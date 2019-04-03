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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На что рассчитывает Садовый, решив идти в Раду без Гриценко

14:51 03.04.2019 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Союз Анатолия Гриценко и Андрея Садового, в рамках которого львовский мэр снялся с выборов в обмен на "честность" политического партнера, умер, так и не родившись.

Можно было бы сыронизировать, что единственное, что получил Садовый от Гриценко - это "вирус непроходимости", но Андрей Иванович был "непроходным" еще до оформления договора с Гриценко, и именно отсутствие перспектив на президентских выборах и заставило его отказаться от этой затеи.

Теперь же, когда Гриценко, обещавший, к слову, сделать Садового премьер-министром, финишировал на почетном, но непроходном пятом месте с результатом 6,9%, его ценность как партнера даже для еще большего неудачника Садового становиться крайне сомнительной.

Снимаясь с выборов президента, Садовый располагал рейтингом в пределах статистической погрешности и его решение выглядело вполне логичным. Куда лучше поддержать более рейтингового и идеологически близкого Гриценко, чем терпеть позор, набрав 1,5-2% голосов. Такой результат Садового поставил бы жирный крест на перспективах "Самопомочи" на будущих парламентских выборах.

Однако Гриценко ожиданий Садового явно не оправдал. Если учесть, что на парламентских выборах партия всегда получает меньший результат, чем ее лидер на президентских, то шансы на то, что Гриценко сможет протянуть Садового и часть его команды в следующий парламент, совершенно мизерные. При этом не нужно забывать и о непростом характере Гриценко, который за свою долгую политическую карьеру успел переругаться с большинством партнеров и союзников. Таким образом, решение Садового идти на парламентские выборы самостоятельно столь же логичное и оправданное, как и решение сняться с президентских. Вопрос лишь в том, за счет чего "Самопомощь" надеется преодолевать проходной барьер. Ведь сегодняшние рейтинги партии мало отличаются от личных рейтингов Садового. С 2% поддержки рассчитывать особенно не на что.

В 2014 году "Самопомич" успешно проэксплуатировала образ "новых лиц", приведя в Верховную Раду много людей, ранее в высших политических эшелонах не бывавших. Но сегодня после пятилетки работы команды Садового в парламенте все эти лица уже давно не новые. Более того, ничего позитивного "Самопомич" по итогам работы в парламенте предложить избирателям не может.

Во-первых, фракция за пять парламентских лет изрядно измельчала. Из 33 депутатов к концу каденции осталось 25. Кроме того, несколько нардепов от "Самопомочи", речь в первую очередь о Семене Семенченко и Егоре Соболеве, заработали славу "зрадофилов", "шатунов" и провокаторов, участвуя во всех возможных попытках устроить "третий майдан", что явно шло вразрез с умеренной оппозиционностью "Самопомочи". Кроме того, у партии начались проблемы в регионах. Так, в прошлом году со скандалом была изгнана целая фракция в Киевском горсовете. Все это не слишком способствует популярности партии и ее перспективам остаться в парламенте и на следующий созыв.

Не может не понимать этого и сам Садовый, недаром заявление о самостоятельном участии "Самопомочи" в выборах он сопроводил предложением срочного принятия закона о президенте, предполагающего в том числе и процедуру импичмента главы государства. Замысел львовского мэра в данном случае понятен. Чтобы небольшой и небогатой проевропейской политсиле вроде "Самопомочи" остаться на плаву, нужно возглавить борьбу прогрессивных украинцев против русскомирского комика Владимира Зеленского. А если и не возглавить, то хотя бы попытаться это сделать.

И пока прямые конкуренты Садового вроде "Гражданской позиции" Гриценко думают, что им делать в случае возможной победы Зеленского на президентских выборах, Садовый уже предлагает единственно возможный в данной ситуации план - максимально подрезать крылья возможному будущему президенту.

Разумеется, шансы на то, что в нынешнем парламенте предложение "Самопомочи" будет реализовано, мизерные, но Садовому это уже не так важно. Главное - засветить себя и свою политсилу как тех, кто первыми нашли и предложили практический способ борьбы с угрозой государственности. И как бы не закончились президентские выборы, Садовый теперь сможет всегда говорить, что он, дескать, не только предупреждал, но и требовал от коллег обезопаситься от злоупотреблений будущего президента, будь то "шоколадный барыга" или "клоун-малорос".

Поможет ли такое позиционирование "Самопомочи" - вопрос риторический, но у Садового лучшего плана, чем попытаться вернуть позиции партии под парламентские выборы, наверное, быть не может. Во Львове за 13 лет от несменяемого мэра уже заметно подустали и, если Садовый так до конца не реализуется как политик всеукраинского масштаба, то сильно рискует потерять и уютное мэрское кресло.
 

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