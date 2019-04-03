Не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства

Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Преимущество в первом туре и потенциальная победа Зеленского на выборах производят отрезвляющий эффект. Во-первых, он заставляет вспомнить о том, что Украина - не отдельный глобус, как нам иногда кажется, а только часть большого мира. Процессы, происходящие там, имеют все шансы произойти и у нас. Можно было бы, конечно, и без таких крайностей - если бы мы все, включая кандидатов в президенты, умели учиться на чужих ошибках. Но это, скажем прямо, вообще мало кому удается. Во-вторых, успех Зеленского на выборах - как и скромные показатели Порошенко - показывает, как велик бывает разрыв с реальностью и как легко ему поддаться.

С самого начала президентской каденции Порошенко его команда сделала ставку на интернет и соцсети. Главным образом на блогеров. Попытка была совершенно логичной и понятной. Во-первых, соцсети - это эффективное и суперсовременное орудие формирования общественного мнения. Во-вторых, учитывая особенности украинских СМИ, которые строго поделены между бизнес-кланами (они же - политические силы), не приходится рассчитывать ни на объективность, ни на то, что удастся так или иначе завоевать их благосклонность. А сегмент независимой журналистики у нас мизерный, зачастую малозаметный для широкой публики и вообще едва живой из-за вечных проблем с финансированием.

Поэтому сделать выбор в пользу блогеров, которые помогали Петру Алексеевичу по мере сил вести информационную войну против "продажных журналистов" - решение практичное и логичное. Невозможно скупить большую часть медиарынка? Ну так и не надо! На электоральное поведение соцсети имеют куда больше влияния, чем "старые" медиа. С телевизором включительно.

Казалось бы, все говорит в пользу этого суждения - вот, хоть Трампа возьмите с "Кембридж аналитикой" и российскими троллями. Однако в реальности эта победа соцсетей было только странным акустическим эффектом, который возник в результате шума, поднятого после выборов. На соцсети как современные, прогрессивные и либеральные медиа делала ставку его соперница Клинтон. И проиграла. Трамп же, напротив, был представителем старых медиаэлит - шоумен, обязанный своей популярностью именно телеэкрану. Так же как Зеленский. Или, например, Беппо Грилло, вытащивший на своем рейтинге "Пять звезд" в Италии.

Победа Зеленского - как и победа Трампа и Грилло - это победа телевизора над соцсетями. Победа знаменательная и симптоматичная. Знаменательная, потому что фраза "да кто теперь смотрит телевизор?" слетает с уст и кончиков пальцев у большинства продвинутых пользователей соцсетей. Разговоры о том, что телеформат отжил, уже давно относятся к репертуару Капитана Очевидность. Но Трамп, Зеленский и Грилло возвращают мечтателей цифровой эпохи назад на землю: избиратели - это по-прежнему телезрители. Которых по разным причинам не привлекают или не увлекают соцсети. И которые в своем выборе куда более монолитны, чем те, кто сверяет свои политические интересы по соцсетям.

Кстати, поэтому особенно смешно было читать вопли френдов, что, мол, кто голосовал за Зеленского, немедленно убейтесь об стенку, пока я вас сам не расфрендил, как Тузик грелку. Если бы они сказали это по телевизору, их бы услышали. Да и сами эти призывы обнаружили, что иметь дело с реальностью - в которой, в частности, существуют избиратели Зеленского, - продвинутые пользователи соцсетей хотят так же мало, как и телезрители. Они точно так же ищут комфорта, а не пытаются менять мир.

Публика смотрит телевизор и ориентируется на него в своем выборе - вот один из основных выводов из промежуточной победы Зеленского. Можно метать в эту публику гневные филиппики - осколки тоталитаризма, отрыжка совка, тупое потребительство. И это, возможно, будет правдой. Хотя бы отчасти. Но также правдой будет и то, что соцсети, со всей их интерактивностью, ничуть не больше способствуют взвешенному рациональному выбору. Тут он тоже тонет - если не в тупых шутках, то в эмоциях, которые мы старательно друг у друга подогреваем.

Что же до выбора телезрителя в пользу именно Зеленского, то он выглядит вполне логичным. Комик. Шут. Так бывает: все надувают щеки и разыгрывают серьезность - какие фильмы пускать в эфир и в какое время, транслировать заседания ВР полностью или только "включениями", крестный ход нужно было показывать или нет... А публика - точно как в цирке - выбирает клоуна.

Мои (и ваши наверняка) френды в ФБ некоторое время назад ломали копья по поводу Высоцкого и Цоя - душевредные или нет? Не щупальца ли русмира? А настоящими щупальцами оказались вовсе не барды с гитарами. Куда им до Райкина. И даже до Петросяна с Задорновым. Вот кто по-настоящему выковал советские-постсоветские телевкусы. Барды с рокерами - даже такие как Цой и Высоцкий - дешевые фрондеры по сравнению с артистами оригинального жанра, истинными властителями дум. Интересный сюжет для историков с социологами.

Собственно, с Райкиным, а также с Василием Ивановичем, Вовочкой и Штирлицем все понятно - чем удушливее общественная атмосфера, тем большая потребность в смехе. Чем больше нагнетается серьезности - и даже ужасности, - тем больше очков получает комик. Чем больше мы напоминаем о войне, кризисе экономики, угрозе полномасштабной агрессии и т. д. - тем меньше шансов у серьезного игрока. Видите ли, мы уже так глубоко в неврозе, что сами перестали его замечать. Привыкли. Вытеснили. Научились с этим жить. Выбор смешного персонажа - клоуна, шута - это еще и простая потребность перенапряженного социального организма в разрядке. В смехе.

Так что Зеленсикй - это одновременно и симптом перенапряжения, и ошибка команды Порошенко, которая предпочла в качестве избирательной технологии нагнетать угрозу.

В конечном итоге выбор у телезрителя оказался скромный: нанять на государственную службу барина или шута? Выбор, увы, кажется, очевидным: кому нужен барин?

Возможно, Петр Алексеевич даже не понял, в какую игру его вынудили играть перед публикой. И теперь чувствует себя обиженным. Ведь он добыл ассоциацию с ЕС. Добыл безвиз. Добыл Томос об автокефалии. Он остановил наступление сепаратизма...

Именно в этом месте сторонники Зеленского начинают задыхаться и кричать. Не то чтобы у них заканчивались аргументы. Аргументы у них и не начинались, если не считать таковым "новое лицо" (на самом деле это не аргумент). Просто они не могут сформулировать, подобрать слова для тех чувств - классовых чувств, - которые на них накатывают в этот момент. Возможно, они вам скажут, что им не нужен безвиз - они им не пользуются, они никогда не выезжали из Украины. По разным причинам - от нехватки денег до нехватки воображения и смелости. Что им не нужен Томос, жили как-то и без Томоса. Что не он остановил сепаратизм, а хлопцы из ЗСУ и добробатов и волонтеры, которые доставали все - от трусов до тепловизоров. И вообще он ничего не добыл - это мы добыли. Кто на Майдане, кто на фронте - кто где. Он только взял. Мог бы не брать, конечно. Но тот, который не брал, - сами знаете, где он теперь.

Поэтому не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства. У некоторых из них это чувство есть, и весьма обостренное. Вот только проявляется оно своеобразно. Они именно так видят свой выбор - в пользу шута.

Это кажется странным, когда речь идет о политическом решении и политическом выборе. Но такова наша политическая культура. Недаром ведь говорят, что народ имеет ту власть, какую заслуживает.

Наша общая проблема - включая Порошенко, Зеленского и избирателей, всех вместе, - в том, что политическая система у нас так до сих пор и не сложилась. У нас нет партий с четкими идеологиями, фиксированным членством и дисциплиной. Нет карьерных политиков, которые идут во власть именно ради политической игры и борьбы, а не ради сохранения и преумножения своих доходов. Каждый человек во власти у нас представляет только себя, свой бизнес или интересы партнеров по бизнесу.

Это беда Порошенко, к которому не зашел в кабинет смотрящий от партии и не сказал: Петр Алексеевич, вам нельзя ехать на Мальдивы. Это политическое самоубийство. И ладно бы только ваше - это повредит партии. Выбирайте между Анталией и Хургадой. Ваш избиратель не ездит дальше. И не упрямьтесь, все равно ваш самолет дальше не полетит. А если полетит - не сядет. А если сядет - вы до конца срока не досидите.

Это беда Зеленского, которому никто не сказал: Володя, ты спятил? Ты же никакой президент - у тебя ни программы, ни команды подходящей нет. Это будет классный прикол, но в твоей карьере - последний. Пока ты высмеиваешь всю эту политическую тусовку на экране, ты нужен всем. В том числе обществу - шут всегда может показать зад королю от имени его народа, и это важная роль шута в обществе. Тебя любят, пока ты шут. Но если ты станешь взаправду королем, в тебя очень скоро начнут кидать не букетами и не гонорарами, а какашками. Настоящими вонючими какашками. Если не гранатами. И на сцену тебя после этого обратно уже не возьмут.

Но хуже всех - избирателям. У Украины нет того запаса прочности, который есть у США, где первая степень защиты от идиотизма власти обеспечивается партией, а вторая представляет собой систему законов, судов и институтов гражданского общества. Как это работает, показывает история с Трампом, у которого с момента переезда в Белый дом не было, кажется, ни дня без повода принять бром.

Зеленский имеет все шансы выиграть, потому что смех, который он олицетворяет, - непобедимое оружие. Он, как дзюдоист, может использовать каждое движение соперника против него самого, переворачивая с ног на голову, высмеивая и тем самым давая публике чувство облегчения. Пускай и обманчивое.

Но в случае избрания Зеленского выигравших сторон не будет. Зеленский сам по себе - это высмеивание системы власти, сложившейся в Украине. Это голый зад, который шут от имени народа может показать королю раз в год - и ему за это ничего не будет. Протест против власти в той форме, в какой это могут сделать униженные, оскорбленные, обманутые, нищие телом и духом. Самим фактом голосования за Зеленского люди причисляют себя к этой категории. "Маленьких людей". Слабых. Как так получилось? Почему они так с собой поступили и как это изменить? Вот это вопрос, на который никто пока не только не смог, но даже не захотел найти ответ.