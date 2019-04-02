Финансовые новости
- |
- 02.04.19
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Обреченная на одиночество. Каким будет политическое будущее Тимошенко
18:00 02.04.2019 |
Лидер "Батьківщини" не долго зализывала раны после поражения на президентских выборах. Уже 2 апреля Юлия Тимошенко провела пресс-конференцию, на которой провозгласила новый крестовый поход против "сил тьмы" и олигархата, теперь уже на парламентские выборы. И хотя формально свое поражение Юлия Владимировна не признала, списав свой результат на тотальные фальсификации, решение не оспаривать результаты в судах и не призывать сторонников выходить на улицы по сути таким признанием является.
Что касается второго тура, то на момент пресс-конференции Тимошенко нежелание команды Владимира Зеленского заключать какие бы то ни было соглашения с другими участниками выборов уже было всем хорошо известно, но Тимошенко изловчилась и в такой ситуации в некотором смысле подыграть Зеленскому. Напрямую лидер "Батькивщины" голосовать за Зеленского, разумеется, не призывала, как не призывала не идти на выборы вообще, но ее посыл о том, что оба оставшихся кандидата не справятся с вызовами, которые стоят перед страной, и она в такой ситуации не может взять на себя ответственность что-либо советовать своим избирателям, сложно расценить как-нибудь иначе, если не призыв не голосовать. И это, конечно же, явно на пользу Зеленскому.
Однако и перед самой Тимошенко после третьего кряду поражения на президентских выборах стоят крайне непростые вызовы. Несмотря на сумасшедшие деньги и силы, вложенные в раскрутку Тимошенко и ее "Нового курса", воскрешения политического Феникса все равно не произошло. Нынешние 13,4% почти идентичны 12,8%, полученным на выборах 2014 г., а это означает, что Юлия Владимировна так и не смогла выйти за пределы своего ядерного электората. Политическая пенсия для лидера "Батькивщины" сегодня как никогда близко.
Сама Тимошенко ни на какую пенсию уходить, конечно же, не собирается и явно рассчитывает взять реванш за это обидное поражение на парламентских выборах. Но и здесь для нее перспективы далеко не радужные.
Тут нужно напомнить, что "Батькивщине" так и не удалось повторить результат почти в 13% своего лидера на парламентских выборах 2014-го. Тогда, напомним партия с трудом преодолела 5-процентный проходной барьер, образовав в парламенте наименьшую по численности фракцию. С депутатами-мажоритарщиками у партии Тимошенко в 2014-м тоже не сложилось - "Батькивщина" смогла провести в Раду только четырех своих представителей, из них двое были довыбраны на освободившихся округах уже по ходу работы парламента VIII созыва.
Немаловажную роль в попадании "Батькивщины" в парламент нынешнего созыва сыграла и нынешняя узница киевского СИЗО Надежда Савченко. Не будь ее фамилии, очень популярной в то время среди украинцев, первым номером в списке, партия Тимошенко вполне могла и не дотянуть до заветной цифры.
Так что на парламентских выборах в этом году Тимошенко кровь из носу нужна какая-то свежая идея. Можно не сомневаться, что она попытается наполнить свой список "новыми лицами", чтобы соответствовать тренду Зеленского, но это будет, во-первых, вторично, а во-вторых, нужно еще найти соответствующих людей, с чем будет явно непросто. Не Александра Пономарева же на первое место в список ставить.
Как бы там ни было, а со стратегией на парламентские выборы штабу Тимошенко придется определяться уже после второго тура президентских выборов. Если победит Петр Порошенко, то для "Батькивщины" мало что изменится. Объединение с другими оппозиционерами из группы условных национал-демократов, вроде тандема Гриценко с Садовым, или с Ляшко, вряд ли возможно, союз со "Слугой народа" - тоже. Так что Юлии Владимировне не останется ничего другого, кроме как делать все то, что она делает сейчас - пытаться стать главным оппонентом действующей власти.
Если же на выборах победит Зеленский, то задача для Тимошенко усложнится. Зеленский уже явно сместился в сторону пророссийского и полуватного спектра, а значит после его победы на выборах должен будет появиться сильная националистическая оппозиция президенту, которая попытается отыграться на парламентских выборах. И на эту роль главный претендент - Порошенко, с которым против Зеленского скорее всего объединится заметная часть "Народного фронта". Тимошенко места в этой компании не будет.
Нужно признаться, что из всех нынешних парламентских партий у "Батькивщины" самые лучшие шансы попасть в следующий парламент. Тандем Гриценко и Садового, Радикальная партия Ляшко и ахметово-вилкуловская часть Оппоблока по результатам своих лидеров на президентских выборах в куда худшей ситуации, чем "Батькивщина". "Воля народа" и "Видродження" могут рассчитывать преимущественно на мажоритарщиков. Единственная из небольших фракций, кто почти гарантированно проходит в следующий парламент - это ОПЗЖ Бойко-Рабиновича-Медведчука. Из остальных мелких фракций в следующий парламент явно попадут не все. И если "Батькивщина" Тимошенко все же преодолеет 5%-ный барьер, то вряд ли проведет больше 25-30 депутатов, чего может быть недостаточно, чтобы вернуться во власть. В случае избрания президентом Порошенко по понятной причине. В случае избрания Зеленского - в силу малости размера фракции при формировании коалиции под нового президента. Так что в Раде следующего созыва "Батькивщина", скорее всего, будет обречена на одиночество в оппозиции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Нафтогазе рассказали потребителям, как покупать газ без посредничества облгазов и газсбытов
ТОП-НОВОСТИ
|Глава совета НБУ Данилишин прогнозирует стабильный курс гривни
|Порошенко победил на большинстве участков непосредственно на передовой, тогда как Зеленский больше в тылу
|Гривня не испугалась Зеленского
|Мифический админресурс. Почему военные на Донбассе голосовали за Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Дуализм Зеленского. Порошенко будет сражаться во втором туре с Путиным и Коломойским
|Зеленский и олигархи. Сможет ли Коломойский договориться со всеми перед вторым туром
|Перетерпел. Кусает ли сейчас локти Вакарчук и что ему делать?
|Пятипроцентные демократы. Чем обернутся выборы президента для Гриценко и Ляшко
|Феникс украинской политики. Кого поддержит Тимошенко во втором туре
|«Золотая акция»: Что Порошенко и Зеленский предложат Смешко
|На межбанк давят крупные выплаты по НДС и политические риски, связанные с выборами Президента
Это интересно
|Небольшой спутник DARPA доставлен на орбиту сверхлёгкой ракетой Rocket Lab
|Произошел прорыв в извлечении дефицитного кобальта из старых аккумуляторов
|Билл Гейтс считает, что сельское хозяйство вредит экологии не меньше, чем энергетика
|Топ-10 самых инновационных компаний Китая
|Хакерская группа Lazarus разработала новые инструменты для атак на биткоин-биржи
|Kia показала, как может выглядеть новый Mohave
|Концерн Daimler продаст китайцам половину подразделения Smart