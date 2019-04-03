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КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую
18:55 02.04.2019 |
Конституционный Суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в суде.
"Сегодня предоставлено заключение КС по данному законопроекту", - сообщил он.
Таким образом, КС признал, что переименование области не нарушает статьи 157 и 158 Конституции.
В соответствии с Конституцией, законопроект о внесении изменений в Основной закон может рассматриваться Верховной Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Основного закона.
Согласно ст. 157, Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.
Также, в соответствии с этой статьей, Конституция не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.
Согласно ст. 158, законопроект о внесении изменений в Конституцию, который рассматривался Радой и не был принят, может быть подан в парламент не ранее чем через год со дня принятия решения по нему.
В соответствии с этой статьей, Рада в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.
Документ предусматривает внесение изменений в ст. 133 о системе административно-территориального устройства Украины, согласно которым Днепропетровская область переименовывается в Сичеславскую.
В случае положительного заключения КС, изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.
Как сообщали Українськi Новини, 7 февраля Рада обратилась к КС с просьбой оценить конституционность переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.
21 ноября 2018 года Президент Петр Порошенко предложил Раде переименовать Днепропетровскую область в Днипровскую, однако Рада отказалась просить КС оценить конституционность такого переименования.
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