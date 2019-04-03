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ГБР открыло дело по факту возможного злоупотребления должностными лицами из-за полета Бойко и Медведчука в Москву
19:03 02.04.2019 |
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления должностными лицами Государственной пограничной и Государственной авиационной служб Украины в связи с полетом кандидата в президенты, одного из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За жизнь" Виктора Медведчука в Москву.
"Территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве на основании поручения прокурора Генпрокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении РФ", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
"В ходе досудебного следствия будет дана правовая оценка предоставлению разрешений", - отметили в Госбюро.
В ГБР подчеркнули, что уголовное производство фактовое и речь пока не идёт о каких-либо подозрениях.
Как сообщалось, 22 марта Ю.Бойко и В.Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, они обсуждали вопросы газа.
27 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Госавиаслужбе, Госпогранслужбе и другим ведомствам проверить, где были допущены нарушения законов Украины при вылете в Россию Ю.Бойко и В.Медведчука.
В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Ю.Бойко и В.Медведчука в Россию.
В то же время в Госпогранслужбе Украины пояснили, что Ю.Бойко и В.Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и в отношении их нет ограничений на выезд со стороны других правоохранительных органов.
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