Разорвут ли Порошенко с Коломойским «Народный фронт»

Ігор Петренко / Depo.ua

Не успел завершиться первый тур выборов президента, как некоторые политики поспешили "переобуться" на ходу, переориентируясь под будущие, как им кажется, политические реалии. Но далеко не каждому "светит" место под новым солнцем, если оно взойдет.

Советник министра внутренних дел, член парламентской фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, комментируя в интервью одному из интернет-каналов в YouTube упреки в пророссийских взглядах, которые часть общества адресует кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, заявил о необходимости вести переговоры с Россией.

"Что касается движения в сторону РФ... Путин при жизни не собирается возвращать нам Крым и Донбасс. При жизни Путина, а прожить он может еще 25 лет, Крым точно не вернем... Нам необходимо вести переговоры с Россией, организовывать дальнейшее давление на РФ западных стран, чтобы они помогали нам создать такие условия для России, чтобы оккупация стоила ей дорого", - сказал Геращенко.

Также он дал оценку инициированным действующим президентом и внесенным Верховной Радой изменениям в Конституцию относительно закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Назвав это "уникальной пиар-юридической операцией" Петра Порошенко, Геращенко отметил, что любому президенту, "даже если это будет и Зеленский", необходимо будет выполнять Конституцию. И что ни один украинский президент не сможет договориться с Путиным "на условиях, которые противоречат интересам большинства украинского народа".

Напомним, ранее Владимир Зеленский не исключал возможности своего общения в случае избрания президентом Украины с российским лидером Владимиром Путиным. А в ночь выборов на вопрос журналистов, что он скажет на такой встрече, Зеленский фактически не ответил ничего, отметив, что такая встреча еще не назначена. И добавил: "Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?..".

Сообщив, что во фракции "Народного фронта" не принимали коллегиального решения о поддержке кого-то из кандидатов в президенты, нардеп открыл карты относительно позиции отдельных ветвей этой политической силы. Заметив, что не знает, за кого голосовали Арсений Яценюк (глава "НФ") и Арсен Аваков (глава МВД), Геращенко добавил: "Думаю, что не за Порошенко". Конечно, "Народный фронт" - это не только Аваков. Напомним, другие лидеры этой партии - секретарь Совбеза Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий - четко заявили свою позицию в поддержку Порошенко.

Не слишком скрывает свою позицию и сам Арсен Аваков. Публично он всячески дистанцируется от обвинений в сотрудничестве с кем-либо из участников президентских выборов и позиционирует себя как нейтральную фигуру над схваткой. Однако в СМИ есть немало сообщений про его политические симпатии к Юлии Тимошенко. Которая, напомним, во второй тур не вышла. И теперь тем, кто делал на нее ставку, приходится определяться с новым фаворитом.

Между прочим, в интервью, которое вышло на одном из сайтов в день голосования, именно тогда, когда уже были известны предварительные результаты первого тура, министр внутренних дел назвал Зеленского "порядочным человеком из другого мира", готовым разбираться с проблемами, но из-за нехватки компетенции во многих вопросах - способного делегировать полномочия. Отвешивает комплимент и избирателям Зе, назвав их "русскоязычными патриотами". Эти "патриоты" после объявления экзит-поллов подняли в телеэфирах такой радостный крик о поражении Порошенко, что, видимо, Аваков все же ошибается...

Интересно, на кого намекал Аваков, говоря, что перед вторым туром выборов оба фаворита попытаются заключать альянсы, которые позволят им привлекать голоса кандидатов, которые выбыли из борьбы. Не стоит исключать, что речь именно о дрейфе связанной с ним группы в "Народном фронте" от Тимошенко к Зеленскому. По крайней мере, эти слова можно воспринять как предложение окружению нынешнего фаворита выборов начать переговоры.

Сократить путь к возможным переговорам могут позитивные заявления, которые министр неоднократно делал в адрес миллиардера Игоря Коломойского, которого называют "старшим политическим партнером" Владимира Зеленского. Так, ровно год назад на вопрос - что его связывает с одиозным Коломойским, Аваков ответил: "Кто одиозный - это спорный вопрос. Но я регулярно с ним общаюсь. Наверное, раз в несколько недель...". Назвав эти разговоры "забавными", Арсен Борисович добавил, что их участников связывает 2014 год и напомнил про заслуги Коломойского в урегулировании напряженной ситуации в регионе. "А еще я никогда не брал у него деньги, а он со мной их не зарабатывал, ни в бизнесе, ни в политике", - добавил он. А в августе прошлого года некоторые СМИ распространили информацию о том, что министр внутренних дел и Игорь Коломойский провели тайную встречу на одном из курортов то ли Греции, то Италии, и там будто бы присутствовала Тимошенко. У Авакова эти сообщения не комментировали.

Следовательно, с определенной степенью вероятности можно предположить, что для одной из групп "Народного фронта" в случае избрания Зеленского президентом существует возможность продлить свою политическую жизнь. И представители этой группы настойчиво сигнализируют окружению кандидата о своей готовности разговаривать о сохранении политических перспектив в новой ситуации.

Результат первого тура выборов заставил и другие политические силы задуматься о своем будущем. Так, в СМИ обсуждалась возможность переговоров Зеленского с Тимошенко о создании коалиции на условиях назначение лидера "Батькивщины" главой правительства. Однако в штабе претендента однозначно отвергли саму такую возможность.

У Тимошенко сейчас непростая ситуация. Во многом она и среда ее сторонников питаются беспощадной критикой в адрес Петра Порошенко. И пока он остается на посту главы государства - "Батькивщине" гарантирован мощный мобилизационный фактор. А вот если лидером станет Зеленский, критиковать его, по крайней мере в первые полгода деятельности, считается правилом дурного политического тона. Да и особых дивидендов Тимошенко эта критика не принесет: что с Зе возьмешь, это же не "старое лицо" и не "коррупционер" - дайте ему поработать. В таких условиях под вопросом оказывается сама возможность для "Батькивщины" провести большую, чем сегодня, фракцию в следующий парламент в октябре этого года.

Активный переговорный процесс всех со всеми не обойдет и бывших "регионалов". Как прогнозировал сайт Depo.ua, переговоры обеих колонн экс-"регионалов" о сотрудничестве с Зеленским состоятся, однако их не будут афишировать в штабе потенциального победителя выборов, чтобы не отпугнуть избирателей.

Любопытным выглядит и вопрос будущего партий, которые сегодня составляют коалицию. С одной стороны, не начнутся ли центробежные процессы и в "Блоке Петра Порошенко", с другой - готовы ли БПП и оппозиционно настроенное к Зеленскому крыло "Народного фронта" договариваться о формате совместного похода на выборы. И под какими лозунгами.

Как видим, разношерстные политические силы начинают различные движения с прицелом на возможного нового главу государства. Поэтому варианты новой коалиции могут быть разными. Если кто-то с кем-то достигнет договоренности, то случится это "под ковром". Но любой "брак по расчету" сразу заметят. Ибо все тайное в нашей политике сразу становится явным. И это - один из факторов, который может удержать Украину от сползания в пророссийскую орбиту.