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В Нафтогазе рассказали потребителям, как покупать газ без посредничества облгазов и газсбытов
17:34 02.04.2019 |
Бытовые потребители газа могут отказаться от услуг посреднических компаний - облгазов и газсбытов - и покупать газ у Нафтогаза напрямую. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Для заключения договора на поставку газа с Газопоставляющей компанией "Нафтогаз Украины" необходимо подать пакет документов, включая справку об отсутствии задолженности у предыдущего поставщика.
"Именно против свободной конкуренции выступают газсбыты, когда дорисовывают фейковые долги в платежках украинцев. Ведь те, кто имеет долг, даже незаконный, практически не могут сменить поставщика", - говорится в сообщении Нафтогаза.
Для смены поставщика потребитель должен отправить письмо на адрес газсбыта о намерении сменить поставщика, два экземпляра подписанного допсоглашения к договору поставки газа о приостановлении действия договора, а также запрос на предоставление справки об отсутствии просроченной задолженности перед поставщиком.
После этого нужно направить новому поставщику заявление на присоединение к типовому договору, а также копии документов, удостоверяющих личность, право собственности и полученную от предыдущего поставщика справку об отсутствии задолженности.
"Перейти от газсбытов к другому поставщику можно и сейчас. Как минимум, мы готовы продавать наш газ вам без посредников. Уверены, что когда рынок освободят от ручного управления, появятся и другие продавцы газа, с которыми мы будем конкурировать за ваш выбор", - отмечают в Нафтогазе.
В компании считают, что цена газа должна быть рыночной и не регулироваться государством. "Если бы это было так, сегодня все украинцы могли бы получать газ дешевле, чем установлено правительством, поскольку газ подешевел на мировых рынках", - говорится в сообщении.
"Мы также уверены, что потребители должны сами выбирать поставщика, исходя из наилучшего ценового предложения и качества услуг", - добавляют в компании.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте начала проверки облгазов Дмитрия Фирташа в восьми областях по причине доначислений в платежках потребителей голубого топлива. Всего, по информации регулятора, лишние объемы газа доначисляли 20 операторов газораспределительных сетей в 15 областях страны.
22 марта НКРЭКУ выписала первые штрафы за доначисления в платежках и обязала провести перерасчеты. Позже были оштрафованы еще 8 облгазов.
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