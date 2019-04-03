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На протяжении 2 апреля НБУ и скупал, и продавал валюту на межбанке
23:56 02.04.2019 |
2 апреля на межбанке устроили настоящие валютные гонки. На протяжении одних торгов котировки проваливались на 26,85 грн./$ и отскакивали наверх к 27,20 грн./$. Закрывался безналичный рынок вверху - в рамках 27,15-27,20 грн./$, с суточным снижением курса доллара на 5 копеек, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Гривня растеряла свое укрепление, которое могло составить за день 40 копеек. Растеряла на ровном месте, из-за нестыковок между главными поставщиками доллара и Нацбанком. Они целый день гуськом ходили друг за другом.
Что произошло
С самого утра на межбанке доминировали продавцы. Это иностранцы: нерезиденты вышли активно распродавать доллар, чтобы выкупить новый выпуск гривневых гособлигаций Минфина, который размещался сегодня. Они буквально залили рынок валютой, и курс резко рухнул: с 27,25 грн./$ до 26,92 грн./$, а затем еще ниже - на 26,85 грн./$.
Львиную долю выброшенного доллара приобрел Нацбанк. По разным оценкам, он махом скупил $70-80 млн. из $130-140 млн., имевшихся на рынке на том моменте. Но уже к обеду стало ясно, что регулятор переусердствовал - «пропылесосил» межбанк настолько, что там почти ничего не осталось.
И вот тогда произошел курсовой разворот - доллар стал резко дорожать. Быстро подскочил к 27,20 грн./$ - к уровню закрытия торгов. Мог уйти и выше, но Нацбанк поддержал гривну: продал часть валюты, скупленной утром. Из приобретенных $70-80 млн. регулятор обратно отдал рынку порядка $30 млн. И кстати, неплохо заработал: утром выкупил львиную часть доллара по 26,85 грн./$, а вечером продал по 27,23 грн./$. Получил 38 копеек на каждом проданном долларе.
Как оценивают
К вечеру казначеи в шутку называли Нацбанк «главным барыгой» межбанка. Хотя критиковали мало, отмечая, что спекулятивные заработки регулятора идут в госбюджет.
«Разнонаправленные курсовые тренды сегодняшнего дня обусловлены утренним преобладанием валютного предложения накануне очередного аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Которое результативно нейтрализовал регулятор, активно выкупавший валюту в режиме Matching. В результате котировки нащупали локальное курсовое дно и пошли вверх, подогреваемые активизировавшимся спросом со стороны адептов курсового индикатора 27 грн./$», - сдержанно оценил сегодняшнюю торговлю директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Что с наличкой
Тотальный разброд на межбанке сказался на наличных ценах. Средний курс продажи доллара людям расширился еще на 10 копеек - до 27,15-27,35 грн./$. В этом диапазоне торговали Универсал Банк, Правэкс Банк, Укргазбанк, Идея Банк, Приватбанк, ТАСкомбанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Мегабанк.
Самый дешевый доллар можно было купить по 26,98 грн./$ (Радабанк), а самый дорогой - по 27,40 грн./$ (Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Мотор-Банк, Международный инвестиционный банк).
Выкуп валюты у населения производился в рамках 26,68-27,20 грн./$.
Что дальше
Завтрашние прогнозы напрямую связывают с размещениями новых выпусков ОВГЗ Минфина.
«Думаю, 3 апреля межбанк будет открываться в рамках 27,0-27,20 грн./$. Если нерезиденты выкупят крупные пакеты гривневых гособлигаций, то продолжат активно продавать доллар и завтра. Тогда мы увидим укрепление гривны», - считает Юрий Гриненко.
Немного уже оказался прогноз у Олега Куринного - 27,10-27,20 грн./$.
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