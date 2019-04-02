Обреченная на одиночество. Каким будет политическое будущее Тимошенко

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Лидер "Батьківщини" не долго зализывала раны после поражения на президентских выборах. Уже 2 апреля Юлия Тимошенко провела пресс-конференцию, на которой провозгласила новый крестовый поход против "сил тьмы" и олигархата, теперь уже на парламентские выборы. И хотя формально свое поражение Юлия Владимировна не признала, списав свой результат на тотальные фальсификации, решение не оспаривать результаты в судах и не призывать сторонников выходить на улицы по сути таким признанием является.

Что касается второго тура, то на момент пресс-конференции Тимошенко нежелание команды Владимира Зеленского заключать какие бы то ни было соглашения с другими участниками выборов уже было всем хорошо известно, но Тимошенко изловчилась и в такой ситуации в некотором смысле подыграть Зеленскому. Напрямую лидер "Батькивщины" голосовать за Зеленского, разумеется, не призывала, как не призывала не идти на выборы вообще, но ее посыл о том, что оба оставшихся кандидата не справятся с вызовами, которые стоят перед страной, и она в такой ситуации не может взять на себя ответственность что-либо советовать своим избирателям, сложно расценить как-нибудь иначе, если не призыв не голосовать. И это, конечно же, явно на пользу Зеленскому.

Однако и перед самой Тимошенко после третьего кряду поражения на президентских выборах стоят крайне непростые вызовы. Несмотря на сумасшедшие деньги и силы, вложенные в раскрутку Тимошенко и ее "Нового курса", воскрешения политического Феникса все равно не произошло. Нынешние 13,4% почти идентичны 12,8%, полученным на выборах 2014 г., а это означает, что Юлия Владимировна так и не смогла выйти за пределы своего ядерного электората. Политическая пенсия для лидера "Батькивщины" сегодня как никогда близко.

Сама Тимошенко ни на какую пенсию уходить, конечно же, не собирается и явно рассчитывает взять реванш за это обидное поражение на парламентских выборах. Но и здесь для нее перспективы далеко не радужные.

Тут нужно напомнить, что "Батькивщине" так и не удалось повторить результат почти в 13% своего лидера на парламентских выборах 2014-го. Тогда, напомним партия с трудом преодолела 5-процентный проходной барьер, образовав в парламенте наименьшую по численности фракцию. С депутатами-мажоритарщиками у партии Тимошенко в 2014-м тоже не сложилось - "Батькивщина" смогла провести в Раду только четырех своих представителей, из них двое были довыбраны на освободившихся округах уже по ходу работы парламента VIII созыва.

Немаловажную роль в попадании "Батькивщины" в парламент нынешнего созыва сыграла и нынешняя узница киевского СИЗО Надежда Савченко. Не будь ее фамилии, очень популярной в то время среди украинцев, первым номером в списке, партия Тимошенко вполне могла и не дотянуть до заветной цифры.

Так что на парламентских выборах в этом году Тимошенко кровь из носу нужна какая-то свежая идея. Можно не сомневаться, что она попытается наполнить свой список "новыми лицами", чтобы соответствовать тренду Зеленского, но это будет, во-первых, вторично, а во-вторых, нужно еще найти соответствующих людей, с чем будет явно непросто. Не Александра Пономарева же на первое место в список ставить.

Как бы там ни было, а со стратегией на парламентские выборы штабу Тимошенко придется определяться уже после второго тура президентских выборов. Если победит Петр Порошенко, то для "Батькивщины" мало что изменится. Объединение с другими оппозиционерами из группы условных национал-демократов, вроде тандема Гриценко с Садовым, или с Ляшко, вряд ли возможно, союз со "Слугой народа" - тоже. Так что Юлии Владимировне не останется ничего другого, кроме как делать все то, что она делает сейчас - пытаться стать главным оппонентом действующей власти.

Если же на выборах победит Зеленский, то задача для Тимошенко усложнится. Зеленский уже явно сместился в сторону пророссийского и полуватного спектра, а значит после его победы на выборах должен будет появиться сильная националистическая оппозиция президенту, которая попытается отыграться на парламентских выборах. И на эту роль главный претендент - Порошенко, с которым против Зеленского скорее всего объединится заметная часть "Народного фронта". Тимошенко места в этой компании не будет.

Нужно признаться, что из всех нынешних парламентских партий у "Батькивщины" самые лучшие шансы попасть в следующий парламент. Тандем Гриценко и Садового, Радикальная партия Ляшко и ахметово-вилкуловская часть Оппоблока по результатам своих лидеров на президентских выборах в куда худшей ситуации, чем "Батькивщина". "Воля народа" и "Видродження" могут рассчитывать преимущественно на мажоритарщиков. Единственная из небольших фракций, кто почти гарантированно проходит в следующий парламент - это ОПЗЖ Бойко-Рабиновича-Медведчука. Из остальных мелких фракций в следующий парламент явно попадут не все. И если "Батькивщина" Тимошенко все же преодолеет 5%-ный барьер, то вряд ли проведет больше 25-30 депутатов, чего может быть недостаточно, чтобы вернуться во власть. В случае избрания президентом Порошенко по понятной причине. В случае избрания Зеленского - в силу малости размера фракции при формировании коалиции под нового президента. Так что в Раде следующего созыва "Батькивщина", скорее всего, будет обречена на одиночество в оппозиции.