутствие в главном мотиваторе украинского избирателя - ведущих телеканалах. Кошулинскому пришлось ограничиться личными встречами с избирателями. В партии говорят, что олигархи - владельцы телевизионных кнопок - не допускали их кандидата к эфирам. Пусть это правда. Но, вместе с тем, тенденция вырисовывается ясная: если руководство "Свободы" не изменит линию поведения, не откажется от "забронзовелости", которую вменяют партийным лидерам рядовые члены Всеукраинского объединения, то не видать Тягнибоку с побратимами следующего парламента.

Они рискуют повторить свою же историю образца 2014 года, когда непрохождение в Раду ("Свобода" получила 4,71% голосов и чуть-чуть не дотянула до проходного барьера) оправдывали тем, что у них украли голоса. "Правый сектор" получил тогда 1.80% и составил компанию "Свободе", а Конгресс украинских националистов вообще взял микроскопические 0,05%. Депутатами стали лишь несколько националистов по одномандатным округам - "правосек" Дмитрий Ярош и "свободовцы" Александр Марченко в Белой Церкви, Юрий Бублик на Полтавщине, Олег Осуховский на Ровенщине, Михаил Головко на Тернопольщине и Андрей Ильенко с Юрием Левченко в столице.

А ведь в 2012-м "Свобода" на парламентских выборах впервые попала в Раду с весомым результатом - 10,44% (почти 2,13 млн избирателей), 12-ю мажоритарщиками (среди них такие яркие, как Ирина Фарион и Юрий Михальчишин) и создала заметную фракцию из почти 40 членов. Но уже через два года ситуация для партии кардинально изменилась. Парадоксально, что произошло это после Майдана, где свободовцы участвовали вместе с представителями других правых организаций и гражданского общества. Но правда и в том, что злую шутку с националистами сыграл их поход во властные кабинеты. Некоторые деятели не прошли испытания, а накопленный ими негатив очень ударил по рейтингу политсилы Тягнибока.

Еще одна из возможных причин сокращения числа избирателей "Свободы" заключается (и в дальнейшем будет оставаться трендом) в желании их электората увидеть новые лица. Когда на небосклоне появился Андрей Билецкий с его "Нацкорпусом" и "Нацдружинами", то смог перетянуть на себя внимание националистического избирателя. Политсила Билецкого не традиционна для отечественных националистов, значительная часть ее представителей - русскоязычная, сам "белый вождь" из русифицированного Харькова. Они также жалуют Бандеру и Донцова, однако их национализм все же более космополитичен (если это слово здесь можно применить), чем у "старонационалистов" из "Свободы" или "Правого сектора". Про "армию Билецкого" заговорили после нескольких массовых мероприятий в центре столицы, в частности, факельного шествия по Крещатику. А на первых полосах СМИ и даже в заявлениях Государственного департамента США они появились, когда организовали настоящее "сафари" на президента Порошенко, преследуя того на предвыборных встречах в регионах. Некоторые медиа писали, что акции под антикоррупционными лозунгами были согласованы в штабах основных конкурентов главы государства в борьбе за главное кресло в политической системе страны, но прямых доказательств этого не предоставлено.

Так или иначе, организации Билецкого громко заявили о себе. Но, в случае избрания президентом Владимира Зеленского, и для "Нацкорпуса", и для других правых партий, могут начаться трудные времена. Прямым намеком можно считать крайне негативный образ националистов в сериале "Слуга народа", где их изобразили тупыми ура-патриотами. Учитывая, что национализм ходит рядом с антисемитизмом и ксенофобией, эти политсилы попытаются максимально маргинализировать.

Хотя может быть и вариант, когда власть Зеленского (в случае его победы) поделит "нациков" на правильных - "Нацкорпус", который своими акциями очень послужил штабу Зе, и неправильных - "Свободу", С14, "Правый сектор". Правильных можно эффективно использовать, завязав на них тему "ватности" Зеленского и его окружения. Проще говоря, пусть лучше об этом говорят Билецкий и компания, чем на свои знамена такую тему повесят серьезные политики с серьезным ресурсом. А вот неправильных "нациков" будут вытеснять из политики, и плечо никто не подставит. Собственно, это закономерный результат их деятельности в течение последних лет, когда правые по своей идеологии "свободовцы" в своей риторике скатились до откровенного левого популизма в стиле коммунистов, а вместо поддерживать, мягко и аккуратно, политику действующего президента, Кошулинский присоединился к безудержным критикам Порошенко. Это был заведомо проигрышный политтехнологический ход, "свободовец" в этой роли смотрелся слабо. Поэтому итог единого кандидата в президенты от националистических сил никого и не удивляет.