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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Порошенко против Зеленского: За кого проголосует избиратель Тимошенко, Бойко и Смешко

18:39 02.04.2019 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

По состоянию вторую половину дня 2-го апреля ЦИК обработала 99,5% протоколов. Владимир Зеленский заручился поддержкой 30,22% голосов, а Петр Порошенко - 15,94%. Юлия Тимошенко с 13,39%, занимает третью строчку. Далее расположились Юрий Бойко (11,68%), Анатолий Гриценко (6,91%), Игорь Смешко (6,03%), Олег Ляшко (5,48%) и Александр Вилкул (4,15%). Другие участники набрали в перделах 1%. За электорат этих людей, особенно за избирателя Юлии Тимошенко, Юрия Бойко, Анатолия Гриценко и Игоря Смешко развернется борьба двоих претендентов на булаву.

И в данном случае ситуация у действующего президента Порошенко сложная - он пока побеждает лишь в двух областях - Львовской и Тернопольской. Его ставка на Западную Украину сработала не совсем так, как планировалось. И явка западноукраинского патриотического избирателя стала на 7% ниже в сравнении с 2014-м годом. Именно в этих областях Порошенко получил наибольшую поддержку. Возможно, часть избирателей находятся на заработках, а может их недостаточно мобилизовали.

Сегодня же Владимир Зеленский обошел Порошенко не только на юге, востоке и в центральных и северных регионах, но и на Волыни, Закарпатье... Также он хорошо набрал в западных областях, в которых победил Порошенко, а также Ивано-Франковской области, в которой первой является Тимошенко.

И особенность первого тура в том, что избиратель голосует "за" своего кандидата. А уже во втором, в зависимости от результатов, большинство избирателей будут голосовать против одного из... В ближайшие несколько недель борьба между Зеленским и Порошенко будет идти минимум за 47% избирателей.

Как разделится электорат

По состоянию на сегодня Владимир Зеленский побеждает в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской, Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях. Причем, на Востоке и Юге кроме Зеленского хорошо набрал Юрий Бойко - у него электорально близкие избиратели к Зеленскому. Так же на Востоке популярен и Александр Вилкул.

Юрий Бойко выиграл в Донецкой и Луганской областях. Вторым пришел Зеленский (24-25%).

Как уже сообщалось, Петр Порошенко завоевал только Львовскую и Тернопольскую области, проиграв Тимошенко Франковщину на 1%. Но в каждом из этих регионов Зеленский показывает хорошие результаты - более 10%.

Как рассказал Depo.ua экс-нардеп и политический эксперт Тарас Черновол, избиратель Юрия Бойко в целом ментально близок к Зеленскому, поэтому скорее всего пойдет голосовать за него. "Две трети избирателей Бойко теоретически могут отдать голоса за Зеленского, но их необходимо мобилизовать", - отмечает Черновол и добавляет, что согласно инсайдерской информации штабы Бойко уже постепенно переориентируются на работу в пользу Зеленского.

Сам Бойко, скорее всего, не будет публично призывать к таким действиям, но его ресурсы могут тихо работать в пользу Зеленского. Для этого избирателя Зеленский как бы свой, но существуют месседжи, которые могут отпугнуть от комика. Например, если команда Порошенко использует комплименты Зеленского в адрес и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которую избиратели Бойко очень не любят.

Побороться за избирателей Бойко могут и у Порошенко, и такие варианты рассматриваются, по мнению Черновола. Впрочем, этот вариант действительно сомнительный, учитывая, что с избирателем придется говорить о России и мире. Позиция же Порошенко на протяжении последних 5 лет им известна.

Также Зеленский, по мнению Черновола, может претендовать на часть избирателей Юлии Тимошенко именно в южных, восточных и центральных областях. Все потому, что Тимошенко поддерживают в различных регионах, но голосовали за нее в частности те, кто были против Порошенко. Правда, западная аудитория Тимошенко скорее предпочтет Порошенко, если тот сработает правильными месседжами и "чем-то испугает их" - войной, пророссийским курсом...

Юлия Владимировна на последней пресс-конференции призвала собственных избирателей мобилизоваться и ориентироваться на парламентскую кампанию "Батькивщины". При этом, Тимошенко решила сохранять определенный нейтралитет. С одной стороны, она обвинила Порошенко в фальсификациях на выборах, продолжила наносить удары по коррупционным грехам действующего президента. Но добавила, что ни один из участников второго тура не прекратит горе и войну - открыто не агитировала за Зеленского. Возможно, обиделась на ответ из штаба комика о ее премьерстве при президенте Зеленском, которое нереально при условии ее маленькой фракции в парламенте. А может она действительно понимает, что "Слуга народа" в случае победы Зеленского на выборах потеряет в рейтингах, но попытается выиграть осенью. А парламент ей и самой нужен.

Именно поэтому электорат Тимошенко вполне может разделиться между Порошенко и Зеленским в зависимости от месседжей, которые будут у кандидатов. Особенно важно для Порошенко взять их на Западе. Также Порошенко будет пытаться перетянуть к себе голоса Тимошенко, Смешко в Винницкой, Хмельницкой, Киевской и других областях центральной Украины. Поэтому стоит ожидать определенной поляризации.

По мнению Евгения Магды, которую он озвучил в эфире Depo.ua во время марафона "Ночь выборов", гонку выигрыает тот, кто удивит. Политолог отмечал, что Порошенко необходимо договариваться с избирателями. "Он должен давать месседж избирателям. Если он будет договариваться со старыми политиками, то Зеленский его переигрывает на его поле", - говорил Магда в эфире Depo.ua. Также политолог предполагает, что команда Порошенко может использовать "Слугу народа-3", в котором присутствуют достаточно угрожающие месседжи об Украине. Порошенко только нужно их правильно использовать, акцентируя внимание на угрозе реванша - в сериале же предлагается "три десятка государств" и вообще содержится мнение о расколе Украины. По мнению Тараса Черновола, западноукраинского избирателя действительно можно мобилизовать угрозой реванша и опасностью. То есть, Порошенко должен сыграть в "меньшее и большее зло", как мы писали уже выше. Где большим, конечно же, будет Зеленский.

В то же время, у Владимира Зеленского могут побороться с Петром Порошенко за избирателя Анатолия Гриценко и Игоря Смешко, который по логике во втором туре может частично поддержать именно Порошенко.

По инсайдерской информации от Тараса Черновола, у Зеленского рассматривают возможность предложить Игорю Смешко должность главы СБУ и публично об этом объявить. Даже несмотря на то, что Зеленский анонсировал презентацию своей команды после второго тура. Естественно, что назначать главу СБУ нужно через парламент, где у Зеленского до осени не будет партии. Похожая история и с Анатолием Гриценко, которому, по данным Тараса Черновола, могут предложить уже знакомую роль Министра обороны. Вот только президент не имеет влияния на Правительство и идти на такую договоренность рискованно. Сам Гриценко уже заявил, что Порошенко во втором туре не поддержит. Но стоит помнить, что избиратель и электорат - это не чемодан с ручкой. И голоса не плюсуются, поэтому заявления политиков не означают, что избиратели сделают так, как эти политики говорят.

Избиратели Гриценко - это люди, которые голосовали против Порошенко, видя в полковнике англоязычное старое-новое лицо с командой антикоррупционеров. Как говорит Тарас Черновол, также среди этих избирателей частично есть аудитория Михаила Саакашвили. Впрочем, стабильного избирателя у Гриценко нет. Фанаты Саакашвили могут выбрать Зеленского, который намекнул на возвращение грузина в Украину.

Если говорить об Игоре Смешко, то он аккумулировал своеобразный кучмистский электорат, фанатов сильной руки. И такие люди гораздо ближе к Порошенко.

"Это люди, которые верят в твердую руку и они не готовы голосовать за Зеленского. Призывов голосовать за комика от него не будет, как и против Порошенко. Поэтому избиратель Смешко может перекочевать к Порошенко", - считает Черновол.

Также Смешко, имея хороший процент поддержки после первого тура при потраченных 1,4 млн гривен на кампанию, вполне может ориентироваться на парламент, а также торговаться за какие-то должности как с Зеленским, так и с Порошенко.

В то же время, электорат Вилкула мобилизовать голосовать за Зеленского будет трудно. "Это преимущественно люди, которым нужен хозяйственник", - отмечает Черновол. Именно поэтому Зеленского они не поддерживают, как и Порошенко. В подавляющем своем большинстве эти люди вообще могут проигнорировать выборы. Потому что хозяйственника в Зеленском, по словам эксперта, они не видят, а Порошенко далек от них идеологически.

Угроза второго тура

Как отмечал в эфире Depo.ua Евгений Магда, после второго тура мы можем получить президента, который не наберет больше 50%.

"Это не трагедия, но не есть хорошо", - говорит Магда.

Стоит напомнить, что в 2010-м году Виктор Янукович имел поддержку 48,95% избирателей. В то же время за Тимошенко тогда проголосовали 45,47% избирателей. Но у Януковича была большая "Партия регионов" в парламенте, хоть и с разными группами влияния. У Владимира Зеленского в подобных условиях существования в парламентско-президентской республике рейтинг меньше 50% общественной поддержки, что может быть опасным. Это приведет к блокированию инициатив президента в парламенте, выборы в который, при условии сохранения коалиции, состоятся только осенью. Потому что парламентские группы будут ориентироваться на настроения общества перед осенними гонками.

И не стоит забывать, что в 2010-м году в бюллетене была графа "против всех" и ее заполнили 4,63%. Сейчас ее нет, но бюллетень всегда можно испортить.

Необходимо помнить и о явке. Первый тур подарил нам 64%. Если явка во втором упадет ниже 50% (что маловероятно но возможно), будущий президент окажется на грани легитимности.
 

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